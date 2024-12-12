Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы - 12.12.2024 Украина.ру
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Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы
Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы - 12.12.2024 Украина.ру
Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы
Теоретически Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии или в Алжир. В любом случае без выхода к Средиземному морю мы не останемся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-12-12T04:15
2024-12-12T04:15
новости
россия
сирия
ливия
вс рф
базы
средиземное море
алжир
война
ближний восток
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СМИ сообщают, что сирийские повстанцы гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений. В любом случае без выхода к Средиземному морю Россия не останется, отметил эксперт.На самом деле базы в Сирии никак не влияют на безопасность Крыма. По мнению историка, Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии, которая находится под контролем условно дружественного России правительства. Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт."То есть наших войск там толком не было. И перебросить их туда из-за СВО мы не имели возможности, да и не хотели. Может быть, быстрое крушение режима [Башара] Асада спасло нас от войны на два фронта", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.
https://ukraina.ru/20241211/1059572289.html
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сирия
ливия
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новости, россия, сирия, ливия, вс рф, базы, средиземное море, алжир, война, ближний восток, детали, крым
Новости, Россия, Сирия, Ливия, ВС РФ, базы, Средиземное море, Алжир, война, Ближний Восток, детали, Крым

Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы

04:15 12.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссия задействует вертолеты в операции против ИГ в Сирии
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© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Теоретически Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии или в Алжир. В любом случае без выхода к Средиземному морю мы не останемся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
СМИ сообщают, что сирийские повстанцы гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений. В любом случае без выхода к Средиземному морю Россия не останется, отметил эксперт.
На самом деле базы в Сирии никак не влияют на безопасность Крыма. По мнению историка, Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии, которая находится под контролем условно дружественного России правительства.

"Теоретически мы можем перебросить их в Алжир. Есть еще одна точка, где мы можем разместить базу, но я не буду ее называть, чтобы не сглазить. Может быть, это произойдет после СВО", — сказал Поликарпов.

Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт.
"То есть наших войск там толком не было. И перебросить их туда из-за СВО мы не имели возможности, да и не хотели. Может быть, быстрое крушение режима [Башара] Асада спасло нас от войны на два фронта", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.
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