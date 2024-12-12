https://ukraina.ru/20241212/1059596450.html

Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР

Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР - 12.12.2024 Украина.ру

Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР

То, что мелет языком Зеленский для своей публики, вообще никакого значения не имеет. Необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук

2024-12-12T04:00

2024-12-12T04:00

2024-12-12T04:00

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Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, об этом заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.По мнению политтехнолога, необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать, особенно в условиях строгой секретности. Если это произойдет, значит и политики скоро это вынесут на обсуждение, добавил эксперт.То есть я бы очень серьезно отнесся именно к тому, что, во-первых, Нарышкин решил публично высказаться. Во-вторых, государственные российские издания решили ему предоставить возможность высказаться от своего имени, отметил он."В официальном издании, которое связано с разведкой, официальное лицо, которое прекрасно знает, как при необходимости сохранять секретность, рассказывает вещи, говорящие о том, что переговоры о завершении конфликта находятся на финальной, видимо, стадии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059590276.html

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