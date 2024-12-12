https://ukraina.ru/20241212/1059583724.html

Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта

Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта - 12.12.2024 Украина.ру

Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта

На Покровском направлении в плен попали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Чтобы остановить развал фронта, Сырский начал сжигать подготовленные на Западе резервы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-12T06:05

2024-12-12T06:05

2024-12-12T06:05

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бронетехника

наступление

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Чтобы хоть как-то остановить расползающийся фронт, главком ВСУ Александр Сырский начал сжигать свой "золотой запас" - подготовленные на Западе резервы украинской армии, рассказал эксперт.В частности, на Покровском направлении в плен попали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская", которые учились воевать во Франции и получили там новую технику НАТО, отметил обозреватель.По его словам, один резервный батальон был оперативно переброшен на Купянское направление, где противник пытается залатать дыры уже на правом берегу реки Оскол после высадки российского десанта в районе Двуречной."Наши войска продолжат активно использовать тактику дезориентации противника, заставляя Украину рассредоточивать свои резервы за счет переброски сил на разные участки фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059576447.html

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новости, запад, франция, россия, геннадий алехин, александр сырский, нато, всу, бронетехника, наступление, оскол, вс рф, сво, детали