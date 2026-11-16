Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен - 16.11.2026 Украина.ру
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Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен
Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен - 16.11.2026 Украина.ру
Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен
Европа намерена заявить для участия в переговорах по Украине целую "бригаду" переговорщиков от "оборонной европейской группы пяти (E5) + ЕС". Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 15 ноября сообщила в соцсети X по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
2026-11-16T05:56
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О требовании лидеров Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании допустить страны "европятёрки", наряду с институтами ЕС, к переговорам по Украине, заявлял глава Евросовета Антониу Кошта."Сегодня вечером [15 ноября] Александр Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС", — говорится в сообщении фон дер Ляйен.По её словам, с финским президентом также обсуждался вопрос расширения блока в преддверии запланированного на 16 ноября Форума ЕС по вопросам расширения.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам прежде нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что решение о расширенном формате переговоров можно будет принимать, когда Россия поймёт готовность Европы способствовать миру на Украине.Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, в свою очередь, отмечал, что способность европейцев согласовать единого переговорщика стала бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/kushner-anonsiroval-proryvnye-idei-dlya-zaversheniya-voyny-na-ukraine-1084505999.html
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украина.ру, новости, ес, еврокомиссия, евросовет, урсула фон дер ляйен, европа, александр стубб, великобритания, британия, германия, франция, польша, финляндия, украина, переговоры по украине 2026, сша, джаред кушнер, россия, юрий ушаков, дмитрий песков, война на украине
Украина.ру, Новости, ЕС, Еврокомиссия, евросовет, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Александр Стубб, Великобритания, Британия, Германия, Франция, Польша, Финляндия, Украина, Переговоры по Украине 2026, США, Джаред Кушнер, Россия, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, война на Украине

Европа направит на переговоры по Украине целую "бригаду" — фон дер Ляйен

05:56 16.11.2026 (обновлено: 06:01 16.11.2026)
 
© AP / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Jean-Francois Badias
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Европа намерена заявить для участия в переговорах по Украине целую "бригаду" переговорщиков от "оборонной европейской группы пяти (E5) + ЕС". Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 15 ноября сообщила в соцсети X по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
О требовании лидеров Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании допустить страны "европятёрки", наряду с институтами ЕС, к переговорам по Украине, заявлял глава Евросовета Антониу Кошта.
"Сегодня вечером [15 ноября] Александр Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС", — говорится в сообщении фон дер Ляйен.
По её словам, с финским президентом также обсуждался вопрос расширения блока в преддверии запланированного на 16 ноября Форума ЕС по вопросам расширения.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам прежде нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что решение о расширенном формате переговоров можно будет принимать, когда Россия поймёт готовность Европы способствовать миру на Украине.
Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, в свою очередь, отмечал, что способность европейцев согласовать единого переговорщика стала бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
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