Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта - 12.12.2024 Украина.ру
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Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта
Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта - 12.12.2024 Украина.ру
Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта
Может быть, крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта. Там бы пошла "жесткая заруба", в которую влезла бы Турция. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-12-12T03:45
2024-12-12T03:45
новости
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турция
сирия
башар асад
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Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт.То есть российских войск там толком не было. И перебросить их туда из-за спецоперации на Украине мы не имели возможности, да и не хотели, добавил историк. Может быть, быстрое крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта, подчеркнул Поликарпов.По мнению Поликарпова, Россия способна сконцентрировать ресурсы, чтобы завершить СВО победой в 2025 году. Главное — сделали правильные выводы из всех этих историй в плане анализа информации, которая поступает наверх. Еще один важный момент - это лояльность элит, указал эксперт."И власти должны быть полностью уверены в лояльности - и главное эффективности - своих вооруженных сил. А для этого необходимо воспринимать армию как инструмент для решения политических вопросов, которая нужна не только для учений и парадов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.
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новости, россия, турция, сирия, башар асад, война, украина, сво, элита, ресурсы, идлиб, победа, спецоперация, детали
Новости, Россия, Турция, Сирия, Башар Асад, война, Украина, СВО, элита, ресурсы, Идлиб, победа, Спецоперация, детали

Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта

03:45 12.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Может быть, крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта. Там бы пошла "жесткая заруба", в которую влезла бы Турция. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт.
То есть российских войск там толком не было. И перебросить их туда из-за спецоперации на Украине мы не имели возможности, да и не хотели, добавил историк. Может быть, быстрое крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта, подчеркнул Поликарпов.
"Там бы пошла жесткая заруба, в которую влезла бы Турция, и мы были бы на грани войны еще и с Турцией за Идлиб. Это, конечно, слабое утешение, но нам грозила война на два фронта на участке, где у нас проблемы с коммуникациями для обеспечения баз", — отметил он.
По мнению Поликарпова, Россия способна сконцентрировать ресурсы, чтобы завершить СВО победой в 2025 году. Главное — сделали правильные выводы из всех этих историй в плане анализа информации, которая поступает наверх. Еще один важный момент - это лояльность элит, указал эксперт.
"И власти должны быть полностью уверены в лояльности - и главное эффективности - своих вооруженных сил. А для этого необходимо воспринимать армию как инструмент для решения политических вопросов, которая нужна не только для учений и парадов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 16:48
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котлаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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