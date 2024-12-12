ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска - 12.12.2024 Украина.ру
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ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска
ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска - 12.12.2024 Украина.ру
ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска
На южном участке Дзержинска ВС РФ завершили зачистку западной части микрорайона Забалка. Не выдержав давления, противник был вынужден отступить к терриконам, которые являются основным укрепленным рубежом для ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-12T05:30
2024-12-12T05:30
новости
россия
дзержинск (торецк)
геннадий алехин
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терриконы
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В Торецке (Дзержинске) российские войска постепенно оттесняют противника к северным окраинам. Украинские части продолжает оказывать сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты "Центральная", рассказал эксперт.Он отметил, что на западе противник по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард", что позволяет ВСУ сохранять огневой контроль над территорией городского парка. Однако давление со стороны ВС России ослабляет украинскую оборону, уточнил обозреватель.По дорогам, проходящим через терриконы в Дзержинске, враг пытается перебрасывать резервы к шахте и в частный сектор, однако российская артиллерия и операторы БПЛА успешно поражают логистические маршруты ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дзержинск (торецк), геннадий алехин, всу, вс рф, донбасс, терриконы, шахта, дороги, сво, наступление, спецоперация, детали
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Терриконы, шахта, дороги, СВО, наступление, Спецоперация, детали

ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска

05:30 12.12.2024
 
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Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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На южном участке Дзержинска ВС РФ завершили зачистку западной части микрорайона Забалка. Не выдержав давления, противник был вынужден отступить к терриконам, которые являются основным укрепленным рубежом для ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Торецке (Дзержинске) российские войска постепенно оттесняют противника к северным окраинам. Украинские части продолжает оказывать сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты "Центральная", рассказал эксперт.
Он отметил, что на западе противник по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард", что позволяет ВСУ сохранять огневой контроль над территорией городского парка. Однако давление со стороны ВС России ослабляет украинскую оборону, уточнил обозреватель.
"На южном участке Дзержинска российские подразделения завершили зачистку западной части микрорайона Забалка. Противник, не выдержав давления, был вынужден отступить к терриконам, которые сейчас служат основным укрепленным рубежом [для] украинских формирований", — подчеркнул Алехин.
По дорогам, проходящим через терриконы в Дзержинске, враг пытается перебрасывать резервы к шахте и в частный сектор, однако российская артиллерия и операторы БПЛА успешно поражают логистические маршруты ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему в отношениях с Западом России нужно опираться на мягкую силу — в интервью Александра Тиханского: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Геннадий АлехинВСУВС РФДонбассТерриконышахтадорогиСВОнаступлениеСпецоперациядетали
 
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