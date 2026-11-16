"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине - 16.11.2026 Украина.ру
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"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине - 16.11.2026 Украина.ру
"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
Сначала весь мир облетела новость: в кортеж Владимира Зеленского в Дублине якобы прилетело яйцо. Скандал, позор, нападение на делегацию! Но, как выяснилось, всё оказалось куда прозаичнее. И, одновременно, куда более тошнотворно
2026-11-16T08:05
2026-11-16T08:05
новости
ирландия
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
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Информация о том, что один из автомобилей кортежа Зеленского приехал в Дублин испачканным, появилась в украинских и мировых СМИ. Издание НСН написало: машину забросали яйцами. Журналист Sky News Стивен Мёрфи подхватил эту новость. Казалось бы — очередная атака на "лидера свободного мира".Спустя несколько часов Мёрфи пришлось признаться в соцсети X: информация не подтвердилась. По обновлённым данным от источника в ирландской полиции, дело было вовсе не в нападении."Насколько я понимаю, кого-то (не Зеленского) стошнило в окно машины. На таких маршрутах остановиться просто невозможно", — написал журналист.Полиция Ирландии подтвердила: никаких снарядов или яиц в кортеж не бросали. "Неофициально я понял, что один из пассажиров (не Зеленский) высунулся из окна машины, и его вырвало", — резюмировал Мёрфи.Идеально ситуацию описали украинские паблики, выдав заголовок на мове: "Не яйця, а блювота" (Не яйца, а блевотина). Прямо в точку. Машина действительно приехала испачканной, только вот следы на ней оставил не меткий протестующий, а нежный желудок одного из членов делегации.А ведь день в Дублине был насыщенным. Зеленский участвовал в саммите Европейского политического сообщества. Встречался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Обсуждали итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, обмен пленными и подключение европейцев к переговорному процессу.
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новости, ирландия, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Ирландия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине

08:05 16.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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Сначала весь мир облетела новость: в кортеж Владимира Зеленского в Дублине якобы прилетело яйцо. Скандал, позор, нападение на делегацию! Но, как выяснилось, всё оказалось куда прозаичнее. И, одновременно, куда более тошнотворно
Информация о том, что один из автомобилей кортежа Зеленского приехал в Дублин испачканным, появилась в украинских и мировых СМИ. Издание НСН написало: машину забросали яйцами. Журналист Sky News Стивен Мёрфи подхватил эту новость. Казалось бы — очередная атака на "лидера свободного мира".
Спустя несколько часов Мёрфи пришлось признаться в соцсети X: информация не подтвердилась. По обновлённым данным от источника в ирландской полиции, дело было вовсе не в нападении.
"Насколько я понимаю, кого-то (не Зеленского) стошнило в окно машины. На таких маршрутах остановиться просто невозможно", — написал журналист.
Полиция Ирландии подтвердила: никаких снарядов или яиц в кортеж не бросали. "Неофициально я понял, что один из пассажиров (не Зеленский) высунулся из окна машины, и его вырвало", — резюмировал Мёрфи.
Идеально ситуацию описали украинские паблики, выдав заголовок на мове: "Не яйця, а блювота" (Не яйца, а блевотина). Прямо в точку. Машина действительно приехала испачканной, только вот следы на ней оставил не меткий протестующий, а нежный желудок одного из членов делегации.
А ведь день в Дублине был насыщенным. Зеленский участвовал в саммите Европейского политического сообщества. Встречался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Обсуждали итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, обмен пленными и подключение европейцев к переговорному процессу.
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