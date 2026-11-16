https://ukraina.ru/20261116/dna-net-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-katitsya-ukraina-1084508081.html

"Дна нет". Эксперты и политики о том, куда катится Украина

"Дна нет". Эксперты и политики о том, куда катится Украина - 16.11.2026 Украина.ру

"Дна нет". Эксперты и политики о том, куда катится Украина

В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько оправданными могут быть надежды на какие-то договоренности о мире, и думают о том, почему внутри страну грабят безнаказанно и чем все это вообще может закончиться

2026-11-16T06:03

2026-11-16T06:03

2026-11-16T06:03

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

снежана егорова

химпром

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Зеленскому не хотят давать гарантии?Бывший депутат Верховной Рады, украинский политический аналитик Виталий Барвиненко отметил, что в ходе встреч в Абу-Даби стороны могли обсудить какие-то реальные проблемы, не оповещая об этом широкую публику.Но войну это еще не остановит – "пока не будут решены главные, базовые вопросы общей безопасности, Украина будет, к сожалению большому, просто линией фронта, который будут юзать, использовать все…" — сказал аналитик в эфире канала "PolitБюро". По его мнению, в нынешнем формате переговоры зашли в глухой тупик, возможно, надо включать Глобальный Юг и вообще искать нестандартные решения.Это надо делать, поскольку продолжение конфликта выгодно и Европе, и США, выгодно всем, кроме самой Украины, считает Барвиненко. Он подчеркнул, что на Западе все уже забыли о членстве Украины в НАТО, поэтому Киеву следовало бы вспомнить о факторе географии, о том, что Россия всегда будет рядом (в Норвегии, например, об этом помнят), и выйти с реальными предложениями, в частности, о послевоенном устройстве страны, о внешнеполитическом курсе и т.д. Но кто рискнет это сделать?По мнению аналитика, внутренний фактор давит на Зеленского больше, чем фактор внешний, при этом этот "внутренний фактор… это не то, что там мосты взрывают, а внутренний фактор – его переживание ответственности". И одна из причин, почему это происходит, это то, что никто не хочет дать Зеленскому "персональные, личные долгие гарантии" или "хорошую должность на какой-нибудь международной арене"."Грабили и будем грабить"А внутри Украины происходит следующее, воры говорят: "Мы грабим страну, но вы этот вопрос не поднимайте… потому что это будет бить по безопасности, то есть давайте так – закончим войну, мы все разграбим, а потом вы нас, если поймаете, будете судить", — описал ситуацию Барвиненко, добавив, что кому-то это даже "скармливается". И никто за это грандиозное воровство не отвечает.Однако, продолжил аналитик, именно борьба с коррупцией является одной из тем, которые потенциально могут объединить общество. Но надежд на это мало.Да какая там борьба. Как сообщил в интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко главарь ОПГ "Химпром" Егор Буркин (сменивший на Украине фамилию, но более известный как "Мексиканец" — один из главных фигурантов дела "Карфаген"), в правоохранительной системе нынешнего украинского государства "можно купить практически любое решение"."Украина тотально погрязла в коррупции", — заявил "Мексиканец", добавив, что для того, чтобы изменить ситуацию, не обойтись посадкой отдельных должностных лиц, "тут нужно рубить все шашкой для того, чтобы поменять все в стране".Такое государство. По его словам, попытки закрыть мошеннические колл-центры (их когда-то насчитывалось до полутора тысяч, сейчас 80–90% закрыты) вредны для украинской экономики, поскольку эти "звонилки" привлекали в страну около 2-3 млрд долларов ежемесячно. Обманывали богатых. А "крыша" нужна была для того, чтобы постоянно не приходили и не изымали технику, не останавливали бизнес."Мы не причина, мы – следствие, — заявил "Мексиканец" (если это действительно он – лицо было скрыто из соображений безопасности). — А причина как раз таки заключается вот в этой ужаснейшей продажной, коррумпированной правоохранительной системе".Лидер "Химпрома" (впрочем, он заявил, что это название – это "такая сказка, придуманная журналистами") назвал обвинения в свой адрес надуманными, хотя и признал, что торговал наркотиками, но – "легальными наркотиками", психоактивными веществами, которые не запрещены. При этом подтвердил, что на "пленках" НАБУ звучит его голос, записи подлинные, но вообще это "максимум процентов пять от того, что творится в стране".Он также описал образ жизни главарей наркокартелей (не только на Украине), отметив, что эти люди себе не принадлежат и такую жизнь нельзя назвать счастливой. Но – сами такую выбрали."У бездны нет дна"Покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова считает, что не стоит обманываться относительно перспектив, ничего утешительного мы не видим. Киевский режим не уничтожен, кто-то рассчитывает, что с ним можно будет договариваться, Зеленский свободно раскатывает по миру, "вовлекая всех, кто… хочет поживиться на этой крови". По сути, он открыто занят подготовкой мировой войны."Так какие могут быть позитивные прогнозы? Что мы… если мы честные люди, можем людям сказать? То есть если мы не пропагандисты, которые замыливают людям глаза и пену мыльную выдают за реальность, что мы можем сказать в качестве каких-то положительных новостей?" — задала Егорова вопрос в беседе с журналистом Александром Лазаревым.По ее мнению, не стоит недооценивать роль Зеленского в происходящих страшных событиях и считать его только безвольной куклой в руках каких-то инфернальных сил, он там занимает не последнее место – "он официальный шут британской короны", он действует вполне осознанно, и он далеко не так безопасен, как кто-то думает."И то, что происходит на Украине, и то, что он выстроил своими усилиями, это и есть то, что они сделают со всем миром. Они то же самое могут проделать и с Польшей, и с Венгрией, и в Румынии, и где угодно, дальше – больше. То есть Украина и есть вот этот трек, на котором они отрабатывают все эти технологии – как с помощью СМИ, искусственной реальности сменить людям сознание, парадигму, свести с ума, оторвать детей от собственных родителей, осуществить разрыв исторической памяти и превратить их просто в зомби, а потом сделать с ними все что угодно. Повести их на убой, а они будут радостно идти и песни петь, еще и детей своих туда вести. Все гораздо страшнее… чем может показаться", — заявила Егорова.Она добавила, что многие этого не видят, но это и неудивительно, раз этого не увидели даже духовные лица, записывавшие в свое время обращения к Зеленскому. А он — "Иуда высшего порядка", и все, кто с ним, они "несутся в пропасть, а у бездны нет дна".В конечном итоге следует ожидать всеобщего самоуничтожения, уничтожения всей Земли – "но есть куча дебилов", которые считают, что успеют вместе со своими добытыми преступным путем деньгами зарыться куда-то в бункеры, уйти под землю и сохраниться. В общем, продолжила Егорова, люди должны осознавать опасность и Зеленского, и всей складывающейся ситуации – но пока не понимают.

https://ukraina.ru/20260423/barygi-s-loskom-it-triumf-i-padenie-imperii-khimprom-1078204105.html

https://ukraina.ru/20261115/diktatora-zelenskogo-nuzhno-ostanovit-eksperty-o-mrtvom-kieve-i-buduschem-ukrainy-1084499361.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, снежана егорова, химпром