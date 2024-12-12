https://ukraina.ru/20241212/1059595544.html

"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт

"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт - 12.12.2024 Украина.ру

"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт

Когда одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, вся его конструкция стала очень шаткой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-12-12T04:45

2024-12-12T04:45

2024-12-12T04:45

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Пока точно неизвестно, как развивались события в Сирии, но главный "слив" произошел примерно 6 декабря, сообщил эксперт. В этот день должна была состояться встреча в Багдаде, но руководство шиитской милиции в Ираке во главе с Муктадой ас-Садром неожиданно высказалось против того, чтобы влезать в сирийский конфликт, отметил историк.Но почему было принято такое решение среди всех потенциальных партнеров Асада, которые могли бы перебросить в Сирию бойцов, мне не понятно. Так что "зрада" была не только в Сирии, иронично отметил эксперт.Он добавил, что сейчас гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.

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