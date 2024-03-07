Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной - 07.03.2024 Украина.ру
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Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной
Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной - 07.03.2024 Украина.ру
Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной
Еврокомиссия бьет тревогу: страны континента в обозримом будущем ждет ожесточенная борьба за дефицитную пресную воду. Спасти европейцев от неизбежных из-за этого проблем с сельским хозяйством и продовольствием сможет Россия, однако допустить ее усиления ЕС не может. Отсюда и отчаянная поддержка антироссийской Украины
2024-03-07T16:51
2024-03-07T16:51
эксклюзив
европа
россия
украина
запад
вода
конфликт
продовольствие
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Риск междоусобицыО том, что в Европе всерьез обеспокоены вопросом водных ресурсов написало 6 марта издание Politico. В распоряжении журналистов оказался текст коммюнике Европейской комиссии (ЕК), которое планируют обнародовать в ближайшие дни.В документе прогнозируется, что в Европе вырастет дефицит пресной воды, что негативно скажется на экономике.Обоснованием этому служат выводы первой оценки климатических рисков, которую провело агентство по окружающей среде (ЕАОС). Специалисты полагают, что в ближайшие десятилетия на континенте вырастет число стихийных бедствий: засух, наводнений, лесных пожаров. Вместе с этим вырастет число болезней и смертельных случаев от жары, инфраструктуре будет нанесен ущерб, а окружающую среду ждут структурные изменения.Все это приведет к тому, сказано в коммюнике, что к концу этого столетия экономический рост ЕС замедлится на 7 процентов. При этом оговаривается, что эта оценка носит консервативный характер.Еврочиновники считают, что дефицит воды негативно скажется не только на экономике стран, но и на здоровье граждан.По данным Европейской комиссии, на 2019 год, более трети (38%) населения ЕС пострадало от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике Евросоюза в 2–9 млрд евро. Особенно тяжело придется странам юга и запада континента, так как ситуация с водными ресурсами на севере Европы пока не столь критична.Эксперты ЕК не исключили, что европейские страны скоро будут конфликтовать из-за доступа к водным ресурсам.Не защищен никтоПервые признаки приближающейся внутриевропейской схватки за воду, впрочем, заметны уже сейчас. Причем конфликты зреют не только между отдельными государствами, но и внутри стран - между регионами и даже между отдельными группами общества.В начале 2000-х власти Испании планировали повернуть русло реки Эбро, чтобы обеспечить пресной водой южные засушливые регионы страны - Валенсию и Мурсию. Тогда наиболее масштабные протесты против этой идеи организовали правительства автономной области Арагон и Каталонии, по территории которых протекает эта водная артерия. Позже власти этих испанских регионов конфликтовали из-за этой реки уже между собой, так как Каталония пострадала из-за засухи и хотела отвести воду уже на себя.Год назад премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что споры из-за ситуацией с засухой станут "одними из центральных политических и территориальных конфликтов в нашей стране в ближайшие годы".Благие, казалось бы, меры по борьбе с засухой зачастую только раскалывают население. Во Франции, например, против строительства водохранилищ выступают экологи, которые считают, что подобная практика приводит к истощению грунтовых вод, которые откачиваются в такие водохранилища и наносит вред окружающей среде. Резко против такой экологической повестки выступают местные фермеры, которым нужна вода для орошения своих хозяйств.Споры из-за воды усиливаются и в Германии, где за последние 20 лет вдвое выросло число судебных исков, которые касаются владения водными ресурсами.Мировая власть для страны-кормильцаВопрос водных ресурсов тесно связан с проблемой сельского хозяйства и шире - продовольственной безопасности. Логика в данном случае предельно проста: есть вода - есть урожай, нет воды - не будет и урожая.Спрос на еду в мире в ближайшие пару десятков лет вырастет в полтора-два раза, спрогнозировал у себя в телеграм-канале политолог Алексей Чадаев. Предложение в любом случае не успеет за спросом, написал он."Связано это не столько с ростом населения планеты (таковой, наоборот, скорее замедлился по сравнению с концом ХХ века), сколько с продолжающейся в мире и очень быстро идущей урбанизацией: на горожанина нужно производить в 3 раза больше еды, чем на селянина, и не столько даже потому, что он больше ест (хотя больше в количестве, при том что хуже в качестве), сколько потому, что агроиндустрия — это потери на каждом переделе (которых нет, когда человек хотя бы частично кормится непосредственно «с земли»)", - рассуждает Чадаев.По его словам, ситуацию сейчас спасают две вещи: во-первых, как ни странно, резко возросшее содержание СО2 в атмосфере (дает прирост урожайности), а во-вторых — потепление, позволяющее основательно сдвигать верхнюю кромку пашни на север.Такое положение вещей приводит к геополитическим изменениям - РФ претендует на то, чтобы стать мировой житницей и главным экспортером продовольствия.Представьте, продолжил он, что к российской пашне добавляется украинская. Все это плюсуется к российским запасам пресной воды. По мнению Чадаева, такая совокупность дает России козырь, посильнее ядерного оружия.Окно возможностейСкатывание Европы в продовольственную зависимость от РФ - страшный сон политических элит Запада, антироссийская борьба и собственная выгода для них попрежнему важнее своего недоедающего населения. Оторвать Украину от России в этих условиях становится для геополитических противников Москвы первоочередной задачей.Отсюда и активная накачка киевского режима деньгами и оружием, вплоть до появившихся разговоров о возможной отправки сил НАТО для прямого участия в украинском конфликте.Вопрос с продовольствием в этом случае решат при помощи все той же Украины. Сделано это будет в духе немецкой и австро-венгерской оккупации 1918 года, когда с Украины тоннами за бесценок выкачивалось продовольствие. Достаточно сказать, что одного зерна тогда планировалось вывезти в количестве 1 млн тонн. Угодившую в кабалу Украину спрашивать снова никто не будет, просто поставят перед фактом.Российские сельскохозяйственные и водные ресурсы - еще один лакомый кусок для Запада. Отсюда все эти многочисленные проекты по развалу РФ, которые, по Бжезинскому, предполагают решение всех проблем на обломках России и за счет России.Москве в этих условиях не остается ничего иного, кроме как завершить спецоперацию на Украине достижением всех ее целей, опрокинуть "великую шахматную доску" Запада и грамотно распорядится открывающимися возможностями. Еще теплится надежда, что между голодной смертью в обнимку с остатками Украины и здоровым прагматизмом в отношениях с РФ в Европе выберут последнее. Голод ведь, как известно, не тетка. И европейцы здесь не исключение.
https://ukraina.ru/20240226/1053525738.html
https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, россия, украина, запад, вода, конфликт, продовольствие
Эксклюзив, Европа, Россия, Украина, Запад, вода, конфликт, продовольствие

Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной

16:51 07.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВодохранилища в Крыму
Водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Еврокомиссия бьет тревогу: страны континента в обозримом будущем ждет ожесточенная борьба за дефицитную пресную воду. Спасти европейцев от неизбежных из-за этого проблем с сельским хозяйством и продовольствием сможет Россия, однако допустить ее усиления ЕС не может. Отсюда и отчаянная поддержка антироссийской Украины
Риск междоусобицы
О том, что в Европе всерьез обеспокоены вопросом водных ресурсов написало 6 марта издание Politico. В распоряжении журналистов оказался текст коммюнике Европейской комиссии (ЕК), которое планируют обнародовать в ближайшие дни.
В документе прогнозируется, что в Европе вырастет дефицит пресной воды, что негативно скажется на экономике.
Обоснованием этому служат выводы первой оценки климатических рисков, которую провело агентство по окружающей среде (ЕАОС). Специалисты полагают, что в ближайшие десятилетия на континенте вырастет число стихийных бедствий: засух, наводнений, лесных пожаров. Вместе с этим вырастет число болезней и смертельных случаев от жары, инфраструктуре будет нанесен ущерб, а окружающую среду ждут структурные изменения.
Все это приведет к тому, сказано в коммюнике, что к концу этого столетия экономический рост ЕС замедлится на 7 процентов. При этом оговаривается, что эта оценка носит консервативный характер.
Еврочиновники считают, что дефицит воды негативно скажется не только на экономике стран, но и на здоровье граждан.
По данным Европейской комиссии, на 2019 год, более трети (38%) населения ЕС пострадало от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике Евросоюза в 2–9 млрд евро. Особенно тяжело придется странам юга и запада континента, так как ситуация с водными ресурсами на севере Европы пока не столь критична.
Эксперты ЕК не исключили, что европейские страны скоро будут конфликтовать из-за доступа к водным ресурсам.
“Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают … усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами экономики, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов”, - говорится в документе.
Не защищен никто
Первые признаки приближающейся внутриевропейской схватки за воду, впрочем, заметны уже сейчас. Причем конфликты зреют не только между отдельными государствами, но и внутри стран - между регионами и даже между отдельными группами общества.
В начале 2000-х власти Испании планировали повернуть русло реки Эбро, чтобы обеспечить пресной водой южные засушливые регионы страны - Валенсию и Мурсию. Тогда наиболее масштабные протесты против этой идеи организовали правительства автономной области Арагон и Каталонии, по территории которых протекает эта водная артерия. Позже власти этих испанских регионов конфликтовали из-за этой реки уже между собой, так как Каталония пострадала из-за засухи и хотела отвести воду уже на себя.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 15:20
Европе нужен лидер, который договорится с Россией, и он есть. Каргин рассказал, кто этоКак долго США и Европа будут поддерживать Украину? Кто может остановить принятие санкций против России? По какому пути пойдет Трамп, если победит на выборах: закончит войну на Украине или развяжет Третью мировую? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Каргин
Год назад премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что споры из-за ситуацией с засухой станут "одними из центральных политических и территориальных конфликтов в нашей стране в ближайшие годы".
Благие, казалось бы, меры по борьбе с засухой зачастую только раскалывают население. Во Франции, например, против строительства водохранилищ выступают экологи, которые считают, что подобная практика приводит к истощению грунтовых вод, которые откачиваются в такие водохранилища и наносит вред окружающей среде. Резко против такой экологической повестки выступают местные фермеры, которым нужна вода для орошения своих хозяйств.
Споры из-за воды усиливаются и в Германии, где за последние 20 лет вдвое выросло число судебных исков, которые касаются владения водными ресурсами.
"В Европе нет ни одной страны, которая могла бы претендовать на то, что она защищена", — заявлял ранее Ксавье Лефлейв, руководитель группы по водным ресурсам в директорате Организации экономического сотрудничества и развития.
Мировая власть для страны-кормильца
Вопрос водных ресурсов тесно связан с проблемой сельского хозяйства и шире - продовольственной безопасности. Логика в данном случае предельно проста: есть вода - есть урожай, нет воды - не будет и урожая.
Спрос на еду в мире в ближайшие пару десятков лет вырастет в полтора-два раза, спрогнозировал у себя в телеграм-канале политолог Алексей Чадаев. Предложение в любом случае не успеет за спросом, написал он.
"Связано это не столько с ростом населения планеты (таковой, наоборот, скорее замедлился по сравнению с концом ХХ века), сколько с продолжающейся в мире и очень быстро идущей урбанизацией: на горожанина нужно производить в 3 раза больше еды, чем на селянина, и не столько даже потому, что он больше ест (хотя больше в количестве, при том что хуже в качестве), сколько потому, что агроиндустрия — это потери на каждом переделе (которых нет, когда человек хотя бы частично кормится непосредственно «с земли»)", - рассуждает Чадаев.
По его словам, ситуацию сейчас спасают две вещи: во-первых, как ни странно, резко возросшее содержание СО2 в атмосфере (дает прирост урожайности), а во-вторых — потепление, позволяющее основательно сдвигать верхнюю кромку пашни на север.
Такое положение вещей приводит к геополитическим изменениям - РФ претендует на то, чтобы стать мировой житницей и главным экспортером продовольствия.
"А тот, кто всех кормит, получает мировую власть, куда более серьёзную, чем даже тот, кто снабжает всех топливом (хотя и тут мы не на последних ролях)", - отметил Чадаев.
Представьте, продолжил он, что к российской пашне добавляется украинская. Все это плюсуется к российским запасам пресной воды. По мнению Чадаева, такая совокупность дает России козырь, посильнее ядерного оружия.
Окно возможностей
Скатывание Европы в продовольственную зависимость от РФ - страшный сон политических элит Запада, антироссийская борьба и собственная выгода для них попрежнему важнее своего недоедающего населения. Оторвать Украину от России в этих условиях становится для геополитических противников Москвы первоочередной задачей.
Отсюда и активная накачка киевского режима деньгами и оружием, вплоть до появившихся разговоров о возможной отправки сил НАТО для прямого участия в украинском конфликте.
Вопрос с продовольствием в этом случае решат при помощи все той же Украины. Сделано это будет в духе немецкой и австро-венгерской оккупации 1918 года, когда с Украины тоннами за бесценок выкачивалось продовольствие. Достаточно сказать, что одного зерна тогда планировалось вывезти в количестве 1 млн тонн. Угодившую в кабалу Украину спрашивать снова никто не будет, просто поставят перед фактом.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 00:56
Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границуПольские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.
Российские сельскохозяйственные и водные ресурсы - еще один лакомый кусок для Запада. Отсюда все эти многочисленные проекты по развалу РФ, которые, по Бжезинскому, предполагают решение всех проблем на обломках России и за счет России.
Москве в этих условиях не остается ничего иного, кроме как завершить спецоперацию на Украине достижением всех ее целей, опрокинуть "великую шахматную доску" Запада и грамотно распорядится открывающимися возможностями.
Еще теплится надежда, что между голодной смертью в обнимку с остатками Украины и здоровым прагматизмом в отношениях с РФ в Европе выберут последнее. Голод ведь, как известно, не тетка. И европейцы здесь не исключение.
 
ЭксклюзивЕвропаРоссияУкраинаЗападводаконфликтпродовольствие
 
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