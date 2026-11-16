Уроки прошлого: ПВО легче воздуха - 16.11.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261116/uroki-proshlogo-pvo-legche-vozdukha-1084470096.html
Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
Уроки прошлого: ПВО легче воздуха - 16.11.2026 Украина.ру
Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
4 октября 2026 года телеканал "Россия-1" показал сюжет Александра Рогаткина об испытаниях аэростатов как средства ПВО. Сама по себе идея напрашивается – ведь все мы помним военные фотографии, хронику и даже произведения искусства (картины и художественные фильмы), в которых немалую роль играют привязные аэростаты как средство воздушного заграждения
2026-11-16T08:00
2026-11-16T08:00
история
история
история ссср
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великая отечественная война
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Аэростат заграждения – средство пассивной ПВО. Своими тушками, а в больше степени – тросами, они перекрывают воздушное пространство над объектом, чем создаёт препятствие для бомбардировщиков.Появились аэростаты заграждения во время Первой Мировой войны – вскоре после появления зенитных пушек и пулемётов. Считается, что первую победу аэростаты одержали 23 июля 1917 года, когда четыре австро-венгерских аэроплана, бомбивших итальянские позиции, потерпели крушение, столкнувшись с тросами аэростатов.Пик применения аэростатов заграждения пришёлся на Вторую Мировую войну. Возьмём, например, ПВО Москвы.До войны в РККА было шесть полков аэростатов заграждения и 10 отдельных дивизионов. Конкретно в состав 1-го корпуса ПВО, защищавшего Москву, входил один полк аэростатов. По штату в него входило 216 "постов". Но это по штату – на практике их было всего 65. В состав "поста" входили аэростат, грузовик ("полуторка" ГАЗ-АА) с лебёдкой и расчёт (12 человек – командир поста, моторист-сержант и 10 красноармейцев-воздухоплавателей; в военное время в аэростатных частях МПВО служили в основном девушки).Работы для расчёта аэростата было много:- подготовить площадку (выкопать убежище для бойцов, обеспечить связь и маскировку);- развернуть оболочку аэростатов (её вес – 150-240 кг., оболочку в чехле переносили шесть-восемь человек);- заполнить оболочку водородом (из баллонов или газгольдеров).Использовались аэростаты разных моделей – КВ-КН (принят на вооружение в 1930 году и применялся до конца войны), КТВ-КТН, К6В-К6Н, КО-1, БАЗ-136. Производились они на заводе "Дирижаблестрой" в подмосковном Долгопрудном (сейчас на месте этого предприятия – цеха Долгопрудненского НПО Концерна "Алмаз-Антей", продукция которого тоже поступает на вооружение ПВО).В мае 1943 года (угроза для Москвы ещё сохранялась – в июне люфтваффе нанесли мощный удар по Горькому) в составе Московского фронта ПВО сформировали три дивизии по два полка аэростатов заграждения. Для прикрытия Москвы планировалось поднимать 432 аэростата на дистанции 800–1000 м друг от друга. Общая численность личного состава дивизий достигала 50 тыс. человек (однопорядково с численностью общевойсковой армии).Один стандартный аэростат обычно поднимался на высоту около 2,2–2,5 км. Высота подъёма определяется соотношением подъёмной силы аэростата и собственным весом троса (для аэростата ПВО он, собственно, и был полезной нагрузкой). Тандемная схема предполагала использование спарки аэростатов (один над другим) и позволяла увеличивать потолок до 4,5 км. В Ленинграде использовались "триплеты" с потолком до 6,3 км. Иногда на тросы вешали утяжелители и даже мины для усиления воздействия на вражеские самолёты, но потолок аэростатов в результате снижался. Изредка использовались сети, поддерживаемые несколькими аэростатами (насколько мы можем понять, это не у нас, а в Британии).Всего за время войны в Москве выполнено 217 000 подъёмов аэростатов. Было зафиксировано 92 случая налёта самолёта на трос. Первый такой случай произошёл в районе деревни Хорошёво (сейчас район Хорошёво-Мнёвники в составе Москвы) 22 июля 1941 года. Там же 10 августа в результате столкновения с тросом потерпел катастрофу немецкий бомбардировщик Не-111 – он упал в реку. Всего было сбито или серьёзно повреждено 12 самолётов. 7 из них – советские самолёты (по идее их в зонах аэростатных заграждений быть не должно, но не все лётчики были одинаково дисциплинированы). Для справки: всего ПВО Москвы за время войны отчиталось о сбитии 1305 немецких самолётов – вот эти 5 и есть чистый счёт аэростатчиков...При этом было бы неправильно утверждать, что аэростатные заграждения были неэффективны. Смысл ПВО в системном воздействии на авиацию противника и аэростаты занимали своё место в этой системе.Во-первых, аэростаты ограничивали манёвр соединений бомбардировщиков, принуждая их к полётам на бо́льших высотах, что снижало точность бомбометания и подставляло их под огонь зенитной артиллерии (кстати, задача зенитчиков была такая же – они вели в основном заградительный огонь, не рассчитывая на непосредственное попадание в самолёт).Во-вторых, аэростаты осуществляли моральное воздействие на вражеских лётчиков и своё населения. Причём в первом случае моральное означало и материальное – для лётчиков появление препятствий в воздухе было безусловным стрессом.В-третьих, воздействие на вражескую авиацию имело и экономическую составляющую – ещё со времён "Битвы за Англию" на немецкие самолёты ставились тросорезы, перебивающие трос аэростата при помощи пиропатрона, а также параваны – тросы, ведущие от носа самолёта к законцовкам крыльев и предохраняющие винты от повреждения тросом аэростата.Впрочем, основные потери соединения аэростатов несли не от воздействия врага и не от осколков собственных зенитных снарядов (пробитие оболочек обычно не приводило к немедленному крушению – газ выходил из оболочки долго), а от погоды – на начале октября 1941 шквалистым ветром в Москве были сорваны 90 аэростатов – треть всех сил. Причём потери собственно аэростатами не ограничивались – свисающие тросы цеплялись за провода, вызывая короткие замыкания (британцы массово использовали небольшие аэростаты для воздействия на электросети Рейха).По итогам этого инцидента провели реорганизацию службы – мотористы были обучены измерению натяжения троса, в дивизионах появились контрольные метеопосты со своими собственными метеошарами.Он инцидентов это всё равно не избавляло. 5 декабря 1941 года произошёл уникальный случай – вместе с аэростатом унесло командира поста сержанта Дмитрия Велигуру, который смог по тросу (17 метров!) добраться до оболочки и открыть выпускной клапан, находясь на высоте уже 1,5 тыс. метров. Он пролетел около 100 километров, уцелел при посадке, смог доставить оболочку назад в Москву и получил орден Красного Знамени*.Стоит также упомянуть, что во время войны аэростаты использовались для корректировки огня артиллерии и для подготовки парашютистов (авиационный бензин был в дефиците, да и ресурс самолётов не бесплатный).После войны, учитывая новые реалии – появление реактивных самолётов, действующих за пределами потолка аэростатов, а также ракет, для которых аэростаты в принципе препятствием не являются, от их использования отказались.В ходе СВО мысль о возможности использования аэростатов в качестве средства ПВО стала естественным развитием идеи "мангалов" и сеточных заграждений над дорогами и на промышленных предприятиях. Логика тут очевидная – сравнительно лёгкие и тихоходные винтовые, а при определённых условиях и реактивные БПЛА преодолеть сетку из тросов (кевларовых или из других полимеров) не сможет. Аэростаты позволяют поднять сетку на большую высоту и придать заграждениям некоторую мобильность. Однако сюжет "Вестей недели" вызывает вопросы.Не хотим сказать ничего плохого о разработчиках системы из НПП "Спец-радио", но готовиться к выступлению на федеральном канале надо лучше – расчёт количества аэростатов, необходимого для защиты сколько-нибудь крупного объекта, вроде, например, НПЗ, ну никак не задача со звёздочкой. Десяти аэростатов, или даже пар аэростатов, для защиты сколько-нибудь крупного объекта не хватит.Кевларовый "фартук", который в сюжете удачно поймал БПЛА, имеет ширину около ста метров. Десяти пар аэростатов хватит для защиты очень небольшого объекта вроде Московской ГЭС-1 (тепловая электростанция, от которой запитано, например, здание, в котором находится редакция нашего издания) – там охраняемый периметр составит вряд ли больше километра. Скорее всего так можно прикрыть и какую-нибудь подстанцию, но там уже есть нюанс – кевларовая нить в принципе-то диэлектрик, но при напряжении в полтысячи киловольт это уже никого не интересует – всё равно будет пробой на землю в случае приближения троса к проводам ЛЭП примерно на метр. С соответствующими последствиями. Ну а периметр Московского НПЗ составляет по самым скромным подсчётам 8 км (мы считали по яндекс-картам). Это уже 80 пар аэростатов, которые надо держать подальше от ЛЭП (а их там много) и оборудования завода. И не дай Бог ветер подует…Да, кстати, в сюжете аэростаты находятся на высоте примерно ста метров – этого мало, БПЛА атакуют с пикирования, подходя к цели на высоте 200-300 метров. Если же аэростаты поднять повыше, то они начнут подныривать под заграждение – наука не хитрая.В общем, продемонстрированный в сюжете "Вестей недели" опыт показывает в основном принципиальную применимость технологии, но до её конкретного военно-инженерного воплощения далеко.* В 1967 году этот случай вдохновил режиссёра Теодора Вульфовича и сценариста Эфраима Севелу на съёмки комедии "Крепкий орешек", главные роли в которой сыграли Виталий Соломини Надежда Румянцева.
https://ukraina.ru/20260422/uroki-proshlogo-chto-takoe-mpvo-i-kak-eto-rabotalo-1078182990.html
https://ukraina.ru/20260508/ne-smeyut-krylya-chrnye-nad-rodinoy-letat-vozdushnaya-bitva-za-moskvu-1078694608.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, москва, ленинград, британия, ркка, нпз, московский нпз, великая отечественная война, пво, сво
История, История, история СССР, Москва, Ленинград, Британия, РККА, НПЗ, Московский НПЗ, Великая Отечественная война, ПВО, СВО

Уроки прошлого: ПВО легче воздуха

08:00 16.11.2026
 
© Фото : Наум ГрановскийГазгольдеры для заправки аэростатов воздушного заграждения на Москворецком мосту
Газгольдеры для заправки аэростатов воздушного заграждения на Москворецком мосту - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : Наум Грановский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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4 октября 2026 года телеканал "Россия-1" показал сюжет Александра Рогаткина об испытаниях аэростатов как средства ПВО. Сама по себе идея напрашивается – ведь все мы помним военные фотографии, хронику и даже произведения искусства (картины и художественные фильмы), в которых немалую роль играют привязные аэростаты как средство воздушного заграждения
Аэростат заграждения – средство пассивной ПВО. Своими тушками, а в больше степени – тросами, они перекрывают воздушное пространство над объектом, чем создаёт препятствие для бомбардировщиков.
Появились аэростаты заграждения во время Первой Мировой войны – вскоре после появления зенитных пушек и пулемётов. Считается, что первую победу аэростаты одержали 23 июля 1917 года, когда четыре австро-венгерских аэроплана, бомбивших итальянские позиции, потерпели крушение, столкнувшись с тросами аэростатов.
Пик применения аэростатов заграждения пришёлся на Вторую Мировую войну. Возьмём, например, ПВО Москвы.
До войны в РККА было шесть полков аэростатов заграждения и 10 отдельных дивизионов. Конкретно в состав 1-го корпуса ПВО, защищавшего Москву, входил один полк аэростатов. По штату в него входило 216 "постов". Но это по штату – на практике их было всего 65. В состав "поста" входили аэростат, грузовик ("полуторка" ГАЗ-АА) с лебёдкой и расчёт (12 человек – командир поста, моторист-сержант и 10 красноармейцев-воздухоплавателей; в военное время в аэростатных частях МПВО служили в основном девушки).
Работы для расчёта аэростата было много:
- подготовить площадку (выкопать убежище для бойцов, обеспечить связь и маскировку);
- развернуть оболочку аэростатов (её вес – 150-240 кг., оболочку в чехле переносили шесть-восемь человек);
- заполнить оболочку водородом (из баллонов или газгольдеров).
Бойцы МПВО эвакуируют пострадавших после немецкого авианалета на Ленинград, 1943 год - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
22 апреля, 16:00История
Уроки прошлого: что такое МПВО и как это работалоСейчас, в условиях, когда наиболее населённая часть России находится под угрозой украинских ударов в России особое внимание уделяют гражданской обороне и даже внедряют элементы негосударственной ПВО. А как обстояло с этим дело в СССР? Было ли там что-то такое? Было. Называлась эта служба местное ПВО. Старшее поколение о её работе наверняка читало
Использовались аэростаты разных моделей – КВ-КН (принят на вооружение в 1930 году и применялся до конца войны), КТВ-КТН, К6В-К6Н, КО-1, БАЗ-136. Производились они на заводе "Дирижаблестрой" в подмосковном Долгопрудном (сейчас на месте этого предприятия – цеха Долгопрудненского НПО Концерна "Алмаз-Антей", продукция которого тоже поступает на вооружение ПВО).
В мае 1943 года (угроза для Москвы ещё сохранялась – в июне люфтваффе нанесли мощный удар по Горькому) в составе Московского фронта ПВО сформировали три дивизии по два полка аэростатов заграждения. Для прикрытия Москвы планировалось поднимать 432 аэростата на дистанции 800–1000 м друг от друга. Общая численность личного состава дивизий достигала 50 тыс. человек (однопорядково с численностью общевойсковой армии).
Один стандартный аэростат обычно поднимался на высоту около 2,2–2,5 км. Высота подъёма определяется соотношением подъёмной силы аэростата и собственным весом троса (для аэростата ПВО он, собственно, и был полезной нагрузкой). Тандемная схема предполагала использование спарки аэростатов (один над другим) и позволяла увеличивать потолок до 4,5 км. В Ленинграде использовались "триплеты" с потолком до 6,3 км. Иногда на тросы вешали утяжелители и даже мины для усиления воздействия на вражеские самолёты, но потолок аэростатов в результате снижался. Изредка использовались сети, поддерживаемые несколькими аэростатами (насколько мы можем понять, это не у нас, а в Британии).
© Фото : "Военный альбом"Заградительные аэростаты в Южной Англии
Заградительные аэростаты в Южной Англии - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : "Военный альбом"
Заградительные аэростаты в Южной Англии
Всего за время войны в Москве выполнено 217 000 подъёмов аэростатов. Было зафиксировано 92 случая налёта самолёта на трос. Первый такой случай произошёл в районе деревни Хорошёво (сейчас район Хорошёво-Мнёвники в составе Москвы) 22 июля 1941 года. Там же 10 августа в результате столкновения с тросом потерпел катастрофу немецкий бомбардировщик Не-111 – он упал в реку. Всего было сбито или серьёзно повреждено 12 самолётов. 7 из них – советские самолёты (по идее их в зонах аэростатных заграждений быть не должно, но не все лётчики были одинаково дисциплинированы). Для справки: всего ПВО Москвы за время войны отчиталось о сбитии 1305 немецких самолётов – вот эти 5 и есть чистый счёт аэростатчиков...
При этом было бы неправильно утверждать, что аэростатные заграждения были неэффективны. Смысл ПВО в системном воздействии на авиацию противника и аэростаты занимали своё место в этой системе.
Во-первых, аэростаты ограничивали манёвр соединений бомбардировщиков, принуждая их к полётам на бо́льших высотах, что снижало точность бомбометания и подставляло их под огонь зенитной артиллерии (кстати, задача зенитчиков была такая же – они вели в основном заградительный огонь, не рассчитывая на непосредственное попадание в самолёт).
Налёт немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
8 мая, 08:00История
"Не смеют крылья чёрные над Родиной летать". Воздушная битва за МосквуЗаявления украинских руководителей о намерении нанести удары по Москве 9 мая не содержат в общем-то ничего нового – ночи не проходит, чтобы на подходах к Москве не сбивались украинские беспилотники. Да и в привязке к 9 мая тоже нет ничего удивительного – фашизма на Украине нет, но от Дня Победы "нефашистов" корчит как бесов от распятия…
Во-вторых, аэростаты осуществляли моральное воздействие на вражеских лётчиков и своё населения. Причём в первом случае моральное означало и материальное – для лётчиков появление препятствий в воздухе было безусловным стрессом.
В-третьих, воздействие на вражескую авиацию имело и экономическую составляющую – ещё со времён "Битвы за Англию" на немецкие самолёты ставились тросорезы, перебивающие трос аэростата при помощи пиропатрона, а также параваны – тросы, ведущие от носа самолёта к законцовкам крыльев и предохраняющие винты от повреждения тросом аэростата.
Впрочем, основные потери соединения аэростатов несли не от воздействия врага и не от осколков собственных зенитных снарядов (пробитие оболочек обычно не приводило к немедленному крушению – газ выходил из оболочки долго), а от погоды – на начале октября 1941 шквалистым ветром в Москве были сорваны 90 аэростатов – треть всех сил. Причём потери собственно аэростатами не ограничивались – свисающие тросы цеплялись за провода, вызывая короткие замыкания (британцы массово использовали небольшие аэростаты для воздействия на электросети Рейха).
© Фото : "Военный альбом"Аэростат заграждения над Тверским бульваром в Москве
Аэростат заграждения над Тверским бульваром в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : "Военный альбом"
Аэростат заграждения над Тверским бульваром в Москве
По итогам этого инцидента провели реорганизацию службы – мотористы были обучены измерению натяжения троса, в дивизионах появились контрольные метеопосты со своими собственными метеошарами.
Он инцидентов это всё равно не избавляло. 5 декабря 1941 года произошёл уникальный случай – вместе с аэростатом унесло командира поста сержанта Дмитрия Велигуру, который смог по тросу (17 метров!) добраться до оболочки и открыть выпускной клапан, находясь на высоте уже 1,5 тыс. метров. Он пролетел около 100 километров, уцелел при посадке, смог доставить оболочку назад в Москву и получил орден Красного Знамени*.
Стоит также упомянуть, что во время войны аэростаты использовались для корректировки огня артиллерии и для подготовки парашютистов (авиационный бензин был в дефиците, да и ресурс самолётов не бесплатный).
Украинский воздушный шар с БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
5 ноября, 08:00История
Уроки прошлого: "Пятачок, нет ли у тебя случайно воздушного шара?"23 октября в ходе очередного налёта ВСУ в направлении Москвы было запущено около 50 воздушных шаров (метеозондов) с подвешенными к ним малогабаритными БПЛА. Вообще использование ВСУ воздушных шаров с нагрузкой в виде БПЛА, взрывчатки, ретрансляторов и мишеней-отражателей фиксируется с конца 2023 года. И это не новость – такое уже было в 1940-50-х
После войны, учитывая новые реалии – появление реактивных самолётов, действующих за пределами потолка аэростатов, а также ракет, для которых аэростаты в принципе препятствием не являются, от их использования отказались.
В ходе СВО мысль о возможности использования аэростатов в качестве средства ПВО стала естественным развитием идеи "мангалов" и сеточных заграждений над дорогами и на промышленных предприятиях. Логика тут очевидная – сравнительно лёгкие и тихоходные винтовые, а при определённых условиях и реактивные БПЛА преодолеть сетку из тросов (кевларовых или из других полимеров) не сможет. Аэростаты позволяют поднять сетку на большую высоту и придать заграждениям некоторую мобильность. Однако сюжет "Вестей недели" вызывает вопросы.
Не хотим сказать ничего плохого о разработчиках системы из НПП "Спец-радио", но готовиться к выступлению на федеральном канале надо лучше – расчёт количества аэростатов, необходимого для защиты сколько-нибудь крупного объекта, вроде, например, НПЗ, ну никак не задача со звёздочкой. Десяти аэростатов, или даже пар аэростатов, для защиты сколько-нибудь крупного объекта не хватит.
© Фото : "Военный альбом"Подготовка к запуску советского аэростата заграждения
Подготовка к запуску советского аэростата заграждения - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : "Военный альбом"
Подготовка к запуску советского аэростата заграждения
Кевларовый "фартук", который в сюжете удачно поймал БПЛА, имеет ширину около ста метров. Десяти пар аэростатов хватит для защиты очень небольшого объекта вроде Московской ГЭС-1 (тепловая электростанция, от которой запитано, например, здание, в котором находится редакция нашего издания) – там охраняемый периметр составит вряд ли больше километра. Скорее всего так можно прикрыть и какую-нибудь подстанцию, но там уже есть нюанс – кевларовая нить в принципе-то диэлектрик, но при напряжении в полтысячи киловольт это уже никого не интересует – всё равно будет пробой на землю в случае приближения троса к проводам ЛЭП примерно на метр. С соответствующими последствиями. Ну а периметр Московского НПЗ составляет по самым скромным подсчётам 8 км (мы считали по яндекс-картам). Это уже 80 пар аэростатов, которые надо держать подальше от ЛЭП (а их там много) и оборудования завода. И не дай Бог ветер подует…
Да, кстати, в сюжете аэростаты находятся на высоте примерно ста метров – этого мало, БПЛА атакуют с пикирования, подходя к цели на высоте 200-300 метров. Если же аэростаты поднять повыше, то они начнут подныривать под заграждение – наука не хитрая.
В общем, продемонстрированный в сюжете "Вестей недели" опыт показывает в основном принципиальную применимость технологии, но до её конкретного военно-инженерного воплощения далеко.
Воронка над станцией метро Bank. Лондон, январь 1941 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 07:57История
Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"Московское метро изначально проектировалось с учётом возможности его использования как газобомбоубежища, хотя предложения НКО были отвергнуты – как усложняющие и удорожающие строительство. В случае с метро лондонским о такой возможности мысли не было: оно было запущено в 1863 году – за 52 года до первой авиабомбардировки…
* В 1967 году этот случай вдохновил режиссёра Теодора Вульфовича и сценариста Эфраима Севелу на съёмки комедии "Крепкий орешек", главные роли в которой сыграли Виталий Соломини Надежда Румянцева.
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