"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты - 12.12.2024 Украина.ру
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"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты
"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты - 12.12.2024 Украина.ру
"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты
На данный момент Израиль находится официально в состоянии войны с Сирией. При этом он занимает Голанские высоты, которые, вообще-то, официально сирийские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
2024-12-12T04:30
2024-12-12T04:30
новости
израиль
сирия
война
авиабазы
ракеты
ближний восток
детали
армия
самолет
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Про Ближний Восток я бы сказал прежде всего, что сейчас Израиль разбомбил, по его сведениям, порядка 250 военных объектов Сирии — фактически ликвидировал ее военный потенциал, рассказал эксперт.Самое интересное, что на данный момент Израиль находится официально в состоянии войны с Сирией. То есть чуть ли не в 1948 году начались военные действия, и с тех пор не прекращались, отметил политтехнолог.Он отметил, что Голанские высоты важны тем, если грубо говорить, что это как "прыщ посреди ровного места". Кто там стоит, тот своими ракетами и контролирует окрестности, добавил политтехнолог."Сейчас, когда сирийская армия развалилась и на территории Сирии остались арсеналы, авиабазы, самолеты, вертолеты, пришли радикалы, которые пока ведут себя пристойно, но это не значит, что они и завтра будут так же делать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.О том, почему гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта.
https://ukraina.ru/20241210/1059554402.html
израиль
сирия
ближний восток
армия
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новости, израиль, сирия, война, авиабазы, ракеты, ближний восток, детали, армия, самолет, египет, конфликт
Новости, Израиль, Сирия, война, авиабазы, ракеты, Ближний Восток, детали, Армия, самолет, Египет, конфликт

"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты

04:30 12.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк В Сирию возвращаются беженцы из Ливана
 В Сирию возвращаются беженцы из Ливана - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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На данный момент Израиль находится официально в состоянии войны с Сирией. При этом он занимает Голанские высоты, которые, вообще-то, официально сирийские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ Евгений Ющук
Про Ближний Восток я бы сказал прежде всего, что сейчас Израиль разбомбил, по его сведениям, порядка 250 военных объектов Сирии — фактически ликвидировал ее военный потенциал, рассказал эксперт.
Самое интересное, что на данный момент Израиль находится официально в состоянии войны с Сирией. То есть чуть ли не в 1948 году начались военные действия, и с тех пор не прекращались, отметил политтехнолог.
"Мирные договоры были подписаны между Израилем и Египтом, между Израилем и Иорданией. А с Сирией ничего подобного не было. При этом Израиль занимает Голанские высоты, которые, вообще-то, официально сирийские", — указал Ющук.
Он отметил, что Голанские высоты важны тем, если грубо говорить, что это как "прыщ посреди ровного места". Кто там стоит, тот своими ракетами и контролирует окрестности, добавил политтехнолог.
"Сейчас, когда сирийская армия развалилась и на территории Сирии остались арсеналы, авиабазы, самолеты, вертолеты, пришли радикалы, которые пока ведут себя пристойно, но это не значит, что они и завтра будут так же делать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу" на сайте Украина.ру.
О том, почему гарантировать безопасность российских баз могут только новые власти Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 18:31
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