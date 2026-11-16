https://ukraina.ru/20261116/tsitadel-protiv-dronov-knutov-raskryl-kakoe-oruzhie-luchshe-vsego-sbivaet-bpla-1084510094.html

"Цитадель" против дронов: Кнутов раскрыл, какое оружие лучше всего сбивает БПЛА

"Цитадель" против дронов: Кнутов раскрыл, какое оружие лучше всего сбивает БПЛА - 16.11.2026 Украина.ру

"Цитадель" против дронов: Кнутов раскрыл, какое оружие лучше всего сбивает БПЛА

Российские вертолёты перспективны для борьбы с беспилотниками ВСУ, но стоимость лётного часа делает их дороже самих дронов — поэтому на первый план выходят артиллерийские системы и дроны-перехватчики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-16T04:31

2026-11-16T04:31

2026-11-16T04:31

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Речь шла о защите российских объектов от атак украинских БПЛА с помощью подвесных блоков для ракет С-8ВЦ на вертолётах Ка-52М, Ми-8АМТШ-В и Ка-29. Эксперт оценил, насколько это эффективно и выгодно.Кнутов считает, что вертолёты могут эффективно бороться с украинскими беспилотниками. "Применение же вертолётов для этих целей перспективно", — заявил эксперт. У них преимущество в манёвренности: "У вертолетов же скорости небольшие, маневренность достаточная, они могут отойти от цели".Однако есть нюанс — стоимость лётного часа. "Если учесть стоимость летного часа и стоимость оружия, то выходит, что беспилотник обходится дешевле", — пояснил Кнутов. Поэтому, по его словам, наиболее эффективно использовать артиллерийские системы. "Наиболее выгодны чисто артиллерийские системы типа "Цитадели", которая способна в автоматическом режиме поражать цель и имеет снаряды с программируемым взрывателем", — заявил эксперт.Второй перспективный путь — российские дроны-перехватчики. "Сейчас все больше появляется дронов с элементами ИИ, которые самостоятельно ищут цель и поражают ее", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.

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