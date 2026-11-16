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В девяти регионах России объявили ракетную опасность

В девяти регионах России объявили ракетную опасность - 16.11.2026 Украина.ру

В девяти регионах России объявили ракетную опасность

В девяти регионах России объявили ракетную опасность. Об этом в ночь на 16 ноября сообщают мониторинговые каналы и РСЧС МЧС РФ

2026-11-16T03:19

2026-11-16T03:19

2026-11-16T03:25

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По данным на 3:05 мск, ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской и Тамбовской областях.В этих же регионах (кроме Тамбовской области) также продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область.Аэропорты Калуги, Краснодара и Ярославля закрыты для полётов. Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево работают "по согласованию".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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