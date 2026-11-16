https://ukraina.ru/20261116/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084517931.html
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 16 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-16T03:01
2026-11-16T03:01
2026-11-16T03:04
украина.ру
новости
россия
крым
краснодарский край
ставропольский край
херсонская область
брянская область
калужская область
смоленск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Курской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Липецкой областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 2:22 мск временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:14 мск), Краснодара, Ярославля (1:34 мск).Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html
россия
крым
краснодарский край
ставропольский край
херсонская область
брянская область
калужская область
смоленск
ростовская область
запорожская область
воронежская область
курская область
ярославль
рязанская область
тверь
орловская область
белгородская область
нижегородская область
липецк
лнр
днр
крымский мост
краснодар
аэропорт
харьковская область
пенза
московская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, крым, краснодарский край, ставропольский край, херсонская область, брянская область, калужская область, смоленск, ростовская область, запорожская область, воронежская область, курская область, ярославль, рязанская область, тверь, орловская область, белгородская область, нижегородская область, липецк, лнр, днр, крымский мост, краснодар, аэропорт, аэропорты, харьковская область, внуково, шереметьево, росавиация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, пенза, московская область
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, краснодарский край, Ставропольский край, Херсонская область, Брянская область, Калужская область, Смоленск, Ростовская область, Запорожская область, Воронежская область, Курская область, Ярославль, Рязанская область, Тверь, Орловская область, Белгородская область, Нижегородская область, Липецк, ЛНР, ДНР, Крымский мост, Краснодар, аэропорт, аэропорты, Харьковская область, Внуково, Шереметьево, Росавиация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО, Пенза, Московская область
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:01 16.11.2026 (обновлено: 03:04 16.11.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 16 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Тульской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Курской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Липецкой областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской областях*, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 2:22 мск временно перекрыто.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:14 мск), Краснодара, Ярославля (1:34 мск).
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений