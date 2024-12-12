Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ
В Суджанском районе противник "вгрызается зубами" в Курскую область. Стремительный заход разведывательных подразделений и групп спецназа на территорию Сумской области вызвал большой переполох в рядах ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что на Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково и продвинулись вдоль лесополосы до Новоплатоновки, обойдя опорные пункты ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке.
Он отметил, что противник "вгрызается зубами" в Курскую область, особенно в Суджанском районе. Тем не менее, российские войска уже овладели освободили Плехово, где противник долгое время держал оборону, отметил обозреватель.
"Настоящий переполох в рядах командного состава ВСУ на этом участке вызвал стремительный заход наших разведывательных подразделений и групп спецназа уже на территорию Сумской области в районе приграничного села Александрия", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что ВСУ продолжают обстреливать Белгородчину со стороны Харьковской области.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки киевский режим выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, минометов, а также 20 БПЛА различных типов. В результате обстрела пострадали три человека, есть повреждения в многоквартирных и частных домах, нарушена линия электропередачи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
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