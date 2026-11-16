Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00 16.11.2026 (обновлено: 07:07 16.11.2026)
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine Украинский локомотив после удара ВС РФ
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
Украина с начала конфликта лишилась уже более 630 локомотивов, из них около 400 — только за 2026 год. Об этом министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил 13 ноября, выступая на часе вопросов правительству в Верховной раде
По опубликованным изданием Politico в сентябре данным, с 2022 года Украина потеряла из-за ударов ВС РФ более 500 локомотивов. При этом более 60% потерь пришлись на последние 8 месяцев, а "Укрзализныця" теряет в среднем 37-40 локомотивов в месяц.
В октябре министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил Financial Times, что Украина почти исчерпала запас локомотивов. Их дефицит также стал слабым местом и портовой логистики.
Отмечается, что Киев ведёт переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина железнодорожной колеи, о поставках дополнительного подвижного состава.
Отмечается, что Киев ведёт переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина железнодорожной колеи, о поставках дополнительного подвижного состава.
Напомним, ВС РФ с лета нарастили систематические удары по украинским локомотивам. Подробнее - в публикации "Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь.
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