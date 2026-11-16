https://ukraina.ru/20261116/tri-f-16-vmeste-s-pilotami-knutov-o-tom-kak-oskolki-geraney-drobyat-istrebiteli-vsu-1084509907.html

"Три F-16 вместе с пилотами": Кнутов о том, как осколки "Гераней" дробят истребители ВСУ

"Три F-16 вместе с пилотами": Кнутов о том, как осколки "Гераней" дробят истребители ВСУ - 16.11.2026 Украина.ру

"Три F-16 вместе с пилотами": Кнутов о том, как осколки "Гераней" дробят истребители ВСУ

Вертолёты могут стать эффективным средством борьбы с беспилотниками. Когда применяется истребитель, то после подрыва дрона в воздухе образуется облако осколков. Если самолёт влетает в это облако из-за большой скорости, то получает серьёзные повреждения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-16T05:40

2026-11-16T05:40

2026-11-16T05:40

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Речь в разговоре шла о защите стационарных объектов от атак БПЛА с помощью подвесных блоков для запуска ракет С-8ВЦ, которые устанавливаются на вертолёты Ка-52М, а в перспективе — и на транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В и Ка-29. Эксперт оценил, насколько это эффективно.Кнутов уверен, что вертолёты могут стать эффективным средством борьбы с беспилотниками.Он объяснил, почему западные истребители здесь проигрывают. "Когда применяется истребитель, то после подрыва дрона в воздухе образуется облако осколков. Если самолёт влетает в это облако из-за большой скорости, то получает серьёзные повреждения", — пояснил эксперт.По его подсчётам, на Украине от взрыва российских "Гераней" в воздухе были уничтожены три F-16 вместе с пилотами. "[Украинские] летчики, поразив дрон, не успевали отвернуть и влетали в это облако осколков", — подчеркнул Кнутов.При этом у вертолётов есть преимущество в скорости и манёвренности. "У вертолетов же скорости небольшие, маневренность достаточная, они могут отойти от цели. Но в этом случае надо исходить из стоимости летного часа, то есть стоимости эксплуатации", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.

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