В девяти регионах России объявили ракетную опасность - 16.11.2026 Украина.ру
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В девяти регионах России объявили ракетную опасность
В девяти регионах России объявили ракетную опасность - 16.11.2026 Украина.ру
В девяти регионах России объявили ракетную опасность
В девяти регионах России объявили ракетную опасность. Об этом в ночь на 16 ноября сообщают мониторинговые каналы и РСЧС МЧС РФ
2026-11-16T03:19
2026-11-16T03:25
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По данным на 3:05 мск, ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской и Тамбовской областях.В этих же регионах (кроме Тамбовской области) также продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область.Аэропорты Калуги, Краснодара и Ярославля закрыты для полётов. Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево работают "по согласованию".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, москва, московская область, курская область, орловская область, липецк, тверь, смоленск, калужская область, ракетный удар, опасность, угроза, бпла, атака бпла, аэропорт, аэропорты, пво, сво, краснодар, ярославль
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Московская область, Курская область, Орловская область, Липецк, Тверь, Смоленск, Калужская область, ракетный удар, опасность, угроза, БПЛА, атака БПЛА, аэропорт, аэропорты, ПВО, СВО, Краснодар, Ярославль

В девяти регионах России объявили ракетную опасность

03:19 16.11.2026 (обновлено: 03:25 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В девяти регионах России объявили ракетную опасность. Об этом в ночь на 16 ноября сообщают мониторинговые каналы и РСЧС МЧС РФ
По данным на 3:05 мск, ракетная опасность объявлена в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской и Тамбовской областях.
В этих же регионах (кроме Тамбовской области) также продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.
Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область.
Аэропорты Калуги, Краснодара и Ярославля закрыты для полётов. Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево работают "по согласованию".
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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