Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной

"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для Европы

Кто будет представлять Европу на переговорах? За суматохой в ЕС смешно и грустно наблюдать. Начались прыжки, ужимки и желание продемонстрировать, кто тут главный. Капризное и инфантильное желание топнуть ножкой: это мы будем говорить с вами с позиции силы, а не вы. Подумать только! Эти люди управляют жизнью сотен миллионов людей в Европе