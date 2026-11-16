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Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF

Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF - 16.11.2026 Украина.ру

Молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде не будет — IIHF

Сборная России по хоккею в молодёжном чемпионате мира в Канаде участвовать не будет. Об этом сообщается в заявлении, вечером 15 ноября опубликованном на сайте Международной федерации хоккея (IIHF)

2026-11-16T04:35

2026-11-16T04:35

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Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира.Однако после этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодёжном чемпионате мира. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".О своём намерении бойкотировать матчи с командой РФ также объявили несколько национальных организаций."IIHF подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира. После тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет IIHF постановил, что Канада останется принимающей стороной, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире", — говорится в пресс-релизе федерации.По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, действия IIHF, Федерации хоккея и правительства Канады должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета и иметь последствия для их статуса.Ранее сообщалось, что в Оттаве представители Конгресса украинцев Канады устроили акцию протеста против капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который должен сыграть на матче Национальной хоккейной лиги с местной командой "Оттава Сенаторз".Подробнее об этом - в публикации Украинцы добрались до Овечкина: в Канаде вспыхнули протесты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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