Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной - 16.11.2026 Украина.ру
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Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной
Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной - 16.11.2026 Украина.ру
Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, вероятно, сильно огорчилась и обиделась на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая не поддержала её кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала
2026-11-16T06:23
2026-11-16T06:36
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Исходя из должностных обязанностей Каллас, переговорщиком от имени Евросоюза должна быть именно она, отмечает эксперт."Появились сообщения о разногласиях и неприязни между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас. Судя по всему, Каллас крайне разочарована тем, что на встрече в Дублине ее — главного переговорщика ЕС — полностью обошли вниманием в вопросе выбора переговорщика с Россией. Она убеждена, что это несправедливо — и, надо сказать, с точки зрения протокола, учитывая её должность верховного представителя ЕС по иностранным делам, можно утверждать, что она права", — сказал Меркурис."Кроме того, Каллас полагает, что её руководитель, фон дер Ляйен, подвела её, не проявив достаточной настойчивости в отстаивании этой позиции", — добавил он.В пятницу, 13 ноября, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европу будут представлять на возможных переговорах с Россией институты ЕС и страны E5, входящие в "коалицию желающих". Это Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.15 ноября намерение Европы выставить на переговоры целую "бригаду" подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/pochemu-my-dolzhny-slushat-rossiyu-mnenie-moskvy-ne-dolzhno-nas-volnovat-predel-unizheniya-dlya-evropy-1084506553.html
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Как поссорились Кая Ивановна с Урсулой Никифоровной

06:23 16.11.2026 (обновлено: 06:36 16.11.2026)
 
© AP / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, вероятно, сильно огорчилась и обиделась на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая не поддержала её кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала
Исходя из должностных обязанностей Каллас, переговорщиком от имени Евросоюза должна быть именно она, отмечает эксперт.
"Появились сообщения о разногласиях и неприязни между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас. Судя по всему, Каллас крайне разочарована тем, что на встрече в Дублине ее — главного переговорщика ЕС — полностью обошли вниманием в вопросе выбора переговорщика с Россией. Она убеждена, что это несправедливо — и, надо сказать, с точки зрения протокола, учитывая её должность верховного представителя ЕС по иностранным делам, можно утверждать, что она права", — сказал Меркурис.
"Кроме того, Каллас полагает, что её руководитель, фон дер Ляйен, подвела её, не проявив достаточной настойчивости в отстаивании этой позиции", — добавил он.
В пятницу, 13 ноября, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европу будут представлять на возможных переговорах с Россией институты ЕС и страны E5, входящие в "коалицию желающих". Это Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.
15 ноября намерение Европы выставить на переговоры целую "бригаду" подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
Вчера, 13:13
"Почему мы должны слушать Россию? Мнение Москвы не должно нас волновать". Предел унижения для ЕвропыКто будет представлять Европу на переговорах? За суматохой в ЕС смешно и грустно наблюдать. Начались прыжки, ужимки и желание продемонстрировать, кто тут главный. Капризное и инфантильное желание топнуть ножкой: это мы будем говорить с вами с позиции силы, а не вы. Подумать только! Эти люди управляют жизнью сотен миллионов людей в Европе
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