"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт - 12.12.2024 Украина.ру
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"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт - 12.12.2024 Украина.ру
"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
Когда одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, вся его конструкция стала очень шаткой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-12-12T04:45
2024-12-12T04:45
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Пока точно неизвестно, как развивались события в Сирии, но главный "слив" произошел примерно 6 декабря, сообщил эксперт. В этот день должна была состояться встреча в Багдаде, но руководство шиитской милиции в Ираке во главе с Муктадой ас-Садром неожиданно высказалось против того, чтобы влезать в сирийский конфликт, отметил историк.Но почему было принято такое решение среди всех потенциальных партнеров Асада, которые могли бы перебросить в Сирию бойцов, мне не понятно. Так что "зрада" была не только в Сирии, иронично отметил эксперт.Он добавил, что сейчас гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, россия, башар асад, ирак, чвк, шииты, базы, нефтебазы, война, информационная война, конфликт, ближний восток, детали
Новости, Сирия, Россия, Башар Асад, Ирак, ЧВК, шииты, базы, нефтебазы, война, информационная война, конфликт, Ближний Восток, детали

"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт

04:45 12.12.2024
 
© AP / Emrah Gurel
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP / Emrah Gurel
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Когда одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, вся его конструкция стала очень шаткой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Пока точно неизвестно, как развивались события в Сирии, но главный "слив" произошел примерно 6 декабря, сообщил эксперт.
В этот день должна была состояться встреча в Багдаде, но руководство шиитской милиции в Ираке во главе с Муктадой ас-Садром неожиданно высказалось против того, чтобы влезать в сирийский конфликт, отметил историк.
"Когда я прочел эту новость в англоязычных СМИ, я подумал, что это фейк, потому что это просто не лезло в голову. Если Ирак выпадал из этой цепочки - и если одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, то вся его конструкция становилась очень шаткой", — констатировал Поликарпов.
Но почему было принято такое решение среди всех потенциальных партнеров Асада, которые могли бы перебросить в Сирию бойцов, мне не понятно. Так что "зрада" была не только в Сирии, иронично отметил эксперт.
Он добавил, что сейчас гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 16:48
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котлаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
04:45"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
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