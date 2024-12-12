"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
© AP / Emrah Gurel
© AP / Emrah Gurel
Когда одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, вся его конструкция стала очень шаткой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Пока точно неизвестно, как развивались события в Сирии, но главный "слив" произошел примерно 6 декабря, сообщил эксперт.
"Когда я прочел эту новость в англоязычных СМИ, я подумал, что это фейк, потому что это просто не лезло в голову. Если Ирак выпадал из этой цепочки - и если одна из самых мощных шиитских организаций за рубежом не захотела поддерживать Асада, то вся его конструкция становилась очень шаткой", — констатировал Поликарпов.
Но почему было принято такое решение среди всех потенциальных партнеров Асада, которые могли бы перебросить в Сирию бойцов, мне не понятно. Так что "зрада" была не только в Сирии, иронично отметил эксперт.
Он добавил, что сейчас гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
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