https://ukraina.ru/20241212/1059588309.html

Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии

Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии - 12.12.2024 Украина.ру

Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии

Виктор Янукович был слишком маргинален, чтобы понравиться своему народу. Башар Асад — слишком рафинирован. Первый феню знал лучше украинского, второй английский знает лучше арабского.

2024-12-12T06:00

2024-12-12T06:00

2024-12-12T06:00

интервью

верховная рада

сирия

башар асад

виктор янукович

дмитрий выдрин

россия

ближний восток

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О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии, какие аналогии можно произвести с Украиной и что значит желании Зеленского вернуть себе статус ядерной державы, в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с лидерами Турции и Ирана по вопросу Сирии. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии, где контроль над страной установила вооруженная оппозиция, он добавил, что Москва контактирует с теми, кто контролирует ситуацию.— Дмитрий Игнатьевич, я знаю, что вы сейчас находитесь неподалеку от сирийской границы. Поэтому напрашивается естественный вопрос о том, что там происходит?— Действительно, эта граница от меня не так уж далеко. Хотя и подальше, чем сейчас подошли израильские танки к Дамаску. Однако, что происходит в Сирии, я не вполне понимаю. Как принято говорить в подобных случаях, ситуация не поддается концептуализации.Во-первых, слишком много в ней участвует внешних игроков. Причем, с разновекторными и разноуровневыми интересами.Для Турции важную роль играет историко-психологический, а точнее, ностальгический аспект. Алеппо — это знаковый город туранского мира. Пусть не такой как Киев для русского, но где-то близко.Турция же, при всех ее экономических проблемах, обладает пассионарностью для расширения своего внешнего контура. А пассионарность в геополитике важнее даже, чем нефть и газ.Соответственно, объяснимо стремление Турции "окормлять" во всех смыслах этот регион. Этот вечный фактор, безусловно, нужно учитывать и сейчас, и в будущем…Прагматичным американцам важно сохранить контроль за нефтегазовыми территориями, где они закрепились. Трамп уже назвал нефть внешним приоритетом Штатов. Для ее защиты даже перебрасывают дополнительный американский контингент из Ирака. Тут все понятно. Ничего личного…Израилю нужно было разорвать сирийский транзит между Ираном и пропалестинскими силами —что и сделано. Неожиданным бонусом стали Голанские высоты — ключевой элемент военной и продовольственной безопасности Израиля. А дальше оказалось пустое поле, на котором тоже можно посеять свои "дукаты" и прочие шекели. Сотню лет назад дамасские евреи были побогаче бухарских…Англичане всегда поддерживают любой кипиш, который заканчивается хаосом не в их локации. Вся внешняя политика Британии построена на умении действовать в вязкой и хаотичной среде, где умом можно добиться большего, чем деньгами. Не случайно термин "разведка" на английском языке означает "умный"…А еще есть монархии Залива, где мечтают о "правильном мусульманстве" без чрезмерных светских извращений, типа равноправия женщин как у друзов или толерантности к вину как у алавитов…— А как ведут себя игроки на внутрисирийском поле?— Действительно, я обозначил штрихами внешних игроков. Но не менее пестрая картина на внутрисирийском поле. Там на лицо конфессиональные противоречия.Мы с вами уже отмечали, что сунниты и шииты зачастую не терпят друг друга больше, чем в целом мусульмане и христиане. А там еще и упомянутые алавиты с загадочными друзами…Остры этнические противоречия. Главное среди них, конечно, извечное стремление курдов к национальной автономии. А это сорок процентов территории страны, да еще и с нефтеносными районами.Уже не говорю про неизбежную борьбу за верховную власть между множественными джихадистскими группировками. Чем они якобы умереннее, тем нетерпимее к оппонентам. Их "эмир" — лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" аль-Джулани ведь не зря постригся.Он, как и Юлия Тимошенко на родственной ему Украине, перед решающим броском за власть всегда меняет прическу… То есть так называемая одурманенная шведская семья во время оргии. Понять, кто, как и с кем занимается любовью невозможно.— Что же в таком случае нам делать? Российские интересы как среди всего этого присутствуют?— В подобных случаях я вспоминаю давнюю историю. Некогда отец познакомил меня в Венгрии с молодым инженером Эрнё Рубиком, изобретателем того самого "кубика Рубика". Тогда он анонимно назывался "волшебным кубиком".Эрнё выдал мне секрет как можно быстрее собрать эту головоломку.Есть две стратегии. Первая — ты мучительно продумываешь последовательно все свои шаги и с громадным напряжением добиваешься итога. Вторая — ты, прикрыв глаза, крутишь кубик "как Бог послал". Потом, всматриваешься, фиксируешь возникшую композицию и одним движением доворачиваешь ее в желаемый результат.Так вот я за второй подход. Не стоит сжигать нервные клетки и прочие ресурсы в бесплодных расчетах. Пусть проявится базовая тенденция. А тогда и довернем.— Не будет ли на том момент слишком поздно? Посмотрите, Иран уже выдавливают из страны со всех позиций.— Во-первых, как раз понятна ситуация с Ираном. Мы уже с вами отмечали, что персы — это нация воинов, которые мечтают стать торговцами, а евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами.Евреи угадали — персы прогадали. Мир вступил в фазу войн и, естественно, в нем главными будут воины. Крепость будет доминировать над базаром; доблесть — над расчетливостью; победа — над выгодой.Персы надеялись выгадать, выторговать для себя лучшие условия. А подобные преференции сегодня надо просто завоевывать. Они еще и президента Асада с ближайшим окружением, ввергли в блуд торгашества. Вот и итог, и урок — в том числе, нам.Во-вторых, Россия не все, но многие свои "взятки" уже поимела с этого региона.Именно в Сирии, РФ остановила глобальную войну против себя. Не все уже помнят, но до сирийской компании наши вооруженные силы называли на Западе "запорожцем" по сравнению с собственным "мерседесом".Когда мы помогли сирийцам сбить сильно больше половины запущенных по ним "Томагавков", это мнение резко изменилось. Возможно, это и остановило тогда западную экспансию на нашу территорию. Запад не нападает на страны сопоставимого военно-технологического уровня.Потом была наработка принципиально нового военного опыта. Особенно — по противоборству в сетевом формате. Когда мне попадались отчеты нашего спецназа, было ощущение, что речь ведут программисты и хакеры, а не рукопашники и снайпера.Но главное, даже не в этом. Зарубежные военные базы — это проекция силы державы во вне. Это тень, которую отбрасывает силовая вертикаль — чем последняя выше, тем длиннее первая.Создав свои базы в Сирии, мы не только свой флаг продемонстрировали на Ближнем Востоке. Мы обозначили уровень своей новой силы! Я тогда даже поблагодарил нашего Верховного главнокомандующего.До Сирии, я уже подумывал о том, что пора завязывать со своей профессией. Какая там геополитика, когда американский сержант с "Томагавком" оказывает на мир большее влияние, чем толпы профессоров со своими доктринами.Россия в Сирии вернула престиж интеллекта. Она доказала, что умная сила, ломит силу грубую…— А как наша "умная сила" сочетается с тем, что России приходится уходить из Сирии?— Во-первых, еще никто никуда не уходит. Во-вторых, еще не вечер. Напомню, "кубик" еще вертится, как и Земля.В-третьих, Россия, пусть медленно, с трудом и ошибками, строит такую вертикаль силы, проекция которой будет далеко выходить за весь Ближний Восток. Ранее Сирию, считали плацдармом "подскока" к нашим интересам в Африке. Сейчас, эта проекция дотягивается туда напрямую.В-четвертых, новая ситуация неизбежно заставит переосмыслить старые иллюзии. Последние связаны с уважаемыми мною "музыкантами". Мол, были бы там вагнеровцы и все было бы тип-топ.Однако это равносильно тому, как посылать в преступный район "правильную группировку". Она, конечно, наведет там порядок. Но толк какой с того?Помню в былые времена в крымские поселки, где шалила местная шпана и отпугивала беспределом туристов, приезжала бригада центровых "башмаков" или "сейлемцев". Они шустро вколачивали битами в голову местных правила гостеприимства. Эффективно? Да! Правильно? Нет! Бейсбольная бита не заменит закон и порядок.То есть проекция русской силы должна включать последние добродетели. Будучи при этом предельно жесткой и суровой.Будет подобная сила по мощи и качеству — не мы будем просить принять наши базы, а нас другие державы станут умолять разместить объекты на своей территории. Еще и кастинг устроим. Но для этого надо победно завершить СВО.Наконец, сирийский трек, как выход к европейским берегам, интересен в нашей элите только тем, у кого остались виллы на побережье Адриатики, Лазурного берега и прочее. А таких все меньше. Объективно же Европа — уходящая натура. Это памятник мечтам, не сбывшимися надеждам и волнующей архитектуре.— Что будет теперь с Асадом?— Асада с женой жаль. Его сравнивают с Януковичем, но напрасно. Тут все наоборот.Янукович был слишком маргинален, чтобы понравиться своему народу. Асад — слишком рафинирован. Первый феню знал лучше украинского, второй английский знает лучше арабского… Не сложилось.Обидно, что сирийцу, не подсказали про главное качество политика. Это не способность вывозить, а дар удивлять. Например, улетел бы не в Москву, а на открытие Нотр-Дама, глядишь, все повернулось бы иначе. Или снял бы с Кустурицей великий фильм про то, как арабы изобрели геометрию. А так: расходимся по одному, если что мы — офтальмологи…— Дмитрий Игнатьевич, о Сирии, пожалуй, достаточно. Еще много разговоров было на фоне годовщины Будапештского меморандума о желании Украины вернуть себе статус ядерной державы. Это реально?— Теоретически, реально. По моим прикидкам страна, имеющая хотя бы парочку атомных электростанций, имеет критическую массу специалистов-ядерщиков, способных мирный атом превратить в боевой.Но вот практически, это маловероятно.Во-первых, по политическим причинам множество влиятельных стран будут против. Наличие "ядрен-батона", переводит даже экономически отсталую страну в высшую геополитическую лигу. Та же Польша, претендующая на лидерство в Восточной Европе, вряд ли подобному обрадуется. Другие соседи — тем более.Во-вторых, возникают трудно преодолимые физико-географические проблемы.Так получилось, что некогда я готовил выступление для Леонида Кучмы в Верховной Раде по отказу страны от ядерного оружия. Пришлось углубиться в проблему. Оказалось, что владение подобными возможностями предполагает среди прочего и наличие собственного испытательного полигона.Я даже посоветовал президенту задать вопрос его главному оппоненту депутату Хмаре о готовности того создать подобный полигон в своем избирательном округе.— И каков был ответ?— Длительная немая сцена…В-третьих, какой статус требует множества сопутствующих высоких технологий. Например, даже специальный паек для охраны, предполагал антистрессовые компоненты, которые не производились в стране. Я уже не говорю про собственные спутниковые группировки, программное обеспечение и прочее.Наконец, ядерное оружие при высокой политической и социальной турбулентности, более опасно своему владельцу, чем его недругам.Когда в стране стали отключать от электричества за долги спецхранилища, нарушилась система климат-контроля, автоматических средств охраны, защиты.— Для гуманитария вы не плохо разобрались в деталях…— Просто хорошо "въехал в тему". Ситуация помогла. Я вез тогда из дома текст выступления президента в парламенте. А был жуткий гололед, и я никак не мог поймать такси. Из-за этого даже сдвинули время слушаний. Вот в голове и прокрутил документ с десяток раз. Как тут не запомнить детали…То есть вряд ли на карте появится еще одна ядерная держава.— Ситуация на Южной Корее уже успокоилась, но мне интересно, что бы вы сказали про это?— На БАМ был у меня приятель-кореец Юла Ханкису. Он научил меня мгновенно разжигать костер в мокром лесу. Показал, как очищать одеколон от примесей с помощью лома в 50-градусный мороз, поведал навыки квонбопа (корейского рукопашного боя). А главное — советовал ко всему в жизни относиться с иронией.Поэтому корейскую ситуацию я не могу воспринимать всерьез. Пытался было пропустить ее через мрачные нарративы "Игры в кальмара". Не получается. Такое впечатление, что там играют в Кальмана.Имре Кальман — любимый мною исторический персонаж. Когда ему наскучила тяжелая и унылая действительность Австро-Венгрии, он создал волшебный мир оперетты, куда и переселился.Президент Южной Кореи господин Юн Сок Ёль попытался создать собственный мир, или мирок, где его слушают, где нет текущих проблем, где все "по щучьему велению, по моему хотению". Чистый постмодерн, где реальность вообще не учитывается. Сплошная оперетта.Кстати, у Кальмана в первых его двух произведениях описаны базовые ситуации корейского президента. Это "Цыган-премьер" и "Осенние маневры". В первой показана оглушительная любовь пожилого человека к юной красавице. А во второй — желание скромного офицера владеть громадным замком. Все как в Корее!Вот только не учел президент того, что живет в стране, где подарок ослепительной жене не замка, а сумочки с замочком Louis Vuitton может привести к громкому публичному скандалу.Ну, хоть посмеялись в волю. Я так на опереттах Кальмана не "хохотался", как при просмотре кадров штурма корейским спецназом своего парламента. Более неуклюжим выглядела разве, что французская спецcлужба, когда безуспешно штурмовала детскую горку в парке при ловле террористов. Есть французская пословица: хочешь овладеть женщиной рассмеши ее. Теперь появится корейская: хочешь потерять власть, рассмеши народ…О том, что происходило в Сирии до свержения Башара Асада и какова ось сопротивления в настоящее время на Ближнем Востоке, в материале Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20241211/1059576447.html

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Анна Черкасова

интервью, верховная рада, сирия, башар асад, виктор янукович, дмитрий выдрин, россия, ближний восток