https://ukraina.ru/20261116/uroki-proshlogo-pvo-legche-vozdukha-1084470096.html

Уроки прошлого: ПВО легче воздуха

Уроки прошлого: ПВО легче воздуха - 16.11.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: ПВО легче воздуха

4 октября 2026 года телеканал "Россия-1" показал сюжет Александра Рогаткина об испытаниях аэростатов как средства ПВО. Сама по себе идея напрашивается – ведь все мы помним военные фотографии, хронику и даже произведения искусства (картины и художественные фильмы), в которых немалую роль играют привязные аэростаты как средство воздушного заграждения

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Аэростат заграждения – средство пассивной ПВО. Своими тушками, а в больше степени – тросами, они перекрывают воздушное пространство над объектом, чем создаёт препятствие для бомбардировщиков.Появились аэростаты заграждения во время Первой Мировой войны – вскоре после появления зенитных пушек и пулемётов. Считается, что первую победу аэростаты одержали 23 июля 1917 года, когда четыре австро-венгерских аэроплана, бомбивших итальянские позиции, потерпели крушение, столкнувшись с тросами аэростатов.Пик применения аэростатов заграждения пришёлся на Вторую Мировую войну. Возьмём, например, ПВО Москвы.До войны в РККА было шесть полков аэростатов заграждения и 10 отдельных дивизионов. Конкретно в состав 1-го корпуса ПВО, защищавшего Москву, входил один полк аэростатов. По штату в него входило 216 "постов". Но это по штату – на практике их было всего 65. В состав "поста" входили аэростат, грузовик ("полуторка" ГАЗ-АА) с лебёдкой и расчёт (12 человек – командир поста, моторист-сержант и 10 красноармейцев-воздухоплавателей; в военное время в аэростатных частях МПВО служили в основном девушки).Работы для расчёта аэростата было много:- подготовить площадку (выкопать убежище для бойцов, обеспечить связь и маскировку);- развернуть оболочку аэростатов (её вес – 150-240 кг., оболочку в чехле переносили шесть-восемь человек);- заполнить оболочку водородом (из баллонов или газгольдеров).Использовались аэростаты разных моделей – КВ-КН (принят на вооружение в 1930 году и применялся до конца войны), КТВ-КТН, К6В-К6Н, КО-1, БАЗ-136. Производились они на заводе "Дирижаблестрой" в подмосковном Долгопрудном (сейчас на месте этого предприятия – цеха Долгопрудненского НПО Концерна "Алмаз-Антей", продукция которого тоже поступает на вооружение ПВО).В мае 1943 года (угроза для Москвы ещё сохранялась – в июне люфтваффе нанесли мощный удар по Горькому) в составе Московского фронта ПВО сформировали три дивизии по два полка аэростатов заграждения. Для прикрытия Москвы планировалось поднимать 432 аэростата на дистанции 800–1000 м друг от друга. Общая численность личного состава дивизий достигала 50 тыс. человек (однопорядково с численностью общевойсковой армии).Один стандартный аэростат обычно поднимался на высоту около 2,2–2,5 км. Высота подъёма определяется соотношением подъёмной силы аэростата и собственным весом троса (для аэростата ПВО он, собственно, и был полезной нагрузкой). Тандемная схема предполагала использование спарки аэростатов (один над другим) и позволяла увеличивать потолок до 4,5 км. В Ленинграде использовались "триплеты" с потолком до 6,3 км. Иногда на тросы вешали утяжелители и даже мины для усиления воздействия на вражеские самолёты, но потолок аэростатов в результате снижался. Изредка использовались сети, поддерживаемые несколькими аэростатами (насколько мы можем понять, это не у нас, а в Британии).Всего за время войны в Москве выполнено 217 000 подъёмов аэростатов. Было зафиксировано 92 случая налёта самолёта на трос. Первый такой случай произошёл в районе деревни Хорошёво (сейчас район Хорошёво-Мнёвники в составе Москвы) 22 июля 1941 года. Там же 10 августа в результате столкновения с тросом потерпел катастрофу немецкий бомбардировщик Не-111 – он упал в реку. Всего было сбито или серьёзно повреждено 12 самолётов. 7 из них – советские самолёты (по идее их в зонах аэростатных заграждений быть не должно, но не все лётчики были одинаково дисциплинированы). Для справки: всего ПВО Москвы за время войны отчиталось о сбитии 1305 немецких самолётов – вот эти 5 и есть чистый счёт аэростатчиков...При этом было бы неправильно утверждать, что аэростатные заграждения были неэффективны. Смысл ПВО в системном воздействии на авиацию противника и аэростаты занимали своё место в этой системе.Во-первых, аэростаты ограничивали манёвр соединений бомбардировщиков, принуждая их к полётам на бо́льших высотах, что снижало точность бомбометания и подставляло их под огонь зенитной артиллерии (кстати, задача зенитчиков была такая же – они вели в основном заградительный огонь, не рассчитывая на непосредственное попадание в самолёт).Во-вторых, аэростаты осуществляли моральное воздействие на вражеских лётчиков и своё населения. Причём в первом случае моральное означало и материальное – для лётчиков появление препятствий в воздухе было безусловным стрессом.В-третьих, воздействие на вражескую авиацию имело и экономическую составляющую – ещё со времён "Битвы за Англию" на немецкие самолёты ставились тросорезы, перебивающие трос аэростата при помощи пиропатрона, а также параваны – тросы, ведущие от носа самолёта к законцовкам крыльев и предохраняющие винты от повреждения тросом аэростата.Впрочем, основные потери соединения аэростатов несли не от воздействия врага и не от осколков собственных зенитных снарядов (пробитие оболочек обычно не приводило к немедленному крушению – газ выходил из оболочки долго), а от погоды – на начале октября 1941 шквалистым ветром в Москве были сорваны 90 аэростатов – треть всех сил. Причём потери собственно аэростатами не ограничивались – свисающие тросы цеплялись за провода, вызывая короткие замыкания (британцы массово использовали небольшие аэростаты для воздействия на электросети Рейха).По итогам этого инцидента провели реорганизацию службы – мотористы были обучены измерению натяжения троса, в дивизионах появились контрольные метеопосты со своими собственными метеошарами.Он инцидентов это всё равно не избавляло. 5 декабря 1941 года произошёл уникальный случай – вместе с аэростатом унесло командира поста сержанта Дмитрия Велигуру, который смог по тросу (17 метров!) добраться до оболочки и открыть выпускной клапан, находясь на высоте уже 1,5 тыс. метров. Он пролетел около 100 километров, уцелел при посадке, смог доставить оболочку назад в Москву и получил орден Красного Знамени*.Стоит также упомянуть, что во время войны аэростаты использовались для корректировки огня артиллерии и для подготовки парашютистов (авиационный бензин был в дефиците, да и ресурс самолётов не бесплатный).После войны, учитывая новые реалии – появление реактивных самолётов, действующих за пределами потолка аэростатов, а также ракет, для которых аэростаты в принципе препятствием не являются, от их использования отказались.В ходе СВО мысль о возможности использования аэростатов в качестве средства ПВО стала естественным развитием идеи "мангалов" и сеточных заграждений над дорогами и на промышленных предприятиях. Логика тут очевидная – сравнительно лёгкие и тихоходные винтовые, а при определённых условиях и реактивные БПЛА преодолеть сетку из тросов (кевларовых или из других полимеров) не сможет. Аэростаты позволяют поднять сетку на большую высоту и придать заграждениям некоторую мобильность. Однако сюжет "Вестей недели" вызывает вопросы.Не хотим сказать ничего плохого о разработчиках системы из НПП "Спец-радио", но готовиться к выступлению на федеральном канале надо лучше – расчёт количества аэростатов, необходимого для защиты сколько-нибудь крупного объекта, вроде, например, НПЗ, ну никак не задача со звёздочкой. Десяти аэростатов, или даже пар аэростатов, для защиты сколько-нибудь крупного объекта не хватит.Кевларовый "фартук", который в сюжете удачно поймал БПЛА, имеет ширину около ста метров. Десяти пар аэростатов хватит для защиты очень небольшого объекта вроде Московской ГЭС-1 (тепловая электростанция, от которой запитано, например, здание, в котором находится редакция нашего издания) – там охраняемый периметр составит вряд ли больше километра. Скорее всего так можно прикрыть и какую-нибудь подстанцию, но там уже есть нюанс – кевларовая нить в принципе-то диэлектрик, но при напряжении в полтысячи киловольт это уже никого не интересует – всё равно будет пробой на землю в случае приближения троса к проводам ЛЭП примерно на метр. С соответствующими последствиями. Ну а периметр Московского НПЗ составляет по самым скромным подсчётам 8 км (мы считали по яндекс-картам). Это уже 80 пар аэростатов, которые надо держать подальше от ЛЭП (а их там много) и оборудования завода. И не дай Бог ветер подует…Да, кстати, в сюжете аэростаты находятся на высоте примерно ста метров – этого мало, БПЛА атакуют с пикирования, подходя к цели на высоте 200-300 метров. Если же аэростаты поднять повыше, то они начнут подныривать под заграждение – наука не хитрая.В общем, продемонстрированный в сюжете "Вестей недели" опыт показывает в основном принципиальную применимость технологии, но до её конкретного военно-инженерного воплощения далеко.* В 1967 году этот случай вдохновил режиссёра Теодора Вульфовича и сценариста Эфраима Севелу на съёмки комедии "Крепкий орешек", главные роли в которой сыграли Виталий Соломини Надежда Румянцева.

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