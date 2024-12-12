Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ - 12.12.2024 Украина.ру
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Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ
Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ - 12.12.2024 Украина.ру
Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ
В Суджанском районе противник "вгрызается зубами" в Курскую область. Стремительный заход разведывательных подразделений и групп спецназа на территорию Сумской области вызвал большой переполох в рядах ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-12T05:35
2024-12-12T05:35
новости
россия
сумская область
граница
курская область
геннадий алехин
вячеслав гладков
обстрелы
наступление
сво
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Эксперт сообщил, что на Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково и продвинулись вдоль лесополосы до Новоплатоновки, обойдя опорные пункты ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке.Он отметил, что противник "вгрызается зубами" в Курскую область, особенно в Суджанском районе. Тем не менее, российские войска уже овладели освободили Плехово, где противник долгое время держал оборону, отметил обозреватель.Он добавил, что ВСУ продолжают обстреливать Белгородчину со стороны Харьковской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки киевский режим выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, минометов, а также 20 БПЛА различных типов. В результате обстрела пострадали три человека, есть повреждения в многоквартирных и частных домах, нарушена линия электропередачи, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, граница, курская область, геннадий алехин, вячеслав гладков, обстрелы, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, граница, Курская область, Геннадий Алехин, Вячеслав Гладков, обстрелы, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ

05:35 12.12.2024
 
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ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В Суджанском районе противник "вгрызается зубами" в Курскую область. Стремительный заход разведывательных подразделений и групп спецназа на территорию Сумской области вызвал большой переполох в рядах ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что на Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково и продвинулись вдоль лесополосы до Новоплатоновки, обойдя опорные пункты ВСУ в Лозовой и Новой Кругляковке.
Он отметил, что противник "вгрызается зубами" в Курскую область, особенно в Суджанском районе. Тем не менее, российские войска уже овладели освободили Плехово, где противник долгое время держал оборону, отметил обозреватель.
"Настоящий переполох в рядах командного состава ВСУ на этом участке вызвал стремительный заход наших разведывательных подразделений и групп спецназа уже на территорию Сумской области в районе приграничного села Александрия", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что ВСУ продолжают обстреливать Белгородчину со стороны Харьковской области.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки киевский режим выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, минометов, а также 20 БПЛА различных типов. В результате обстрела пострадали три человека, есть повреждения в многоквартирных и частных домах, нарушена линия электропередачи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
Олег Блохин интервью
Вчера, 13:43
Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме УкраиныЛюди и техника, которые были в Сирии, сейчас придут на СВО. Это хорошо. Более того, с 2018 года мы от присутствия в Сирии вообще не получали никакой выгоды, считает известный военный корреспондент, долго проработавший в республике, а ныне инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин
 
НовостиРоссияСумская областьграницаКурская областьГеннадий АлехинВячеслав ГладковобстрелынаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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