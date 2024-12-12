https://ukraina.ru/20241212/1059596121.html

Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта

Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта - 12.12.2024 Украина.ру

Пошла бы жесткая заруба: эксперт раскрыл, как крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта

Может быть, крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта. Там бы пошла "жесткая заруба", в которую влезла бы Турция. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-12-12T03:45

2024-12-12T03:45

2024-12-12T03:45

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Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт.То есть российских войск там толком не было. И перебросить их туда из-за спецоперации на Украине мы не имели возможности, да и не хотели, добавил историк. Может быть, быстрое крушение режима Асада спасло Россию от войны на два фронта, подчеркнул Поликарпов.По мнению Поликарпова, Россия способна сконцентрировать ресурсы, чтобы завершить СВО победой в 2025 году. Главное — сделали правильные выводы из всех этих историй в плане анализа информации, которая поступает наверх. Еще один важный момент - это лояльность элит, указал эксперт."И власти должны быть полностью уверены в лояльности - и главное эффективности - своих вооруженных сил. А для этого необходимо воспринимать армию как инструмент для решения политических вопросов, которая нужна не только для учений и парадов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.

https://ukraina.ru/20241211/1059587075.html

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