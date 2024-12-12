https://ukraina.ru/20241212/1059587760.html

Поликарпов: "Падение режима Асада – это очень хорошее предупреждение для нас во всех смыслах"

Поликарпов: "Падение режима Асада – это очень хорошее предупреждение для нас во всех смыслах" - 12.12.2024 Украина.ру

Поликарпов: "Падение режима Асада – это очень хорошее предупреждение для нас во всех смыслах"

Официальный Дамаск пренебрёг предупреждениями России и Ирана о возможном ударе из Идлиба и поэтому оказался в шоке от произошедшего. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-12-12T03:15

2024-12-12T03:15

2024-12-12T03:15

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Еще с лета аналитики говорили о том, что в Сирии очень тяжелое экономическое положение и что страна на грани социального взрыва. Но быть на грани социального взрыва – это одно, а когда армия бросает оружие и разбегается – это совсем другое, сказал эксперт.Историк отметил, что эти же солдаты воевали в 2015 году в окруженном городе Дейр-эз-Зор. "Цитадель Алеппо" длительное время сражалась в полной блокаде. То есть в 2015-2016 году сирийцы сражались за "непопулярного Асада", а сейчас не захотели это делать, указал он.Сирийцев предупреждали и российские, и иранские аналитики, что готовится какой-то удар из Идлиба. Но официальный Дамаск этим пренебрёг и сам оказался в шоке от произошедшего, констатировал Алехин."Наверное, мы в феврале 2022 года рассчитывали, что нечто похожее, что случилось в Сирии, произойдет и на Украине. Это и был бы тот самый идеальный сценарий, когда [украинская] армия отказывается воевать, а это приводит к краху политического режима", — сказал историк.Некоторые люди на Украине тоже считали, что украинская армия не будет воевать. Но все вышло совершенно по-другому. Падение режима Башара Асада – это очень хорошее предупреждение для нас во всех смыслах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Более подробно об этой теме — в материале Павла Котова: Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059434871.html

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