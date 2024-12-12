Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
На Покровском направлении в плен попали бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Чтобы остановить развал фронта, Сырский начал сжигать подготовленные на Западе резервы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Чтобы хоть как-то остановить расползающийся фронт, главком ВСУ Александр Сырский начал сжигать свой "золотой запас" - подготовленные на Западе резервы украинской армии, рассказал эксперт.
"В бригаде есть 18 лёгких танков AMX10RC, 128 бронемашин VAB, 18 САУ Caesar и 4300 человек: три батальона были подготовлены во Франции, ещё 2000 резервистов "Анна Киевская" получила на Украине", — подчеркнул Алехин.
По его словам, один резервный батальон был оперативно переброшен на Купянское направление, где противник пытается залатать дыры уже на правом берегу реки Оскол после высадки российского десанта в районе Двуречной.
"Наши войска продолжат активно использовать тактику дезориентации противника, заставляя Украину рассредоточивать свои резервы за счет переброски сил на разные участки фронта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
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