В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР - 16.11.2026 Украина.ру
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В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР
В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР - 16.11.2026 Украина.ру
В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне
2026-11-16T05:10
2026-11-16T05:10
украина.ру
новости
китай
си цзиньпин
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Об этом говорится в сообщении МИД Китая, 16 ноября опубликованном на сайте ведомства."Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", — говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.14 ноября Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261107/smozhet-li-tramp-sygrat-odnovremenno-na-dvukh-royalyakh-chego-zhdat-ot-trekh-glavnykh-sobytiy-noyabrya-1084338663.html
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украина.ру, новости, китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, мид, атэс, кнр (китай), мид кнр, саммит, международные отношения, международная политика, ядерная безопасность, ядерное оружие, война на украине
Украина.ру, Новости, Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, МИД, АТЭС, КНР (Китай), МИД КНР, саммит, международные отношения, Международная политика, ядерная безопасность, Ядерное оружие, война на Украине

В Шэньчжэне состоится встреча Си Цзиньпина с Путиным и Трампом — МИД КНР

05:10 16.11.2026
 
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via APПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via AP
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Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне
Об этом говорится в сообщении МИД Китая, 16 ноября опубликованном на сайте ведомства.
"Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
14 ноября Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что конфликт на Украине не входит в повестку трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из ключевых тем мероприятия станет обсуждение ограничений ядерного оружия и денуклеаризации.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2026
7 ноября, 14:58
Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноябряВо вторник, 3 ноября, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. На них ожидаемо победила Демпартия, что в перспективе ослабит позиции республиканцев и нынешнего президента США Дональда Трампа. Но это – не единственное событие, которое потенциально может изменить политическую конфигурацию в мире.
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