"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии - 12.12.2024 Украина.ру
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"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии
"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии - 12.12.2024 Украина.ру
"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии
"Вагнер" не смог бы решить проблемы сирийской армии. Ее можно было бы решить, если бы там было много иранских прокси, которые бы стали костяком обороны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-12-12T05:15
2024-12-12T05:15
новости
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чвк "вагнер"
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Я не разделяю популярную точку зрения о том, что если бы сейчас в Сирии был условный или реальный "Вагнер", то они одним своим присутствием заставили бы сирийскую армию сражаться, сказал эксперт.Он сообщил, что реальных бойцов "Вагнера" в Сирии всегда было немного – около 1,5 тысяч. Понятно, что невозможно приставить взвод вагнеровцев к каждому сирийскому взводу или роте, отметил историк.Так что никакой "Вагнер" не смог бы решить эту проблему. Ее можно было бы решить, если бы сейчас в Сирии было много иранских прокси (15-20 тысяч), которые бы стали костяком обороны, считает историк."Но сирийское руководство проигнорировало угрозу вторжения и поверило в свою армию. Видимо, Дамаск поссорился с иранцами и убрал их оттуда. Да, там был иранский генерал [Киюмарс Пурхашеми], который погиб в Алеппо. Но я не уверен, что он там готовился воевать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.
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новости, чвк, иран, чвк "вагнер", сирия, башар асад, россия, хезболла, алеппо, армия, наступление, оборона, детали, ближний восток
Новости, ЧВК, Иран, ЧВК "Вагнер", Сирия, Башар Асад, Россия, Хезболла, Алеппо, Армия, наступление, оборона, детали, Ближний Восток

"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии

05:15 12.12.2024
 
© Фото : GREY ZONE / Telegramбойцы ЧВК "Вагнер" в Африке
бойцы ЧВК Вагнер в Африке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : GREY ZONE / Telegram
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"Вагнер" не смог бы решить проблемы сирийской армии. Ее можно было бы решить, если бы там было много иранских прокси, которые бы стали костяком обороны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Я не разделяю популярную точку зрения о том, что если бы сейчас в Сирии был условный или реальный "Вагнер", то они одним своим присутствием заставили бы сирийскую армию сражаться, сказал эксперт.
Он сообщил, что реальных бойцов "Вагнера" в Сирии всегда было немного – около 1,5 тысяч. Понятно, что невозможно приставить взвод вагнеровцев к каждому сирийскому взводу или роте, отметил историк.
"Но там и сейчас была дивизия [сирийского генерала] Сухейля, которая сражалась, и "Хезболла", которые держали один город два дня, а потом их отвели. Почему? Когда ты держишь фронт в одном месте – это классно. Но когда рядом на протяжении 100 километров фронта нет, это бессмысленно", — подчеркнул Поликарпов.
Так что никакой "Вагнер" не смог бы решить эту проблему. Ее можно было бы решить, если бы сейчас в Сирии было много иранских прокси (15-20 тысяч), которые бы стали костяком обороны, считает историк.
"Но сирийское руководство проигнорировало угрозу вторжения и поверило в свою армию. Видимо, Дамаск поссорился с иранцами и убрал их оттуда. Да, там был иранский генерал [Киюмарс Пурхашеми], который погиб в Алеппо. Но я не уверен, что он там готовился воевать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.
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