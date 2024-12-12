https://ukraina.ru/20241212/1059592568.html

"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии

"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии - 12.12.2024 Украина.ру

"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии

"Вагнер" не смог бы решить проблемы сирийской армии. Ее можно было бы решить, если бы там было много иранских прокси, которые бы стали костяком обороны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-12-12T05:15

2024-12-12T05:15

2024-12-12T05:15

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Я не разделяю популярную точку зрения о том, что если бы сейчас в Сирии был условный или реальный "Вагнер", то они одним своим присутствием заставили бы сирийскую армию сражаться, сказал эксперт.Он сообщил, что реальных бойцов "Вагнера" в Сирии всегда было немного – около 1,5 тысяч. Понятно, что невозможно приставить взвод вагнеровцев к каждому сирийскому взводу или роте, отметил историк.Так что никакой "Вагнер" не смог бы решить эту проблему. Ее можно было бы решить, если бы сейчас в Сирии было много иранских прокси (15-20 тысяч), которые бы стали костяком обороны, считает историк."Но сирийское руководство проигнорировало угрозу вторжения и поверило в свою армию. Видимо, Дамаск поссорился с иранцами и убрал их оттуда. Да, там был иранский генерал [Киюмарс Пурхашеми], который погиб в Алеппо. Но я не уверен, что он там готовился воевать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.О том, как БРИКС будет выстраивать свою внешнюю политику в условиях меняющихся расстановок сил в азиатском регионе — в материале Виктории Титовой "Один пояс - один путь… войны: Россия сверяет часы с Индией и Китаем после падения Сирии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059590276.html

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новости, чвк, иран, чвк "вагнер", сирия, башар асад, россия, хезболла, алеппо, армия, наступление, оборона, детали, ближний восток