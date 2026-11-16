https://ukraina.ru/20261116/evropa-napravit-na-peregovory-po-ukraine-tseluyu-brigadu--fon-der-lyayen-1084518994.html

Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен

Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен - 16.11.2026 Украина.ру

Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен

Европа намерена заявить для участия в переговорах по Украине целую "бригаду" переговорщиков от "оборонной европейской группы пяти (E5) + ЕС". Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 15 ноября сообщила в соцсети X по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом

2026-11-16T05:56

2026-11-16T05:56

2026-11-16T06:01

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О требовании лидеров Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании допустить страны "европятёрки", наряду с институтами ЕС, к переговорам по Украине, заявлял глава Евросовета Антониу Кошта."Сегодня вечером [15 ноября] Александр Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС", — говорится в сообщении фон дер Ляйен.По её словам, с финским президентом также обсуждался вопрос расширения блока в преддверии запланированного на 16 ноября Форума ЕС по вопросам расширения.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам прежде нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что решение о расширенном формате переговоров можно будет принимать, когда Россия поймёт готовность Европы способствовать миру на Украине.Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, в свою очередь, отмечал, что способность европейцев согласовать единого переговорщика стала бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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