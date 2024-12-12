Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР - 12.12.2024 Украина.ру
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Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР
Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР - 12.12.2024 Украина.ру
Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР
То, что мелет языком Зеленский для своей публики, вообще никакого значения не имеет. Необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
2024-12-12T04:00
2024-12-12T04:00
новости
россия
украина
евгений ющук
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки
свр
разведка
сво
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Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, об этом заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.По мнению политтехнолога, необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать, особенно в условиях строгой секретности. Если это произойдет, значит и политики скоро это вынесут на обсуждение, добавил эксперт.То есть я бы очень серьезно отнесся именно к тому, что, во-первых, Нарышкин решил публично высказаться. Во-вторых, государственные российские издания решили ему предоставить возможность высказаться от своего имени, отметил он."В официальном издании, которое связано с разведкой, официальное лицо, которое прекрасно знает, как при необходимости сохранять секретность, рассказывает вещи, говорящие о том, что переговоры о завершении конфликта находятся на финальной, видимо, стадии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, евгений ющук, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки , свр, разведка, сво, детали, переговоры, секретность, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Евгений Ющук, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , СВР, разведка, СВО, детали, переговоры, секретность, Спецоперация

Россия близка к достижению целей СВО: Ющук о том, почему нужно внимательно слушать специалистов СВР

04:00 12.12.2024
 
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То, что мелет языком Зеленский для своей публики, вообще никакого значения не имеет. Необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, об этом заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По мнению политтехнолога, необходимо слушать именно специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать, особенно в условиях строгой секретности. Если это произойдет, значит и политики скоро это вынесут на обсуждение, добавил эксперт.
"А то, что мелет языком [Владимир] Зеленский для своей публики, вообще никакого значения не имеет. Реальные вещи происходят быстро. Внезапно вы просыпаетесь утром и узнаете, что все стало не так, как было вчера вечером. И все", — подчеркнул Ющук.
То есть я бы очень серьезно отнесся именно к тому, что, во-первых, Нарышкин решил публично высказаться. Во-вторых, государственные российские издания решили ему предоставить возможность высказаться от своего имени, отметил он.
"В официальном издании, которое связано с разведкой, официальное лицо, которое прекрасно знает, как при необходимости сохранять секретность, рассказывает вещи, говорящие о том, что переговоры о завершении конфликта находятся на финальной, видимо, стадии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияУкраинаЕвгений ЮщукВладимир ЗеленскийСергей НарышкинСлужба внешней разведкиСВРразведкаСВОдеталипереговорысекретностьСпецоперация
 
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