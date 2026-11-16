Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084517931.html
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 16 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-16T03:01
2026-11-16T03:04
украина.ру
новости
россия
крым
краснодарский край
ставропольский край
херсонская область
брянская область
калужская область
смоленск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Курской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Липецкой областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 2:22 мск временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:14 мск), Краснодара, Ярославля (1:34 мск).Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html
россия
крым
краснодарский край
ставропольский край
херсонская область
брянская область
калужская область
смоленск
ростовская область
запорожская область
воронежская область
курская область
ярославль
рязанская область
тверь
орловская область
белгородская область
нижегородская область
липецк
лнр
днр
крымский мост
краснодар
аэропорт
харьковская область
пенза
московская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, крым, краснодарский край, ставропольский край, херсонская область, брянская область, калужская область, смоленск, ростовская область, запорожская область, воронежская область, курская область, ярославль, рязанская область, тверь, орловская область, белгородская область, нижегородская область, липецк, лнр, днр, крымский мост, краснодар, аэропорт, аэропорты, харьковская область, внуково, шереметьево, росавиация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, пенза, московская область
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, краснодарский край, Ставропольский край, Херсонская область, Брянская область, Калужская область, Смоленск, Ростовская область, Запорожская область, Воронежская область, Курская область, Ярославль, Рязанская область, Тверь, Орловская область, Белгородская область, Нижегородская область, Липецк, ЛНР, ДНР, Крымский мост, Краснодар, аэропорт, аэропорты, Харьковская область, Внуково, Шереметьево, Росавиация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО, Пенза, Московская область

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:01 16.11.2026 (обновлено: 03:04 16.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 16 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Курской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Липецкой областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской областях*, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 2:22 мск временно перекрыто.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:14 мск), Краснодара, Ярославля (1:34 мск).
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2026
Вчера, 19:31
"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроныРоссия нашла эффективное решение против украинских дронов: в хорошую погоду лучше всего работают боевые лазеры, которые уже стоят на защите важнейших объектов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКрымкраснодарский крайСтавропольский крайХерсонская областьБрянская областьКалужская областьСмоленскРостовская областьЗапорожская областьВоронежская областьКурская областьЯрославльРязанская областьТверьОрловская областьБелгородская областьНижегородская областьЛипецкЛНРДНРКрымский мостКраснодараэропортаэропортыХарьковская областьВнуковоШереметьевоРосавиацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняПВОПензаМосковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:35Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF
04:31"Цитадель" против дронов: Кнутов раскрыл, какое оружие лучше всего сбивает БПЛА
03:19В девяти регионах России объявили ракетную опасность
03:01Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:23МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова
01:53В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
01:11Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется
00:48Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
20:29Киев "ищет варианты": Кнутов рассказал, чем Украина хочет заменить Starlink
19:31"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны
18:31"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа
18:00Киев перекрыл Северный мост и надеется на понтоны Норвегии. ВСУ ударили по Таганрогу. Итоги 15 ноября
17:52Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки
17:33Кто решает, кого и кем поставить у власти на Украине: Ищенко о влиянии извне и инициативе на местах
17:17Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
16:35В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
16:29Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin
16:00Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
16:00Лукьяновский замок – без рыцарей, зато с VIP-камерами
15:15The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы
Лента новостейМолния