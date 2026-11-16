"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым - 16.11.2026 Украина.ру
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"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым
"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым - 16.11.2026 Украина.ру
"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон снова вспомнил свою поездку в Москву в 2017 году. И снова — не с добрым словом. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров подверг его "ужасному наказанию": заставил пить водку перед раскалённым камином. Настоящая викторианская школа, только вместо розог — сорокоградусная
2026-11-16T06:01
2026-11-16T06:01
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сергей лавров
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В эфире испанского шоу Tres Respuestas экс-премьер пожаловался на "катастрофу", которой закончилась его попытка "перезагрузить" отношения с Москвой. По версии Джонсона, приехать к президенту России Владимиру Путину не удалось, поэтому общаться пришлось с Лавровым."Он заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно, мы ни к чему не пришли".Примечательно, что это уже второй раз, когда Джонсон делится этой душераздирающей историей. Впервые он описал "пытку" в своих мемуарах Unleashed, вышедших в 2024 году.А что было на самом деле?Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти жалобы с присущей ей иронией, напомнив, как всё происходило на самом деле."Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще". По её словам, британцу предлагали выбор — на столе стояло вино, но он "выбрал накушаться по вкусу". То есть никто его насильно не спаивал: гость сам активно налегал на крепкий напиток, а потом решил представить это как зверское наказание.Кроме того, Захарова вспомнила, что позже на встречу приехала Лиз Трасс, привезя с собой "атмосферу английского паба", которая, по её словам, "никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова"."Убеждённый русофил" с больной головойОсобый шарм этой истории придаёт то, как Джонсон вёл себя в 2017 году. Тогда, на совместной пресс-конференции с Лавровым, он публично называл себя "убеждённым русофилом" и заявлял о желании улучшить отношения между странами. А ещё раньше, в школьные годы, во время поездки в Москву и Ленинград, он, по собственному признанию в мемуарах, "напивался водкой и горланил „Эй, ухнем“ и „Калинку“ до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы".То есть к водке у него были давние и, казалось бы, тёплые отношения. Но когда то же самое гостеприимство проявили в официальной обстановке, это вдруг стало "ужасным наказанием".Стоит напомнить, что перед тем визитом британские политики на полном серьёзе советовали Джонсону не пить в России водку, следить за едой, не брать с собой гаджеты и даже не заходить в лифт в одиночестве. Посольство России тогда в шутку посоветовало ему опасаться медведей на улицах Москвы.Судя по нынешним воспоминаниям Джонсона, самый страшный медведь оказался не на улице, а в бокале. И звали его "огромное количество водки".
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новости, россия, москва, великобритания, борис джонсон, сергей лавров, мария захарова
Новости, Россия, Москва, Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Лавров, Мария Захарова

"Пытка водкой и камином": на что пожаловался Джонсон после встречи с Лавровым

06:01 16.11.2026
 
© XДжонсон Борис
Джонсон Борис - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© X
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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон снова вспомнил свою поездку в Москву в 2017 году. И снова — не с добрым словом. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров подверг его "ужасному наказанию": заставил пить водку перед раскалённым камином. Настоящая викторианская школа, только вместо розог — сорокоградусная
В эфире испанского шоу Tres Respuestas экс-премьер пожаловался на "катастрофу", которой закончилась его попытка "перезагрузить" отношения с Москвой. По версии Джонсона, приехать к президенту России Владимиру Путину не удалось, поэтому общаться пришлось с Лавровым.
"Он заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно, мы ни к чему не пришли".
Примечательно, что это уже второй раз, когда Джонсон делится этой душераздирающей историей. Впервые он описал "пытку" в своих мемуарах Unleashed, вышедших в 2024 году.

А что было на самом деле?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти жалобы с присущей ей иронией, напомнив, как всё происходило на самом деле.
"Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще". По её словам, британцу предлагали выбор — на столе стояло вино, но он "выбрал накушаться по вкусу". То есть никто его насильно не спаивал: гость сам активно налегал на крепкий напиток, а потом решил представить это как зверское наказание.
Кроме того, Захарова вспомнила, что позже на встречу приехала Лиз Трасс, привезя с собой "атмосферу английского паба", которая, по её словам, "никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова".

"Убеждённый русофил" с больной головой

Особый шарм этой истории придаёт то, как Джонсон вёл себя в 2017 году. Тогда, на совместной пресс-конференции с Лавровым, он публично называл себя "убеждённым русофилом" и заявлял о желании улучшить отношения между странами. А ещё раньше, в школьные годы, во время поездки в Москву и Ленинград, он, по собственному признанию в мемуарах, "напивался водкой и горланил „Эй, ухнем“ и „Калинку“ до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы".
То есть к водке у него были давние и, казалось бы, тёплые отношения. Но когда то же самое гостеприимство проявили в официальной обстановке, это вдруг стало "ужасным наказанием".
Стоит напомнить, что перед тем визитом британские политики на полном серьёзе советовали Джонсону не пить в России водку, следить за едой, не брать с собой гаджеты и даже не заходить в лифт в одиночестве. Посольство России тогда в шутку посоветовало ему опасаться медведей на улицах Москвы.
Судя по нынешним воспоминаниям Джонсона, самый страшный медведь оказался не на улице, а в бокале. И звали его "огромное количество водки".
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