"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии
© Фото : GREY ZONE / Telegramбойцы ЧВК "Вагнер" в Африке
© Фото : GREY ZONE / Telegram
"Вагнер" не смог бы решить проблемы сирийской армии. Ее можно было бы решить, если бы там было много иранских прокси, которые бы стали костяком обороны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Я не разделяю популярную точку зрения о том, что если бы сейчас в Сирии был условный или реальный "Вагнер", то они одним своим присутствием заставили бы сирийскую армию сражаться, сказал эксперт.
Он сообщил, что реальных бойцов "Вагнера" в Сирии всегда было немного – около 1,5 тысяч. Понятно, что невозможно приставить взвод вагнеровцев к каждому сирийскому взводу или роте, отметил историк.
"Но там и сейчас была дивизия [сирийского генерала] Сухейля, которая сражалась, и "Хезболла", которые держали один город два дня, а потом их отвели. Почему? Когда ты держишь фронт в одном месте – это классно. Но когда рядом на протяжении 100 километров фронта нет, это бессмысленно", — подчеркнул Поликарпов.
Так что никакой "Вагнер" не смог бы решить эту проблему. Ее можно было бы решить, если бы сейчас в Сирии было много иранских прокси (15-20 тысяч), которые бы стали костяком обороны, считает историк.
"Но сирийское руководство проигнорировало угрозу вторжения и поверило в свою армию. Видимо, Дамаск поссорился с иранцами и убрал их оттуда. Да, там был иранский генерал [Киюмарс Пурхашеми], который погиб в Алеппо. Но я не уверен, что он там готовился воевать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:29Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядокВ России основательно взялись за мошеннические кол-центры, которые действуют под контролем Украины. В последние дни были ликвидированы несколько крупных центров, который занимался обворовыванием людей по всему миру