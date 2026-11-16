Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр - 16.11.2026 Украина.ру
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Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр - 16.11.2026 Украина.ру
Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
Украина с начала конфликта лишилась уже более 630 локомотивов, из них около 400 — только за 2026 год. Об этом министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил 13 ноября, выступая на часе вопросов правительству в Верховной раде
2026-11-16T07:00
2026-11-16T07:07
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По опубликованным изданием Politico в сентябре данным, с 2022 года Украина потеряла из-за ударов ВС РФ более 500 локомотивов. При этом более 60% потерь пришлись на последние 8 месяцев, а "Укрзализныця" теряет в среднем 37-40 локомотивов в месяц.В октябре министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил Financial Times, что Украина почти исчерпала запас локомотивов. Их дефицит также стал слабым местом и портовой логистики.Отмечается, что Киев ведёт переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина железнодорожной колеи, о поставках дополнительного подвижного состава.Напомним, ВС РФ с лета нарастили систематические удары по украинским локомотивам. Подробнее - в публикации "Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, киев, верховная рада, укрзализныця, железная дорога, киевский режим, сво, война на украине, инфраструктура, военная помощь украине, россия, демилитаризация, железнодорожники, логистика, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Верховная Рада, Укрзализныця, железная дорога, киевский режим, СВО, война на Украине, инфраструктура, военная помощь Украине, Россия, демилитаризация, железнодорожники, логистика, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр

07:00 16.11.2026 (обновлено: 07:07 16.11.2026)
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine Украинский локомотив после удара ВС РФ
 Украинский локомотив после удара ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Украина с начала конфликта лишилась уже более 630 локомотивов, из них около 400 — только за 2026 год. Об этом министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил 13 ноября, выступая на часе вопросов правительству в Верховной раде
По опубликованным изданием Politico в сентябре данным, с 2022 года Украина потеряла из-за ударов ВС РФ более 500 локомотивов. При этом более 60% потерь пришлись на последние 8 месяцев, а "Укрзализныця" теряет в среднем 37-40 локомотивов в месяц.
В октябре министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил Financial Times, что Украина почти исчерпала запас локомотивов. Их дефицит также стал слабым местом и портовой логистики.

Отмечается, что Киев ведёт переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина железнодорожной колеи, о поставках дополнительного подвижного состава.
Напомним, ВС РФ с лета нарастили систематические удары по украинским локомотивам. Подробнее - в публикации "Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь.
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