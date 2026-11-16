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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 16 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-16T03:01

2026-11-16T03:01

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Курской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Липецкой областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 2:22 мск временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:14 мск), Краснодара, Ярославля (1:34 мск).Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html

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