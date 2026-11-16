Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/molodzhnoy-sbornoy-rossii-po-khokkeyu-na-chempionate-v-kanade-ne-budet--iihf-1084518457.html
Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF
Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF - 16.11.2026 Украина.ру
Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF
Сборная России по хоккею в молодёжном чемпионате мира в Канаде участвовать не будет. Об этом сообщается в заявлении, вечером 15 ноября опубликованном на сайте Международной федерации хоккея (IIHF)
2026-11-16T04:35
2026-11-16T04:37
украина.ру
новости
канада
марк карни
россия
спорт
хоккей
русофобия
антироссийские санкции
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084438802_0:106:1350:865_1920x0_80_0_0_dc65088214fd6e60cc5d4137cfa02c37.jpg
Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира.Однако после этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодёжном чемпионате мира. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".О своём намерении бойкотировать матчи с командой РФ также объявили несколько национальных организаций."IIHF подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира. После тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет IIHF постановил, что Канада останется принимающей стороной, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире", — говорится в пресс-релизе федерации.По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, действия IIHF, Федерации хоккея и правительства Канады должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета и иметь последствия для их статуса.Ранее сообщалось, что в Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".Подробнее об этом - в публикации Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261113/zvonok-v-kreml-i-zaprety-dlya-russkikh-sportsmenov-radi-kieva-protivorechiya-finlyandii-i-norvegii-1084488112.html
канада
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084438802_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_5220c6c785f14283a0af3773dcd47d48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, канада, марк карни, россия, спорт, хоккей, русофобия, антироссийские санкции, санкции против россии, запрет, визы, спортивный арбитражный суд, александр овечкин, украина, чемпионат, молодежь
Украина.ру, Новости, Канада, Марк Карни, Россия, спорт, хоккей, Русофобия, антироссийские санкции, санкции против России, запрет, визы, Спортивный арбитражный суд, Александр Овечкин, Украина, чемпионат, молодежь

Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF

04:35 16.11.2026 (обновлено: 04:37 16.11.2026)
 
© Фото : ФХРХоккеисты молодежной сборной России
Хоккеисты молодежной сборной России - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : ФХР
Читать в
ДзенTelegram
Сборная России по хоккею в молодёжном чемпионате мира в Канаде участвовать не будет. Об этом сообщается в заявлении, вечером 15 ноября опубликованном на сайте Международной федерации хоккея (IIHF)
Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира.
Однако после этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодёжном чемпионате мира. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".
О своём намерении бойкотировать матчи с командой РФ также объявили несколько национальных организаций.
"IIHF подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира. После тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет IIHF постановил, что Канада останется принимающей стороной, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире", — говорится в пресс-релизе федерации.
По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, действия IIHF, Федерации хоккея и правительства Канады должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета и иметь последствия для их статуса.
Ранее сообщалось, что в Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".
Подробнее об этом - в публикации Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
13 ноября, 18:40
Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и НорвегииСначала лидеры скандинавских стран инициируют диалог с Москвой, а затем эти государства лишают российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории. Как это вяжется между собой? Вполне логично
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиКанадаМарк КарниРоссияспортхоккейРусофобияантироссийские санкциисанкции против РоссиизапретвизыСпортивный арбитражный судАлександр ОвечкинУкраиначемпионатмолодежь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:35Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF
04:31"Цитадель" против дронов: Кнутов раскрыл, какое оружие лучше всего сбивает БПЛА
03:19В девяти регионах России объявили ракетную опасность
03:01Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:23МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова
01:53В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
01:11Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется
00:48Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
20:29Киев "ищет варианты": Кнутов рассказал, чем Украина хочет заменить Starlink
19:31"У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны
18:31"Знали про результаты": Брутер о том, удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа
18:00Киев перекрыл Северный мост и надеется на понтоны Норвегии. ВСУ ударили по Таганрогу. Итоги 15 ноября
17:52Жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки
17:33Кто решает, кого и кем поставить у власти на Украине: Ищенко о влиянии извне и инициативе на местах
17:17Писатель Пелевин накормил турок русским борщом
16:35В Варшаве осквернили два памятника надписями в честь УПА*
16:29Украинский депутат выпустил мотивационное видео с Rolls-Royce и Aston Martin
16:00Зеленский снова пожаловался на проблемы с перехватом из-за ограничения Starshield
16:00Лукьяновский замок – без рыцарей, зато с VIP-камерами
15:15The Telegraph: Москва потребовала от Британии отказаться от ядерного щита Европы
Лента новостейМолния