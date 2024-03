https://ukraina.ru/20240308/1053776909.html

Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала

Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала - 08.03.2024 Украина.ру

Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала

Вот и стало известно, есть в США так называемое глубинное государство -- deep state – некие скоординированные между собой тайные правители, группа или группы деятелей, которых никто не избирал, но они по-настоящему влияют на развитие государства и его политику. Без оглядки на, собственно, демократически избранное руководство.

2024-03-08T12:45

2024-03-08T12:45

2024-03-08T13:11

эксклюзив

эммануэль макрон

россия

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

виктория нуланд

сша

украина

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/08/1053777167_1:0:1365:767_1920x0_80_0_0_851cfdaa7f0ad562befe57bee1e676f7.jpg

По мнению американиста-политолога Дмитрия Евстафьева, deep state в США громко и мощно заявило о себе тем, что выбрало для государства некую новую стабильность. В виде отхода от жизни по мифическим и изменчивым правилам и возврата на писаные и зафиксированные в сводах законов принципы права, порядка и законности.В подтверждение своей мысли Евстафьев назвал решение Верховного суда США об отмене решения штата Колорадо исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президента на том основании, что он-де участвовал в мятеже 6 января 2021 года (захват Капитолия). "Мы приходим к выводу, что штаты могут дисквалифицировать лиц, занимающих или пытающихся занимать государственные должности. Но в соответствии с Конституцией штаты не имеют полномочий применять раздел 3 (статья 3 14-й поправки Конституции США. – Авт.) в отношении федеральных должностей, особенно президентства", - написал суд в своем решении 4 марта 2024 года.И уже на следующий день, в так называемый супервторник Трамп выиграл предварительные выборы в 14 из 15 штатов. И практически открыл себе дорогу к полноценному кандидатству в президенты от Республиканской партии. И это однозначно победа Трампа.И дело не в том, что единственная его соперница, экс-представитель США в ООН Никки Хейли, выигравшая в одном штате, 6 марта окончательно отказалась от борьбы и заявила о выходе из президентской гонки вообще. Хейли скорее всего подчинилась обстоятельствам. И как раз воле deep state, и тому, что от ее поддержки отказался комитет Americans for Prosperity Action братьев-миллиардеров Дэвида и Чарльза Кохов, которые выступали спонсорами всех игрищ в исполнении Хейли. А братья Кохи – либо сами несомненные участники глубинного государства, либо не могут ему отказать.Дело еще и в другом: более чем в 30 штатах были поданы иски об исключении Трампа из списка кандидатов на выборах 2024 года. Теперь эти штаты должны отказаться от удовлетворения этих исков.Обращает на себя внимание тот факт, что случилось это "опускание женщины" очень символично – накануне Международного женского дня, если хотите Дня женской солидарности 8 марта, который и зародился в таком качестве именно в США. В память о событиях 1908 года, — забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда.Как и следовало ожидать, "империалистические" США демонстративно совсем не празднуют "коммунистическое" 8 марта. Но праздник-то этот утвержден ООН, и с марта 1975 года хотя бы отмечается всеми странами-членами Организации.А тут "кинули" даму. Потому что где-то, возможно, в закулисье глубинного государства решили – президентская кампания должна проходить на традиционной правовой основе, а не во вселенском хаосе, порожденном юридическим и политическим самоуправством штатов, ненавидящих Трампа. И типа пусть победит сильнейший. То есть Трамп. Если выживет или доживет до выборов, потому как у глубинного государстве есть огромное количество способов "ушатать" неугодного кандидата и даже президента.А за Хейли досталось и другим высокопоставленным дамам в США. В первую очередь в самом Верховном суде США, где из действующих девяти членом есть четыре женщины. Больше всего досталось младшим судьям Кетанджи Браун Джексон, Елене Каган и Соне Сотомайор, попавшим в суд по квоте президентов-демократов. Двух первых в суд отправил демократ Барак Обама, а последнюю -- уже Джо Байден.Некто Кит Олберманн, журналист и явно городской сумасшедший и яростный антитрампист со стажем, призвал к роспуску Верховного суда за предательство демократии. "Верховный суд предал демократию. Его члены, включая Джексон, Каган и Сотомайор, показали себя неспособными к пониманию прочитанного. И в совокупности "суд" показал себя коррумпированным и нелегитимным. Он должен быть распущен", -- написал Олберманн в запрещенной в России соцсети X.А потом вообще добавил на грани фола всем, кто обвинил его в желании отменить демократическое разделение властей: "Если политические шлюхи в суде отменяют довольно четкие формулировки Конституции в интересах одного политика, ваше "разделение властей" давно умерло".Другими словами, в политической борьбе Олберманн проигнорировал все новейшие основополагающие нарративы современного суперлиберального, гендерного и расово толерантного американского общества, сдуру и показательно взлелеянного и навязываемого США демократами.В США призывают распустить Верховный суд, в котором впервые за его истории, напоминаю, четыре женщины. Такого там не было никогда. Кроме того, из названных Олберманном предполагаемых изгнанниц только одна – Эми Кони Барнет – была выдвинута туда Трампом в бытность его президентом. Остальные, повторяю, демократки. Более того, как вы понимаете, Кетанджи Браун Джексон – темнокожая американка, Елена Каган -- еврейка, хотя и потомок эмигрантов из России, а Соня Сотомайор – первая латиноамериканка пуэрто-риканского происхождения, страдающая тяжелой формой диабета.То есть полный демократический интернационал плюс воплощение всех демценностей и ориентиров, отстаиваемых Демократической партией.Но когда в ход пошла политическая целесообразность, политиканство вместо политики и достижение политцелей любой ценой, то предложили пустить все ценности под откос. И это довольно распространенная среди оголтелых и фанатичных американцев-демократов, зацикленных на своих фетишах. Однако сработало глубинное государство, и Верховный суд прислушался -- выбрал стабильность. И возможно, -- благодаря этому – вообще сохранение США, явно "беременных" новой гражданской войной, которая, по оценкам многих обозревателей и специалистов, может положить конец самому государству.А потом случилась и главная антигендерная отставка – на покой ушла замгоссекретаря США Виктория Нуланд, отвечающая за украинский трек в администрации президента Джо Байдена.И это, по мнению большинства обозревателей, тоже работа deep state, которое уволило надоевшую свою служанку, которая до этого пересидела в Госдепартаменте или около него многих, так как еще в 1987 году пришла на службу в бюро Госдепа по Восточной Азии и Тихому океану. А потом переключилась на Восточную Европу и Украину непосредственно. Потому что еще раньше изучала Россию и когда была пионервожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия" и там развлекалась тем, что, как недавно описали в мемуарах знавшие ее в то время, бросала семечки в пыль и весело наблюдала, как детишки из поедают. И когда 8 месяцев работала переводчиком и изучала русский язык на советском рыболовецком судне.И Нуланд -- действительно порождение глубинного государства на легальной службе США. Как о ней сказали, "она была замужем за неоконсерватизмом" -- самым агрессивным курсом американской политики в последние десятилетия. И муж у нее – ей под стать: Роберт Каган -- американский неоконсервативный историк, основатель проекта "Новый американский век" ("Project for the New American Century", PNAC), обосновывающий бесспорное господство США в мире, их право на безоговорочную гегемонию.Но и Нуланд начала мешать deep state и не то олицетворять, и ее, извините, безжалостно похерили. Ибо, как как говорят тинэйджеры, "не фиг". Или как сказала по поводу отставки Нуланд директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова: "Она занималась не дипломатией. Она занималась вмешательством во внутренние дела других государств, и в первую очередь нашей страны и Украины. Она стала лицом антироссийского курса и убийства Соединенными Штатами Украины. Так исторически она будет с этим ассоциироваться. Хотя она не одна".Это, согласитесь, очень точно и дипломатично. И, ясное дело, по-женски.И это мы проанализировали деятельность глубинного государства, исходя из конъюнктуры – международного женского дня. А кого еще в США пошлют под влиянием новых веяний и дуновения новых ветров, и представить сложно. Но если следить внимательно, то вполне возможно. США собираются с силам и, увы, не собираются разваливаться многим на радость. А значит, задействованы тайные механизмы сохранения и невидимые глазу скрепы и узы, связывающие государственных организм. Так во многих странах и бывает. В России – тоже.И продолжая тему нынешнего "антигендерного" 8 марта, следует сказать, что и лакейская Европа по-союзнически, то ли случайно, то ли не желая отставать от хозяина, поддержала тренд. В Европе тоже чмырили женщин на должностях.Например, канцлер Германии Олаф Шольц продинамил свою землячку Урсулу фон дер Ляйен, которая, говорят, аж пищала, видя себя генсеком НАТО. По мнению журналистов РИА Новости, канцлер не дал Урсуле стать генсеком НАТО просто потому, что она принадлежит Христианско-демократическому союзу (ХДС) – оппозиционной Шольцу партии. Вот, мол, Шольц и хочет, чтобы главным каналом связи с НАТО оставался он сам. И уж тем более, чтобы не фон дер Ляйен рулила Альянсом. "…Из-за Шольца под фон дер Ляйен обрушивается карьерная лестница. Одна из наиболее ярких фигур новой холодной войны рискует быть отыгранной и получить какой-нибудь почетный и денежный, однако третьестепенный пост", -- пишут РИА Новости.Это не совсем правда: сейчас фон дер Ляйен – глава Еврокомиссии и ее вроде опять хотят предложить на эту должность на новый срок. Но если продинамят, то крах карьеры действительно случится. Мать семерых детей уйдет на покой и наконец-то займется собой и семьей. А может в этом и сесть тайная задумка 8 марта – дать женщине отдохнуть.И уж конечно в Европе буквально размазали мечты еще одной дамы – премьер-министра Эстонии Каи Каллас, женщины поистине удивительной и странной. Ее муж набивает семейную мошну, торгуя с Россией, а вот она сама охвачена такой показной и зоологической русофобией, что как-то отказалась назвать Владимира Путина президентом России и призвала изолировать РФ "от свободного мира", лишив россиян "привилегии посещать Европу".Раньше ее кинули в желании тоже возглавить НАТО. Теперь же эта Кая захотела сменить Жозепа Борреля на посту еврокомиссара по иностранным делам. Но ее тоже практически продинамили. Американскому изданию Politico один из его источников в евроверхах сказал: "Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?"Но Кая надеется, потому что, по мнению, многих, ее кандидатуру поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон, любитель всевозможных гендерных и трансгендерных фриков, который у себя под крылом, прямо в правительстве развел такой гей-цветник, что, давя рвотные позывы, любо-дорого смотреть.Впрочем, ждем: 8 марта – это, увы, всего лишь один праздничный для женщин день, и он уйдет. Хотя жаль, конечно – он ведь не только про описанных выше женщин.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240307/1053766898.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, эммануэль макрон, россия, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, виктория нуланд, сша, украина, ес