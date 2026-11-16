https://ukraina.ru/20261116/oni-pytayutsya-nas-razvesti-mne-pozvonili-ukrainskie-telefonnye-moshenniki-1084515948.html

Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники

Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники - 16.11.2026 Украина.ру

Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники

Некогда оказался причастен к созданию целой научной дисциплины — "политическая технология" называется. Дело было так: в букинистической лавке наткнулся на древнюю, судя по ятям, донельзя потрепанную книжицу, без обложки и окончания. Но с удивительным содержанием.

2026-11-16T07:19

2026-11-16T07:19

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Назревали первые в Союзе, как бы независимые, выборы в Верховный Совет. Но мало кто из кандидатов имел представление, как к ним готовиться, проводить избирательную кампанию, надувать собственный рейтинг через прессу, организовывать встречи с избирателями и прочий трэш. И вдруг в руки попадает готовое пособие!Единственно, там присутствовала архаичная и аллегоричная терминология. Голоса избирателей именовали как «уголь», голосование — «майнинг». Еще и всесильное ТВ называли «вагонеткой», а главу группы поддержки именовали «маркшейдер»…Но, в принципе, была изложена полная технологическая цепочка дОбычи голосов. Хотя в версии древней книжицы она именовалась руководством по горному делу.Что такое технология? Это всего лишь совокупность взаимосвязанных действий и приемов, дающих в оконцовке желаемый результат.В природе нет технологий, там есть естественный процесс. Скажем, яблоня просто растет. Но когда появляется Мичурин, он разрабатывает технологию выведения «мичуринского яблочка» — особого размера, вкуса и цвета.То есть любая технология — если не обман, то лукавая игра с природой. Фруктовой, горной или избирательской. В ней главное — воздействовать на естественный процесс, но не слишком от него отдаляясь.Вон, Югославия пошла в своё время вспять естественной геополитике. И что с ней стало? Но не будем углубляться.Отметим только, что политика — постоянный поиск оптимального баланса между искусственными и естественными факторами. Поэтому я и написал программную статью про необходимость создания нового типа деятельности — политтехнологии. Ну, и про субъекта этой деятельности — политтехнолога — специалиста как раз по факторам искусственным.Отнес трактат в главный тогда политический журнал «Коммунист». Месяц бодался с его консервативным редактором. Тот утверждал, что марксистская теория не допускает коллаборации высокой политики и банальной технологии. Мол, даже сам Владимир Ильич называл политику «искусством».Но в итоге коньяк победил доктринерство. Убедил-таки кондового Егора Тимуровича Гайдара статью поставить. Она вышла в журнале аккурат под выборы в Верховный Совет. Тиражом девятнадцать миллионов!..Извиняюсь за столь пространную прелюдию, но без нее не объяснить, почему откликнулся на звонок украинских телефонных мошенников. Просто стало любопытно, поднялись ли они до «технологического» уровня. И если да, то каковы их главные фишки.Итак, звонок с неизвестного номера. В России уже мало кто рискнет принимать незнакомые звонки. Стартуют мошенники с первого технологического приема: «легитимизация» звонка.Уверен, что пройдохи как-то знакомы с технологией «ненасильственных переворотов» пресловутого Джина Шарпа. Ведь процедура «ненасильственного» отъема власти почти тождественна «ненасильственному» отъему денег.С Джином мне довелось некогда встречаться и спорить в его бостонской конторе. Он и сформулировал базовое правило: что-то отнять можно, лишь ссылаясь на чей-то авторитет.Соответственно, перед звонком мошенников была эсэмэска.Кстати, забегая вперед, замечу, что опознать их было весьма просто. По прононсу, который я классифицирую как «днепропетровский». Это забавная смесь урбанистических и рагульских интонаций — вроде горожане по говору, но жлобы по доводу. Но играть так играть.Так вот. Сначала пришел месседж от одного из руководителей медиа всей страны. Тот якобы предупреждал, что мне будут звонить «серьезные люди».И сразу выстрелил целый фейерверк телефонного бреда. Точнее, сугубо украинских коннотаций. Которые в сумме показывают, как далеко за прошедшие годы продвинулась естественная ситуация расслоения русской и украинской ментальностей.Во-первых, у соседей фактически исчезло понятие социального статуса. Его, условно говоря, заменили «ствол и ксива». В России, как правило, прав тот, на чьей стороне закон. А на Украине — у кого «корочки» и ствол. Там в принципе невозможна, например, ситуация, когда персону с депутатским удостоверением и эксклюзивным стволом ловят на браконьерстве. У нас — пожалуйста.Во-вторых, Украина, при всей ее декоммунизации, всё еще живет архаичными советскими мифами. Там «товарищ майор», как мне представился звонивший, — верх компетенции. А у нас сложно представить руководителя медиаколосса, ведущего самых популярных телепрограмм, лебезящим перед скромным силовиком. Он сам как бы генерал по соцстатусу. И общается с равными по условному рангу. А тут позвонил сам «майор».То есть в России главной основой легитимизации персоны выступает именно ее собственный социальный статус, а не статус поручителей. Это в украинском варианте даже легитимизацию их «президента» пытаются осуществить через его обнимашки с европейскими начальниками. У нас — через законные процедуры: выборы, рейтинги, популярность…Следующей ступенью мошенников является «паника» адресата. На реципиента звонка с ходу вываливается ушат информации о том, что у того «всё пропало». Типа: счета взломаны, на работе завал, кругом предатели, близкие в опасности… И только «майор» спасет и поможет.Эта технология хороша в обществе, которое перманентно «трясет». Где все «на измене» и нет никаких элементов устойчивости — государственные структуры сыплются, частные — банкротятся, духовные — обнуляются.Где главные чувства — страх, шок и трепет. Где полный и разрушительный хаос в жизни, делах и умах. Где любые изменения только к худшему, а любые новости только о плохом…Не стану говорить, что наша жизнь беспроблемна. Увы! Но у нас спикер Госдумы не станет орать в микрофон, как его украинский коллега: «Ужас, ужас!» Беспокойство, конечно, есть. Ужаса, конечно, нет.Поэтому ввергнуть в панику нашего собеседника не так просто — сильнО сопротивление среды. А еще больше — поддержка веры.Уже отмечал, что в родной православной религии нет понятия «паника». Есть — испытание. И любые сложности воспринимаются как проверка тебя на прочность характера, силы духа и подлинной веры.И это стало общим нарративом всей державы. Поэтому то, что у соседей вызывает паническую тревогу, здесь ведет к сосредоточению. Но откуда знать это мошенникам?..Обязательна ступень — «недоверие» ко всему официальному. Когда я упомянул плутам о предупреждениях центрального ТВ не верить анонимным телефонным собеседникам, последовал чисто украинский ответ: «Вы бы еще читали, что пишут на заборах».А дело в том, что украинские телемарафоны своей зашкаливающей ложью и безудержным хамством давно превратились в аналог «заборов». Ясно, что и у нас присутствует в этом плане здоровый скептицизм. Но его уровень несопоставим с украинскими «зашкварами»…Неизбежна в украинской телефонной технологии обмана и ступенька «угроз». Мои разводилы обрушили их целую лавину: «Заблокируем банковские карточки», «обвиним в предательстве», «накажем за неуважение к силовикам», «пошлем группу захвата»…Причем так часто сбивались на блатное арго, что я не удержался от вопроса: «А вы сами какую зону топтали?» Что повергло их в абсолютный шок.Даже не успел им напомнить истину одного известного литературного героя: тот авторитетно утверждал, что сильную структуру от «фуфловой» отличает то, что она «говорит и сказанное делает».На Украине слова и дела давненько разошлись. Катастрофически!..В общем, не хватило духа пройти все 198 ступенек политического обмана по Шарпу. Думаю, и технология телефонного обмана имеет подобную «потемкинскую лестницу». Но тратить время на нее всю жалко. Да и, пожалуй, уже не стоит. Разные мы. И их негодяи явно не успевают за ходом времени.С другой стороны, не вредно знать приемы развода. Некогда великий знаток всех видов обмана О’Генри написал целую книгу «Кафедра филантроматематики». Там он описал технологию развода и ненасильственного отъема денег у лохов через филантропию. Сейчас писатель наверняка описал бы кафедру телефонных мошенников.А роднит эти структуры то, что на обеих кафедрах в конце появляется не зачетка, а зона.

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Дмитрий Выдрин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

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мнения, украина, россия, телефон, мошенники, мошенничество