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Начнется "вторая СВО"? Брутер объяснил, что будет после захода НАТО на Украину

Начнется "вторая СВО"? Брутер объяснил, что будет после захода НАТО на Украину - 16.11.2026 Украина.ру

Начнется "вторая СВО"? Брутер объяснил, что будет после захода НАТО на Украину

Европа не верит, что после ввода иностранных войск на Украину Россия начнёт "вторую СВО", — и это существенно ограничивает переговорные возможности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-11-16T06:19

2026-11-16T06:19

2026-11-16T06:19

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ввод иностранных военных контингентов на Украину после заключения мирного соглашения будет означать немедленное возобновление конфликта.Отвечая на вопрос, появилось ли в Европе осознание того, о чем предупредил российский лидер, собеседник Украина.ру был краток."Европейцы не думают, что это возможно. Они считают, что после того, как Россия подпишет соглашение о прекращении огня, война никогда не возобновится в том виде, в котором это нужно нам", — заявил Брутер.При этом, отметил аналитик, готовиться к войне европейцы всё равно будут. "Но они к ней будут готовиться. Они не предполагают, что Россия начнет вторую СВО. И это существенно ограничивает наши переговорные возможности", — подчеркнул эксперт.Брутер также отметил, что после подписания мирного соглашения должны быть улажены все остальные вопросы по внутреннему украинскому устройству. "Когда будет подписано мирное соглашение, все остальные вопросы по поводу внутреннего украинского устройства должны быть улажены, а вероятность этого сейчас очень невелика", — резюмировал он.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Акутальное интервью по теме: Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.

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