https://ukraina.ru/20241212/1059595884.html

Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы

Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы - 12.12.2024 Украина.ру

Ливия, Алжир и "еще одна точка": Поликарпов рассказал, где еще Россия может разместить военные базы

Теоретически Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии или в Алжир. В любом случае без выхода к Средиземному морю мы не останемся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-12-12T04:15

2024-12-12T04:15

2024-12-12T04:15

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СМИ сообщают, что сирийские повстанцы гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений. В любом случае без выхода к Средиземному морю Россия не останется, отметил эксперт.На самом деле базы в Сирии никак не влияют на безопасность Крыма. По мнению историка, Россия может перебросить базы в восточную часть Ливии, которая находится под контролем условно дружественного России правительства. Операцию в Сирии Россия начала осенью 2015 года и закончила в декабре 2017-го. Российские войска были выведены из Сирии за исключением очень небольшого контингента, отметил эксперт."То есть наших войск там толком не было. И перебросить их туда из-за СВО мы не имели возможности, да и не хотели. Может быть, быстрое крушение режима [Башара] Асада спасло нас от войны на два фронта", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Олега Блохина: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины.

https://ukraina.ru/20241211/1059572289.html

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