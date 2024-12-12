Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059577478.html
Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы
Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы - 12.12.2024 Украина.ру
Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы
Одну из самых своих известных повестей, "Собачье сердце", Михаил Булгаков создал в 1925 году. Но лишь в 1968 году за границей появилась дебютная печатная версия этого произведения. Первая экранизация похождений очеловеченного кобеля тоже произошла в Европе
2024-12-12T06:55
2024-12-12T06:55
эксклюзив
кино
михаил булгаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/57/1021205799_0:4:1350:763_1920x0_80_0_0_0dfe370187d967975ee37db5daf9ec29.jpg
Чаще всего, да, собственно, почти всегда, экранизация книг воспринимается слабее, чем изначальный текст, положенный в основу кино. Если даже фильм отличный, это значит, что снят он по грандиозной книге, причем суть ее удалось не испоганить.Одним из немногочисленных исключений из этого почти универсального правила, во всяком случае, с моей субъективной точки зрения, является "Собачье сердце".Режиссер Владимир Бортко в 1988 году предложил публике свое видение булгаковского произведения. Получилось круто, во всяком случае, автора текста кинематографисты явно не подвели.Фильм "Собачье сердце" все годы после своего выхода на экраны пользуется спросом, он давно и усердно растащен на цитаты. Серьезно подозреваю, что многие граждане о похождениях беззлобного пса Шарика, которого гениальный профессор Преображенский временно сделал не самым, прямо скажем, лучшим человеком, знают как раз из кино, а не из книги.Бывает и так, у каждого свой путь познания.Но прежде чем сюжет "Собачьего сердца" добрался до наших читателей и тем более зрителей, произведению Михаила Булгакова пришлось прорваться через целую череду препятствий и приключений.Повесть была завершена в 1925 году. А уже через год ее изъяли при обыске в квартире автора, внесли в опись конфискованных вещей и отправили в специальное хранилище.Собственно, было несколько версий рукописи, не самый удачный из них, изобилующий ошибками и нелепостями, каким-то удивительным образом в конце концов оказался за рубежом, где и вышел в виде печатного текста.Случилось это в 1968 году. Через 43 года после написания "Собачьего сердца" и через 28 лет после кончины Михаила Булгакова. Почти синхронно Полиграф Полиграфович Шариков улегся на страницах во Франкфурте и в Лондоне.Понятно, что в виде разовых экземпляров и самиздатовских перепечаток "Собачье сердце" доходило до советских читателей, все больше, разумеется, диссидентского ментального склада характера.Широкая аудитория СССР смогла познакомиться с хрестоматийным теперь уже булгаковсковским сюжетом уже в перестройку, в 1987 году. Тогда с ним потрудились специалисты, сверили с булгаковскими записями. В общем, тот вариант, что продается сейчас в любом книжном магазине, берите без опаски.Через год, как уже было говорено, вышел фильм Бортко с Евгением Евстигнеевым и Владимиром Толоконниковым в главных ролях. Если кто-то не видел эту киноленту на просторах Советского Союза, ей-богу, это будет удивительно.Прелесть же заключается в том, что, как и в случае с экранизацией плутовского романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", к "Собачьему сердцу" закордонные кинематографисты добрались существенно раньше отечественных. В 1976 году на экраны Европы вышел итальяно-немецкий фильм.В германском прокате он так и назывался "Собачье сердце", но итальянцы познакомились с творением Михаила Булгакова в формате "Почему лает господин Бобиков?"Вообразите себе, под руководством режиссера Альберто Латтуада пес-мутант был решительно переименован.Если сравнить фильмы Латтуады и Бортко, придется признать, что временами они схожи до чрезвычайности. Не прямо так буквально, конечно. Но целый ряд сцен виделся режиссерам удивительно похоже.В то же время дух у кинокартин, атмосфера в кадре существенно разнится. Советское "Собачье сердце" — остросоциально, фильм европейских кинематографистов не гнушается некоторым легким эротизмом.Шариков от Бобикова, понятно, недалеко падает… В смысле, типаж в обоих случаях уместно трактуется отнюдь не как подарок на Рождество. Но в нашем случае собачья реинкарнация рецидивиста и алкоголика Клима Чугункина — чистый негодяй, хам и свинья.Итальянцы же с немцами вместе, разумеется, исхитрились увидеть в Бобикове нечто трогательное, что ли, ранимое… Да, он бесчинствует. Но разве же из иррационального стремления допечь профессора, извлекшего его из звериной шкуры? Он просто не может понять какофонию инстинктов и чувств, бушующую в нем.Бобиков несчастен, он жаждет любви, а его никто не любит и не жалеет даже. Короче говоря, неуютно ему в человеческом обличье со своими животными инстинктами. Поддаваясь, правда, и не без некоего специфического удовольствия, зову природы, сначала он прямолинейно пристает к кухарке Дарье Петровне.Секретаршу Зою из подотдела очистки Бобиков рвется охмурять уже вполне решительно и инициативно. Но на самом деле он питает нежное чувство только к профессорской горничной Зине. Если угодно, это любовь.Стоит ли говорить, что импортные трактовки образов советских женщин — это песня. Что до Зины, то это одна из ключевых фигур повествования, а не мелкий персонаж. Горничная, надо сказать, отлично понимает, что за странное создание этот Бобиков.Ни в коем случае она не отвечает ему взаимностью, это уже было бы слишком. Она просто по-женски жалеет несчастное существо. Добрая потому что, скорее всего.Когда дошло до обратной трансформации Бобикова в собаку, Зина искренне рыдает…А вот актеры наши во со крат сильнее зарубежных. Хотя в европейской версии "Собачьего сердца" Филиппа Филипповича Преображенского исполнял знаменитый швед Макс фон Сюдов, до гениального Евгения Евстигнеева в данном случае ему далеко.Русскую душу сложно понять, а сыграть ее и вовсе невозможно, надо только свою собственную иметь.
https://ukraina.ru/20241206/1059471636.html
https://ukraina.ru/20240728/1056504382.html
https://ukraina.ru/20240117/1052746385.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Руслан Мармазов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046448825_346:0:900:554_100x100_80_0_0_878a4fe1a38027db03d36bcb7acdc6be.jpg
Руслан Мармазов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046448825_346:0:900:554_100x100_80_0_0_878a4fe1a38027db03d36bcb7acdc6be.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/57/1021205799_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0de6fc5d553dc35438e9290987dd5d8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кино, михаил булгаков
Эксклюзив, кино, Михаил Булгаков

Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы

06:55 12.12.2024
 
© кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)
кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)
© кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)
Читать в
ДзенTelegram
Руслан Мармазов авторы
Руслан Мармазов
Журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Одну из самых своих известных повестей, "Собачье сердце", Михаил Булгаков создал в 1925 году. Но лишь в 1968 году за границей появилась дебютная печатная версия этого произведения. Первая экранизация похождений очеловеченного кобеля тоже произошла в Европе
Чаще всего, да, собственно, почти всегда, экранизация книг воспринимается слабее, чем изначальный текст, положенный в основу кино. Если даже фильм отличный, это значит, что снят он по грандиозной книге, причем суть ее удалось не испоганить.
Одним из немногочисленных исключений из этого почти универсального правила, во всяком случае, с моей субъективной точки зрения, является "Собачье сердце".
Режиссер Владимир Бортко в 1988 году предложил публике свое видение булгаковского произведения. Получилось круто, во всяком случае, автора текста кинематографисты явно не подвели.
Фильм "Собачье сердце" все годы после своего выхода на экраны пользуется спросом, он давно и усердно растащен на цитаты. Серьезно подозреваю, что многие граждане о похождениях беззлобного пса Шарика, которого гениальный профессор Преображенский временно сделал не самым, прямо скажем, лучшим человеком, знают как раз из кино, а не из книги.
Бывает и так, у каждого свой путь познания.
Но прежде чем сюжет "Собачьего сердца" добрался до наших читателей и тем более зрителей, произведению Михаила Булгакова пришлось прорваться через целую череду препятствий и приключений.
Повесть была завершена в 1925 году. А уже через год ее изъяли при обыске в квартире автора, внесли в опись конфискованных вещей и отправили в специальное хранилище.
Тайны Святого Юра. Кадр из фильма
6 декабря, 16:00История
Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра"6 декабря 1982 года на советские киноэкраны вышел фильм "Тайны святого Юра". Он имел ярко выраженный пропагандистский антиклерикальный характер, но зрителю больше "заходили" картины развлекательного жанра, а потому он собрал не слишком большую аудиторию – всего 6,2 миллиона, для того времени это было немного
Собственно, было несколько версий рукописи, не самый удачный из них, изобилующий ошибками и нелепостями, каким-то удивительным образом в конце концов оказался за рубежом, где и вышел в виде печатного текста.
Случилось это в 1968 году. Через 43 года после написания "Собачьего сердца" и через 28 лет после кончины Михаила Булгакова. Почти синхронно Полиграф Полиграфович Шариков улегся на страницах во Франкфурте и в Лондоне.
Понятно, что в виде разовых экземпляров и самиздатовских перепечаток "Собачье сердце" доходило до советских читателей, все больше, разумеется, диссидентского ментального склада характера.
Широкая аудитория СССР смогла познакомиться с хрестоматийным теперь уже булгаковсковским сюжетом уже в перестройку, в 1987 году. Тогда с ним потрудились специалисты, сверили с булгаковскими записями. В общем, тот вариант, что продается сейчас в любом книжном магазине, берите без опаски.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
28 июля, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": неузнаваемая Москва "Мастера и Маргариты"Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина критиковали, среди прочего, за изображение Москвы в виде декораций генерального плана 1935 года. Картина действительно получилась неоднозначной, но обратившись к первоисточнику мы легко заметим, что режиссёр всего лишь показал то, чего писатель по тем или иным причинам не желал показывать
Через год, как уже было говорено, вышел фильм Бортко с Евгением Евстигнеевым и Владимиром Толоконниковым в главных ролях. Если кто-то не видел эту киноленту на просторах Советского Союза, ей-богу, это будет удивительно.
Прелесть же заключается в том, что, как и в случае с экранизацией плутовского романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", к "Собачьему сердцу" закордонные кинематографисты добрались существенно раньше отечественных. В 1976 году на экраны Европы вышел итальяно-немецкий фильм.
В германском прокате он так и назывался "Собачье сердце", но итальянцы познакомились с творением Михаила Булгакова в формате "Почему лает господин Бобиков?"
Вообразите себе, под руководством режиссера Альберто Латтуада пес-мутант был решительно переименован.
Если сравнить фильмы Латтуады и Бортко, придется признать, что временами они схожи до чрезвычайности. Не прямо так буквально, конечно. Но целый ряд сцен виделся режиссерам удивительно похоже.
В то же время дух у кинокартин, атмосфера в кадре существенно разнится. Советское "Собачье сердце" — остросоциально, фильм европейских кинематографистов не гнушается некоторым легким эротизмом.
Шариков от Бобикова, понятно, недалеко падает… В смысле, типаж в обоих случаях уместно трактуется отнюдь не как подарок на Рождество. Но в нашем случае собачья реинкарнация рецидивиста и алкоголика Клима Чугункина — чистый негодяй, хам и свинья.
Итальянцы же с немцами вместе, разумеется, исхитрились увидеть в Бобикове нечто трогательное, что ли, ранимое… Да, он бесчинствует. Но разве же из иррационального стремления допечь профессора, извлекшего его из звериной шкуры? Он просто не может понять какофонию инстинктов и чувств, бушующую в нем.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 16:02История
Броненосец Потёмкин: легенда советского немого киноХудожественный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" вышел 18 января 1926 года. Снимала фильм 1-я кинофабрика Госкино (будущий "Мосфильм"), но фильм был посвящён событиям в Одессе и снимался там же. Ну а влияние его на мировой кинематограф было таким, которое делало его действительно наднациональным культурным явлением
Бобиков несчастен, он жаждет любви, а его никто не любит и не жалеет даже. Короче говоря, неуютно ему в человеческом обличье со своими животными инстинктами. Поддаваясь, правда, и не без некоего специфического удовольствия, зову природы, сначала он прямолинейно пристает к кухарке Дарье Петровне.
Секретаршу Зою из подотдела очистки Бобиков рвется охмурять уже вполне решительно и инициативно. Но на самом деле он питает нежное чувство только к профессорской горничной Зине. Если угодно, это любовь.
Стоит ли говорить, что импортные трактовки образов советских женщин — это песня. Что до Зины, то это одна из ключевых фигур повествования, а не мелкий персонаж. Горничная, надо сказать, отлично понимает, что за странное создание этот Бобиков.
Ни в коем случае она не отвечает ему взаимностью, это уже было бы слишком. Она просто по-женски жалеет несчастное существо. Добрая потому что, скорее всего.
Когда дошло до обратной трансформации Бобикова в собаку, Зина искренне рыдает…
А вот актеры наши во со крат сильнее зарубежных. Хотя в европейской версии "Собачьего сердца" Филиппа Филипповича Преображенского исполнял знаменитый швед Макс фон Сюдов, до гениального Евгения Евстигнеева в данном случае ему далеко.
Русскую душу сложно понять, а сыграть ее и вовсе невозможно, надо только свою собственную иметь.
 
ЭксклюзивкиноМихаил Булгаков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 12 декабря
08:00"Цветок на камне" подхваченный Параджановым
07:56Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский
07:32МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
07:15Российские военные выбили ВСУ из села Сонцовка у Курахово - Рогов
07:00Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России
06:55Шариков против Бобикова. Пса-мутанта в СССР забросили из Европы
06:30Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
06:15В Курахово подняли флаг: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ зачистили элеватор и уничтожили узел обороны ВСУ
06:05Сырский сжигает "золотой запас": полковник запаса объяснил, как Киев пытается остановить развал фронта
06:00Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии
05:45Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
05:35Заход в Сумскую область и освобождение Плехово: Алехин рассказал, как ВС РФ "навели суету" в рядах ВСУ
05:30ВСУ отступили к терриконам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага на северные окраины Дзержинска
05:30Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину
05:15"Вагнер" или иранские прокси: эксперт о том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии
05:00Политтехнолог: "В России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел"
04:45"Зрада" была не только в Сирии: эксперт о том, почему иракские шииты не стали вмешиваться в конфликт
04:30"Прыщ посреди ровного места": Ющук рассказал, почему Израиль так стремится занять Голанские высоты
04:15Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы
Лента новостейМолния