https://ukraina.ru/20261116/obgonyaem-maska-voennyy-ekspert-obyasnil-v-chem-rassvet-prevzoydt-starlink-1084511919.html

Обгоняем Маска? Военный эксперт объяснил, в чем "Рассвет" превзойдёт Starlink

Обгоняем Маска? Военный эксперт объяснил, в чем "Рассвет" превзойдёт Starlink - 16.11.2026 Украина.ру

Обгоняем Маска? Военный эксперт объяснил, в чем "Рассвет" превзойдёт Starlink

Россия уже развернула 30 спутников "Рассвет", которые дают оптическое наведение российским дронам и в разы повышают точность, а к 2027 году система будет работать над всей зоной СВО — и по ряду параметров обгонит Starlink. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-16T05:10

2026-11-16T05:10

2026-11-16T05:10

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Разговор о том, чем Россия отвечает на спутниковые системы Запада, эксперт начал с конкретных цифр: в этом году развёрнуто 30 спутников "Рассвет".Кнутов заявил, что уже сейчас они по несколько часов в день позволяют использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, пояснил эксперт.По его информации, всего планировалось развернуть 290 спутников к 2030 году, но решение ускорили. "План будет перевыполнен с таким расчетом, чтобы мы уже в 2027 году могли использовать эту систему над всей зоной боевых действий", — подчеркнул Кнутов.При этом Россия не просто догоняет Starlink, но и обгоняет его по ряду параметров. "У нас изначально есть лазерная связь между спутниками, а у Маска она появится только в следующем году на новых спутниках", — отметил эксперт. Второе преимущество — зона покрытия: российские терминалы будут стоять на вышках сотовой связи, и информация пойдёт на спутники и обратно. "То есть мы сможем разговаривать в любой точке без терминала, используя при этом видеосвязь", — пояснил Кнутов."Эту систему Маск будет внедрять только в следующем году", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.

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