https://ukraina.ru/20241212/1059584843.html
Кризис в Сирии: эксперт о том, чем опасна заморозка конфликта и была ли "зрада" в рядах военной верхушки
Кризис в Сирии: эксперт о том, чем опасна заморозка конфликта и была ли "зрада" в рядах военной верхушки - 12.12.2024 Украина.ру
Кризис в Сирии: эксперт о том, чем опасна заморозка конфликта и была ли "зрада" в рядах военной верхушки
Пример кризиса в Сирии показал, что Россия не должна оставлять замороженным украинский конфликт, потому что любая "заморозка" расслабляет армию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-12-12T03:30
2024-12-12T03:30
2024-12-12T03:30
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Кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс, вошли в Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада.По мнению эксперта, тем не менее из этой истории можно извлечь полезное, если сделать правильные выводы. Во-первых, Россия не должна оставлять замороженным украинский конфликт, потому что любая "заморозка" дезориентирует и расслабляет армию, отметил он.Во-вторых, в этой истории само поведении сирийской армии вызывает вопросы, считает историк. После того, как станет известно, кто войдет в состав нового правительства Сирии, будут понятны истинные причины этой катастрофы, указал эксперт.Если в новое сирийское правительство войдут представители прежнего руководства (прежде всего – военного), не будет никаких сомнений в том, что была реальная "зрада" (измена. — Ред.), когда кто-то из генералов приказал войскам не вступать в бой, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Более подробно об этой теме — в материале Павла Котова: Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241211/1059570892.html
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новости, сирия, россия, украина, кризис, заморозка, предательство, военная эскалация, донбасс, минские соглашения, ближний восток, правительство, детали, война
Новости, Сирия, Россия, Украина, кризис, заморозка, предательство, военная эскалация, Донбасс, Минские соглашения, Ближний Восток, правительство, детали, война
Кризис в Сирии: эксперт о том, чем опасна заморозка конфликта и была ли "зрада" в рядах военной верхушки
Пример кризиса в Сирии показал, что Россия не должна оставлять замороженным украинский конфликт, потому что любая "заморозка" расслабляет армию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс, вошли в Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада.
По мнению эксперта, тем не менее из этой истории можно извлечь полезное, если сделать правильные выводы. Во-первых, Россия не должна оставлять замороженным украинский конфликт, потому что любая "заморозка" дезориентирует и расслабляет армию, отметил он.
"Я сам наблюдал это в Югославии. И мы все видели, как подписания Минские соглашения сказывались на боеспособности Народной милиции Донбасса с 2015 по 2022 год. Так что любой конфликт надо доводить до победного конца", — подчеркнул Поликарпов.
Во-вторых, в этой истории само поведении сирийской армии вызывает вопросы, считает историк. После того, как станет известно, кто войдет в состав нового правительства Сирии, будут понятны истинные причины этой катастрофы, указал эксперт.
Если в новое сирийское правительство войдут представители прежнего руководства (прежде всего – военного), не будет никаких сомнений в том, что была реальная "зрада" (измена. — Ред.), когда кто-то из генералов приказал войскам не вступать в бой, подытожил собеседник издания.