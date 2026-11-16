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В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР

В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР - 16.11.2026 Украина.ру

В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне

2026-11-16T05:10

2026-11-16T05:10

2026-11-16T05:10

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Об этом говорится в сообщении МИД Китая, 16 ноября опубликованном на сайте ведомства."Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", — говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.14 ноября Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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