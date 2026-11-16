В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via APПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via AP
Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне
Об этом говорится в сообщении МИД Китая, 16 ноября опубликованном на сайте ведомства.
"Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
14 ноября Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
7 ноября, 14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноябряВо вторник, 3 ноября, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. На них ожидаемо победила Демпартия, что в перспективе ослабит позиции республиканцев и нынешнего президента США Дональда Трампа. Но это – не единственное событие, которое потенциально может изменить политическую конфигурацию в мире.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на