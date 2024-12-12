https://ukraina.ru/20241212/1059592721.html
Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте - 12.12.2024 Украина.ру
Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
Избранный президент США Дональд Трамп настаивает на скорейших переговорах по Украине. Он сумеет добиться компромисса, убеждены западные СМИ, проанализировавшие суть будущего соглашения
2024-12-12T05:45
2024-12-12T05:45
2024-12-12T05:45
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
эммануэль макрон
нато
ес
bloomberg
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Издание The American Spectator полагает, что сделка, которую предложит Трамп, будет логичной и позволит обеим сторонам заявить о победе, сохранив при этом лицо. Это значит, что Украина в итоге сможет похвастаться тем, что сохранила независимость, а Россия – тем, что предотвратила расширение НАТО, пишет издание.При этом газета подробно расписывает предположительный ход переговорного процесса. Прежде всего, на время переговоров будет соблюдаться режим прекращения огня, отмечает The American Spectator."Во-вторых, президент потребует от обеих сторон вернуться к первоначальным границам. Если Россия не согласится, Америка отпустит поводок и, начиная с весны, позволит европейским войскам участвовать в боевых действиях на территории Украины ("Пощады нет! Спустить псов войны!"), но сама при этом вмешиваться не станет", – пишут авторы публикации.По их мнению, это будет весьма действенный шаг, так как "российские войска не смогут противостоять объединённым силам Европы". При этом авторы материала не видят никакой опасности в ядерных угрозах президента России, которые, по их словам, "звучат стабильно раз в две недели".Третьим важным моментом в переговорах, по мнению журналистов The American Spectator, будет то, что никаких законных требований, кроме обмена вывезенных женщин и детей, украинцы выдвигать не смогут. Речь идет в том числе о репарациях для восстановления разрушенной страны. (О них регулярно заявляет в своих выступлениях Владимир Зеленский – Ред.)Четвертый и главный момент будущих договоренностей касается запрета на вступление Украины в НАТО и ЕС, подчеркивает издание. Украина останется буферным государством, а соответствующие гарантии будут прописаны в официальном договоре, отмечается в статье."Также договор будет включать гарантии независимости Украины, тогда как размещение на ее земле сил НАТО без официального присоединения к организации будет считаться очевидным нарушением", – пишут авторы публикации.По их мнению, Киев таким образом сможет похвастаться тем, что сохранил независимость, несмотря на сожаления о невступлении в ЕС и НАТО."Россия, в свою очередь, скажет, что преподала Украине урок и достигла цели остановить расширение НАТО. Не менее важно для России и то, что она перестанет быть изгоем в политическом и экономическом плане", –полагает The American Spectator.Санкции против нефтиЧтобы перед приходом Дональда Трампа в Белый дом ослабить позицию президента РФ Владимира Путина и сделать его "более сговорчивым" перед началом переговоров по Украине, администрация Джо Байдена планирует новые санкции против российской нефти. Об этом говорится в статье новостного и аналитического агентства Bloomberg, опубликованной 11 декабря."США уже ограничили импорт российской нефти, но новые меры против одного из крупнейших в мире производителей — под которые могут попасть иностранные покупатели — станут отходом от курса, взятого более двух лет назад с началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года", — отмечает агентство.Администрация США рассматривает возможность введения санкций против танкерного флота для перевозки российской нефти (так называемого теневого флота) и против лиц, причастных к этой торговле, пишет Bloomberg. По данным агентства, аналогичные меры против теневого флота России до конца года собирается ввести и Евросоюз."Эти шаги призваны извлечь выгоду из более слабого рынка нефти, но при этом усилить давление на Россию перед вступлением в должность Трампа. Избранный президент настаивает на дипломатическом урегулировании на Украине, поэтому действующие чиновники хотят предоставить правительству президента Владимира Зеленского как можно больше рычагов перед любыми возможными переговорами", — подчеркивают авторы публикации.Макрон собирает миротворцевТем временем президент Франции Эммануэль Макрон готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. Он собирается прилететь в Варшаву 12 декабря для того, чтобы обсудить план формирования миссии, которая позволит "сохранить суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина", пишет Rzeczpospolita.В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию, отмечает польское издание.Со ссылкой на источники во Французском институте международных отношений, который разрабатывает проект международного миротворческого присутствия на Украине, Rzeczpospolita сообщает о пяти бригадах или 40 тыс. солдат, которые могли бы в ней принять участие. Командование одной из них может взять на себя Польша, утверждает газета."В связи с быстро растущим военным потенциалом и географическим положением Польша становится необходимым элементом такого плана. Отсюда приезд Макрона в Варшаву", — рассказал изданию заместитель генерального секретаря НАТО до 2022 года Камиль Гранд.По мнению эксперта, опрошенного польским изданием, чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия "не решится на очередной удар по Украине".Однако в данной ситуации непонятно, насколько Макрон, у которого нет ни большинства в парламенте, ни правительства, может быть надежным партнером такого проекта, справедливо отмечает Rzeczpospolita."Согласно Конституции Пятой республики, президент, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами, сам принимает решение об их применении. Именно он также определяет внешнеполитические направления и представляет Францию на саммитах ЕС или НАТО. Хуже с бюджетом: без его принятия неизвестно, как страна будет финансировать свое участие в миссии", — подчеркивается в статье издания.А хочет ли Трамп мира с Россией?На Западе есть и те, кто скептически относится к возможности быстрого достижения мира на Украине. Американский публицист Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung 11 декабря высказал мнение, что ситуация на Украине настолько сложная, что Трампу будет трудно достичь каких-либо договоренностей.При этом публицист добавил, что все еще есть повод для сомнений в том, стремится ли Трамп к миру с Россией вообще. Хортон напомнил, что избранный президент США все-таки набрал в свою правительственную команду много "ястребов", и к тому же ситуация вокруг Украины в настоящее время такова, что Трамп не может предъявлять Москве какие-либо требования."В нынешней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует. Оптимистичным сценарием будет соглашение, которое заморозит конфликт и проведет границу там, где она проходит сейчас", — полагает Скотт Хортон.Его опасения разделяет автор издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. Он считает, что политика США по отношению к России при Трампе станет еще более агрессивной, и доказательство этому — заявления генерала Кита Келлога, которого избранный президент США назначил специальным представителем по Украине и России.Келлог считает, что "финальным раундом" военного конфликта станет "изгнание русских с Украины", включая Донбасс и Крым, что в итоге приведет к "свержению Путина", напомнил автор публикации польского издания.До вступления в должность нового президента США Дональда Трампа осталось еще пять недель. Только тогда станет понятно, из чего на самом деле состоит его план по Украине и насколько Трамп действительно готов к компромиссам. Больше о перспективе мирных переговоров по Украине в материале Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу
https://ukraina.ru/20241210/1059554202.html
https://ukraina.ru/20241211/1059573113.html
https://ukraina.ru/20241211/1059583381.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, нато, ес, bloomberg, переговоры, урегулирование
Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
Избранный президент США Дональд Трамп настаивает на скорейших переговорах по Украине. Он сумеет добиться компромисса, убеждены западные СМИ, проанализировавшие суть будущего соглашения
Издание The American Spectator полагает, что сделка, которую предложит Трамп, будет логичной и позволит обеим сторонам заявить о победе, сохранив при этом лицо. Это значит, что Украина в итоге сможет похвастаться тем, что сохранила независимость, а Россия – тем, что предотвратила расширение НАТО, пишет издание.
При этом газета подробно расписывает предположительный ход переговорного процесса. Прежде всего, на время переговоров будет соблюдаться режим прекращения огня, отмечает The American Spectator.
"Во-вторых, президент потребует от обеих сторон вернуться к первоначальным границам. Если Россия не согласится, Америка отпустит поводок и, начиная с весны, позволит европейским войскам участвовать в боевых действиях на территории Украины ("Пощады нет! Спустить псов войны!"), но сама при этом вмешиваться не станет", – пишут авторы публикации.
По их мнению, это будет весьма действенный шаг, так как "российские войска не смогут противостоять объединённым силам Европы". При этом авторы материала не видят никакой опасности в ядерных угрозах президента России, которые, по их словам, "звучат стабильно раз в две недели".
Третьим важным моментом в переговорах, по мнению журналистов The American Spectator, будет то, что никаких законных требований, кроме обмена вывезенных женщин и детей, украинцы выдвигать не смогут. Речь идет в том числе о репарациях для восстановления разрушенной страны. (О них регулярно заявляет в своих выступлениях Владимир Зеленский
– Ред.)
Четвертый и главный момент будущих договоренностей касается запрета на вступление Украины в НАТО и ЕС,
подчеркивает издание. Украина останется буферным государством, а соответствующие гарантии будут прописаны в официальном договоре, отмечается в статье.
"Также договор будет включать гарантии независимости Украины, тогда как размещение на ее земле сил НАТО без официального присоединения к организации будет считаться очевидным нарушением", – пишут авторы публикации.
По их мнению, Киев таким образом сможет похвастаться тем, что сохранил независимость, несмотря на сожаления о невступлении в ЕС и НАТО.
"Россия, в свою очередь, скажет, что преподала Украине урок и достигла цели остановить расширение НАТО. Не менее важно для России и то, что она перестанет быть изгоем в политическом и экономическом плане", –полагает The American Spectator.
Чтобы перед приходом Дональда Трампа в Белый дом ослабить позицию президента РФ Владимира Путина
и сделать его "более сговорчивым" перед началом переговоров по Украине, администрация Джо Байдена
планирует новые санкции против российской нефти. Об этом говорится в статье новостного и аналитического агентства Bloomberg
, опубликованной 11 декабря.
"США уже ограничили импорт российской нефти, но новые меры против одного из крупнейших в мире производителей — под которые могут попасть иностранные покупатели — станут отходом от курса, взятого более двух лет назад с началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года", — отмечает агентство.
Администрация США рассматривает возможность введения санкций против танкерного флота для перевозки российской нефти (так называемого теневого флота) и против лиц, причастных к этой торговле, пишет Bloomberg. По данным агентства, аналогичные меры против теневого флота России до конца года собирается ввести и Евросоюз.
"Эти шаги призваны извлечь выгоду из более слабого рынка нефти, но при этом усилить давление на Россию перед вступлением в должность Трампа. Избранный президент настаивает на дипломатическом урегулировании на Украине, поэтому действующие чиновники хотят предоставить правительству президента Владимира Зеленского как можно больше рычагов перед любыми возможными переговорами", — подчеркивают авторы публикации.
Макрон собирает миротворцев
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. Он собирается прилететь в Варшаву 12 декабря для того, чтобы обсудить план формирования миссии, которая позволит "сохранить суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина", пишет Rzeczpospolita.
В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль
в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию, отмечает польское издание.
Со ссылкой на источники во Французском институте международных отношений, который разрабатывает проект международного миротворческого присутствия на Украине, Rzeczpospolita сообщает о пяти бригадах или 40 тыс. солдат, которые могли бы в ней принять участие. Командование одной из них может взять на себя Польша, утверждает газета.
"В связи с быстро растущим военным потенциалом и географическим положением Польша становится необходимым элементом такого плана. Отсюда приезд Макрона в Варшаву", — рассказал изданию заместитель генерального секретаря НАТО до 2022 года Камиль Гранд.
По мнению эксперта, опрошенного польским изданием, чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия "не решится на очередной удар по Украине".
Однако в данной ситуации непонятно, насколько Макрон, у которого нет ни большинства в парламенте, ни правительства, может быть надежным партнером такого проекта, справедливо отмечает Rzeczpospolita.
"Согласно Конституции Пятой республики, президент, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами, сам принимает решение об их применении. Именно он также определяет внешнеполитические направления и представляет Францию на саммитах ЕС или НАТО. Хуже с бюджетом: без его принятия неизвестно, как страна будет финансировать свое участие в миссии", — подчеркивается в статье издания.
А хочет ли Трамп мира с Россией?
На Западе
есть и те, кто скептически относится к возможности быстрого достижения мира на Украине. Американский публицист Скотт Хортон
в интервью Berliner Zeitung 11 декабря высказал мнение, что ситуация на Украине настолько сложная, что Трампу будет трудно достичь каких-либо договоренностей.
"Лучшее, что он может сделать, — это вывести войска как можно быстрее. Так же, как они сделали это в Афганистане. Это будет оглушительное поражение, демократы будут в ярости. Но украинцам и американцам следует напомнить, что именно Джо Байден давал им ложные обещания. Он знал, что Украина не сможет победить Россию. Он велел Зеленскому не вести переговоры с Россией, а начать весеннюю, летнюю и осеннюю наступательные операции, и все они провалились", — рассказал Хортон немецкому изданию.
При этом публицист добавил, что все еще есть повод для сомнений в том, стремится ли Трамп к миру с Россией вообще. Хортон напомнил, что избранный президент США все-таки набрал в свою правительственную команду много "ястребов", и к тому же ситуация вокруг Украины в настоящее время такова, что Трамп не может предъявлять Москве какие-либо требования.
"В нынешней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует. Оптимистичным сценарием будет соглашение, которое заморозит конфликт и проведет границу там, где она проходит сейчас", — полагает Скотт Хортон.
Его опасения разделяет автор издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич
. Он считает, что политика США по отношению к России при Трампе станет еще более агрессивной, и доказательство этому — заявления генерала Кита Келлога
, которого избранный президент США назначил специальным представителем по Украине и России.
Келлог считает, что "финальным раундом" военного конфликта станет "изгнание русских с Украины", включая Донбасс
и Крым
, что в итоге приведет к "свержению Путина", напомнил автор публикации польского издания.
До вступления в должность нового президента США Дональда Трампа осталось еще пять недель. Только тогда станет понятно, из чего на самом деле состоит его план по Украине и насколько Трамп действительно готов к компромиссам.