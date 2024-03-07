Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
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Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ
Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ
Когда Запад говорит, что необходимо "нанести России стратегическое поражение" или "не допустить победы России", он конкретно ставит своей целью расчленение России и ее ликвидацию. Евросоюз устами своего парламента это официально объявил.
2024-03-07T05:15
2024-03-07T05:15
интервью
россия
сша
евросоюз
германия
украина
румыния
польша
прибалтика
роберт фицо
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И Москве на это нужно соответствующе реагировать, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Сергеевич, как бы вы прокомментировали резолюцию Европарламента по фактическому расчленению России и расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту? К чему все это идет?- Я бы отнесся к этой резолюции более чем серьезно. Парламент Евросоюза действительно призывает к расчленению России.Брюссель говорит: "Нам нужна демократизация России через деколонизацию и создание новой федерации". То есть нынешняя РФ распускается. Кто сбросил с себя "российское колониальное иго", тот свободен. А кто решил остаться, те создадут новое государство.Вот к чему призывает резолюция Европарламента.У нас очень любят говорить о том, что эти резолюции не имеют законодательной силы. Извините. Резолюции Госдумы тоже не имеют законодательной силы. Но она выражает позицию главного законодательного и представительного органа РФ, и во всем мире к этому относятся серьезно. Точно так же и здесь. Это позиция Евросоюза, выраженная его парламентом. Тем более, что за эту резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов Европарламента.Я не очень понимаю, почему в России слишком странно на это отреагировали. На запись разговора офицеров Люфтваффе отреагировали, посол Германии был вызван в МИД. Зато на резолюцию, призывающую ликвидировать Россию, на официальном уровне реакции не было. Только в СМИ и в социальных сетях.Хотя эта резолюция – на грани объявления войны России. Ни много, ни мало.- То есть вы думаете, что эту резолюцию нельзя рассматривать просто как медийную провокацию?- Если бы Госдума на одном из ближайших пленарных заседаний приняла бы резолюцию с призывом ликвидировать Евросоюз, в Европе бы никто не стал говорить: "не обращайте внимания, это медийная провокация". Уже весь Запад стоял бы на ушах. Они бы тут же заорали, что русские танки направляются в Брюссель. Это одно и то же.Повторюсь, резолюция Европарламента – это четко сформулированная позиция Евросоюза, направленная на уничтожение России.Более того, когда Запад говорит, что необходимо "нанести России стратегическое поражение" или "не допустить победы России", он конкретно ставит своей целью расчленение России и ее ликвидацию. Евросоюз устами своего парламента это официально объявил.Там прямо сказано: "Демократию в России можно установить только в результате победы Украины, деколонизации и рефедерализации". Яснее и не скажешь. Я даже не припомню более оголтелого русофобского документа.Хотя помню. В 2019 году тот же Европарламент принял резолюцию, в которой приравнял Советский Союз к Гитлеровской Германии и призвал с территории Европы убрать все памятники, прославляющие тоталитарные режимы. В переводе на русский язык, Брюссель призвал снести все памятники воинам-освободителям.Кстати, тогда реакция Москвы была куда жестче, чем на нынешнюю резолюцию, которая призывает к уничтожению нашей страны.- А кому же тогда в Европе нужна война НАТО с Россией?- Как раз-таки война НАТО с Россией на повестке дня не стоит.Во-первых, как только Макрон объявил, что на саммите в Париже обсуждался вопрос об отправке войск европейских государств на Украину, Столтенберг тут же уточнил, что НАТО к этому отношения не имеет. Во-вторых, в Париже собрались все представители стран НАТО. Но они обсуждали вопрос войны с Россией не под вывеской НАТО, а под вывеской Евросоюза. Это очень серьезно.США не нужна война на самоуничтожение с Россией. Им не нужна глобальная война между Россией и НАТО, потому что она приведет к глобальному самоубийству. В условиях, когда у Украины заканчиваются силы, им нужно бросить в топку войны европейские государства.Кстати, напомню, о чем говорил Фицо перед саммитом в Париже.У нас почему-то думают, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, потому что на саммите у него возникли проблемы с головой. Но еще перед этим заседанием Фицо сказал, что будет обсуждаться вопрос отправки европейских войск на Украину на двусторонней основе. То есть речь не идет об отправке войск НАТО. Это будет отправка войск конкретных стран. "НАТО тут не при чем. Разбирайтесь с Польшей, Францией и Литвой".А то, что ряд европейских лидеров открестились от слов Макрона, - это стандартная формула. Запад сначала вбрасывает какую-то идею в публичное пространство, а потом ее все так или иначе обсуждают. Вы же помните, как было с танками для Украины? Сначала Шольц сказал, что это очередной шаг к эскалации, поэтому ничего такого не произойдет. А потом ты включаешь новости, где очередной "Леопард" горит где-то на Запорожье.Так и здесь. Все очень четко и хорошо спланировано. Сначала идет обсуждение, потом Макрон берет на себя весь негатив, но сама идея уже вброшена в общественное пространство. Это уже обсуждается как один из вариантов развития событий.В эту же канву укладывается расшифровка беседы офицеров люфтваффе, о том, как лучше наносить удары по Крымскому мосту. Просто если разговор с отправкой войск НАТО на Украину пытаются списать на вышедшего из ума Макрона, то в случае с "Таурусом" все пытаются списать на немецких генералов. Но это не так.Еще в 2016 году Берлин принял "белую книгу" (военная доктрина Минобороны), где Россия уже была объявлена наиболее вероятным противником Германии. Это было еще задолго до СВО. Тогда это тоже предпочли не заметить. "Мало ли чего там странные генералы понаписали". Хотя всем понятно, что военную доктрину пишут не военные, а политики. Это стратегическая линия развития государства, которую определяет правящий режим.Помните, что сказал Макрон? Макрон сказал, что консенсуса не было. А Фицо сказал, что ряд государств уже выразили готовность направить свои войска.Так что это не шутки. Это не Макрон сбрендил, потому что ему голову натерла треуголка Наполеона.Повторюсь, все очень серьезно. Мы стоим на грани того, чтобы столкнуться сначала с отдельными странами Евросоюза, а затем со всей Европой по системе снежного кома.- Сообщения по поводу удушения Приднестровье экономической блокадой со стороны Молдавии туда же можно отнести?- Да. Это тоже связано с этими планами. Западу нужно втянуть в боевые действия граничащие с Россией государства Евросоюза. Мы же понимаем, что Молдавия – фактически оккупированная Румынией страна. Румынию тоже надо втянуть в войну. Для этого достаточно обострить конфликт вокруг Приднестровья.Кроме Румынии, втянуть в войну нужно Польшу и Прибалтику. Да, поляки упираются всеми четырьмя лапами. Не стоит рассчитывать, что они сразу же бросятся в бой. А вот на маленьких, но гордых прибалтов, США рассчитывают. И сегодняшние репрессии в отношении русских в Прибалтике тоже ставят целью вывести боевые действия на качественно иной уровень.США не думают, что Румыния, Польша и Прибалтика разгромят Россию на поле боя. Они такую цель не ставят. Им нужно подорвать силы России, чтобы мы израсходовали все свои ресурсы, перемалывая ВСУ, румын и прибалтов. А после этого по системе снежного кома в войну втянутся немцы.Латвийский премьер уже заявлял, что Латвия готова сражаться за европейские ценности. А на территории Литвы уже сейчас начинают размещать немецкую бригаду. Так что если какая-то из этих стран ввяжется в драку с Россией, втянуть Германию в войну не составит труда. Шольц уже понимает, что Германия может оказаться в роли такого же пушечного мяса, что и Украина.- Какой же ключ к победе в этой гибридной войне с Западом?- Первое. Нам надо ликвидировать киевский режим. Пока существует киевский режим, у Запада есть техническая возможность планировать все эти сценарии.Второе. Нам надо убедить Запад, что внутренняя смута в России невозможна. Потому что война на Украине ставит своей целью развалить Россию изнутри. Когда Запад поймет, что это невозможно, они начнут договариваться.Кстати, договариваться с нами начнут США. Евросоюз все мосты сжег. Ему уже отступать некуда. Либо в случае развала России он выходит на новый этап своего развития и становится силой, равновеликой Штатам и Китаю (об этом еще Меркель говорила), либо Евросоюз катится в пропасть.Эта ситуация напоминает эпизод из фильма "Кавказская пленница": или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору.- Мне кажется, что переговоры с США и Россией будут вестись в том числе о территориальном разделе Украины. Есть ли какое-то понимание будущих ее границ?- Раздел Украины возможен только по итогам переговоров России и США. Его невозможно достичь в ходе переговоров с Польшей, Румынией и Венгрией. Они хотели бы отхватить куски украинских территорий. Но тут как в поговорке: "съесть-то он, съест, да кто же ему даст". Варшава, Бухарести и Будапешт не могут это себе позволить без санкции Вашингтона.Как мы будем договариваться с США? Это зависит от того, насколько Штатам нужен этот компромисс.Вашингтон находится в лучшем положении, чем Евросоюз. Для США не будет смертельно, если Россия не развалится. Но Штаты пока не имеют смертельных неприятностей от гибридной войны с Россией. И стимулов договариваться пока нет. Поэтому мы сами должны их создать. Само собой ничего не делается.
https://ukraina.ru/20230525/1046582281.html
https://ukraina.ru/20240306/1053705380.html
https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html
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интервью, россия, сша, евросоюз, германия, украина, румыния, польша, прибалтика, роберт фицо, эммануэль макрон, игорь шишкин, ес, нато, европарламент
Интервью, Россия, США, Евросоюз, Германия, Украина, Румыния, Польша, Прибалтика, Роберт Фицо, Эммануэль Макрон, Игорь Шишкин, ЕС, НАТО, Европарламент

Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ

05:15 07.03.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаИгорь Шишкин интервью
Игорь Шишкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда Запад говорит, что необходимо "нанести России стратегическое поражение" или "не допустить победы России", он конкретно ставит своей целью расчленение России и ее ликвидацию. Евросоюз устами своего парламента это официально объявил.
И Москве на это нужно соответствующе реагировать, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Игорь Сергеевич, как бы вы прокомментировали резолюцию Европарламента по фактическому расчленению России и расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту? К чему все это идет?
- Я бы отнесся к этой резолюции более чем серьезно. Парламент Евросоюза действительно призывает к расчленению России.
Брюссель говорит: "Нам нужна демократизация России через деколонизацию и создание новой федерации". То есть нынешняя РФ распускается. Кто сбросил с себя "российское колониальное иго", тот свободен. А кто решил остаться, те создадут новое государство.
Игорь Шишкин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
25 мая 2023, 17:25
Игорь Шишкин: кто он Эксперт Института стран СНГ
Вот к чему призывает резолюция Европарламента.
У нас очень любят говорить о том, что эти резолюции не имеют законодательной силы. Извините. Резолюции Госдумы тоже не имеют законодательной силы. Но она выражает позицию главного законодательного и представительного органа РФ, и во всем мире к этому относятся серьезно. Точно так же и здесь. Это позиция Евросоюза, выраженная его парламентом. Тем более, что за эту резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов Европарламента.
Я не очень понимаю, почему в России слишком странно на это отреагировали. На запись разговора офицеров Люфтваффе отреагировали, посол Германии был вызван в МИД. Зато на резолюцию, призывающую ликвидировать Россию, на официальном уровне реакции не было. Только в СМИ и в социальных сетях.
Хотя эта резолюция – на грани объявления войны России. Ни много, ни мало.
- То есть вы думаете, что эту резолюцию нельзя рассматривать просто как медийную провокацию?
- Если бы Госдума на одном из ближайших пленарных заседаний приняла бы резолюцию с призывом ликвидировать Евросоюз, в Европе бы никто не стал говорить: "не обращайте внимания, это медийная провокация". Уже весь Запад стоял бы на ушах. Они бы тут же заорали, что русские танки направляются в Брюссель. Это одно и то же.
Повторюсь, резолюция Европарламента – это четко сформулированная позиция Евросоюза, направленная на уничтожение России.
Более того, когда Запад говорит, что необходимо "нанести России стратегическое поражение" или "не допустить победы России", он конкретно ставит своей целью расчленение России и ее ликвидацию. Евросоюз устами своего парламента это официально объявил.
Там прямо сказано: "Демократию в России можно установить только в результате победы Украины, деколонизации и рефедерализации". Яснее и не скажешь. Я даже не припомню более оголтелого русофобского документа.
Хотя помню. В 2019 году тот же Европарламент принял резолюцию, в которой приравнял Советский Союз к Гитлеровской Германии и призвал с территории Европы убрать все памятники, прославляющие тоталитарные режимы. В переводе на русский язык, Брюссель призвал снести все памятники воинам-освободителям.
Кстати, тогда реакция Москвы была куда жестче, чем на нынешнюю резолюцию, которая призывает к уничтожению нашей страны.
- А кому же тогда в Европе нужна война НАТО с Россией?
- Как раз-таки война НАТО с Россией на повестке дня не стоит.
Во-первых, как только Макрон объявил, что на саммите в Париже обсуждался вопрос об отправке войск европейских государств на Украину, Столтенберг тут же уточнил, что НАТО к этому отношения не имеет. Во-вторых, в Париже собрались все представители стран НАТО. Но они обсуждали вопрос войны с Россией не под вывеской НАТО, а под вывеской Евросоюза. Это очень серьезно.
США не нужна война на самоуничтожение с Россией. Им не нужна глобальная война между Россией и НАТО, потому что она приведет к глобальному самоубийству. В условиях, когда у Украины заканчиваются силы, им нужно бросить в топку войны европейские государства.
Кстати, напомню, о чем говорил Фицо перед саммитом в Париже.
У нас почему-то думают, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, потому что на саммите у него возникли проблемы с головой. Но еще перед этим заседанием Фицо сказал, что будет обсуждаться вопрос отправки европейских войск на Украину на двусторонней основе. То есть речь не идет об отправке войск НАТО. Это будет отправка войск конкретных стран. "НАТО тут не при чем. Разбирайтесь с Польшей, Францией и Литвой".
А то, что ряд европейских лидеров открестились от слов Макрона, - это стандартная формула. Запад сначала вбрасывает какую-то идею в публичное пространство, а потом ее все так или иначе обсуждают. Вы же помните, как было с танками для Украины? Сначала Шольц сказал, что это очередной шаг к эскалации, поэтому ничего такого не произойдет. А потом ты включаешь новости, где очередной "Леопард" горит где-то на Запорожье.
Так и здесь. Все очень четко и хорошо спланировано. Сначала идет обсуждение, потом Макрон берет на себя весь негатив, но сама идея уже вброшена в общественное пространство. Это уже обсуждается как один из вариантов развития событий.
В эту же канву укладывается расшифровка беседы офицеров люфтваффе, о том, как лучше наносить удары по Крымскому мосту. Просто если разговор с отправкой войск НАТО на Украину пытаются списать на вышедшего из ума Макрона, то в случае с "Таурусом" все пытаются списать на немецких генералов. Но это не так.
Еще в 2016 году Берлин принял "белую книгу" (военная доктрина Минобороны), где Россия уже была объявлена наиболее вероятным противником Германии. Это было еще задолго до СВО. Тогда это тоже предпочли не заметить. "Мало ли чего там странные генералы понаписали". Хотя всем понятно, что военную доктрину пишут не военные, а политики. Это стратегическая линия развития государства, которую определяет правящий режим.
Помните, что сказал Макрон? Макрон сказал, что консенсуса не было. А Фицо сказал, что ряд государств уже выразили готовность направить свои войска.
Так что это не шутки. Это не Макрон сбрендил, потому что ему голову натерла треуголка Наполеона.
Олег Мазур
Вчера, 09:05
Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой РоссииДоктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о либеральных догмах в экономике, амортизации и выводе капиталов за рубеж, а также необходимости планирования госсектора для победы над американским фашизмом на Украине
Повторюсь, все очень серьезно. Мы стоим на грани того, чтобы столкнуться сначала с отдельными странами Евросоюза, а затем со всей Европой по системе снежного кома.
- Сообщения по поводу удушения Приднестровье экономической блокадой со стороны Молдавии туда же можно отнести?
- Да. Это тоже связано с этими планами. Западу нужно втянуть в боевые действия граничащие с Россией государства Евросоюза. Мы же понимаем, что Молдавия – фактически оккупированная Румынией страна. Румынию тоже надо втянуть в войну. Для этого достаточно обострить конфликт вокруг Приднестровья.
Кроме Румынии, втянуть в войну нужно Польшу и Прибалтику. Да, поляки упираются всеми четырьмя лапами. Не стоит рассчитывать, что они сразу же бросятся в бой. А вот на маленьких, но гордых прибалтов, США рассчитывают. И сегодняшние репрессии в отношении русских в Прибалтике тоже ставят целью вывести боевые действия на качественно иной уровень.
США не думают, что Румыния, Польша и Прибалтика разгромят Россию на поле боя. Они такую цель не ставят. Им нужно подорвать силы России, чтобы мы израсходовали все свои ресурсы, перемалывая ВСУ, румын и прибалтов. А после этого по системе снежного кома в войну втянутся немцы.
Латвийский премьер уже заявлял, что Латвия готова сражаться за европейские ценности. А на территории Литвы уже сейчас начинают размещать немецкую бригаду. Так что если какая-то из этих стран ввяжется в драку с Россией, втянуть Германию в войну не составит труда. Шольц уже понимает, что Германия может оказаться в роли такого же пушечного мяса, что и Украина.
14 июня 2023, 11:30Главное в деталях
Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
- Какой же ключ к победе в этой гибридной войне с Западом?
- Первое. Нам надо ликвидировать киевский режим. Пока существует киевский режим, у Запада есть техническая возможность планировать все эти сценарии.
Второе. Нам надо убедить Запад, что внутренняя смута в России невозможна. Потому что война на Украине ставит своей целью развалить Россию изнутри. Когда Запад поймет, что это невозможно, они начнут договариваться.
Кстати, договариваться с нами начнут США. Евросоюз все мосты сжег. Ему уже отступать некуда. Либо в случае развала России он выходит на новый этап своего развития и становится силой, равновеликой Штатам и Китаю (об этом еще Меркель говорила), либо Евросоюз катится в пропасть.
Эта ситуация напоминает эпизод из фильма "Кавказская пленница": или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору.
- Мне кажется, что переговоры с США и Россией будут вестись в том числе о территориальном разделе Украины. Есть ли какое-то понимание будущих ее границ?
- Раздел Украины возможен только по итогам переговоров России и США. Его невозможно достичь в ходе переговоров с Польшей, Румынией и Венгрией. Они хотели бы отхватить куски украинских территорий. Но тут как в поговорке: "съесть-то он, съест, да кто же ему даст". Варшава, Бухарести и Будапешт не могут это себе позволить без санкции Вашингтона.
Как мы будем договариваться с США? Это зависит от того, насколько Штатам нужен этот компромисс.
Армен Гаспарян интервью
3 марта, 13:25
Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России Ситуация в ряде бывших советских республик на минувшей неделе была очень напряженной, считает политический обозреватель, радиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
Вашингтон находится в лучшем положении, чем Евросоюз. Для США не будет смертельно, если Россия не развалится. Но Штаты пока не имеют смертельных неприятностей от гибридной войны с Россией. И стимулов договариваться пока нет. Поэтому мы сами должны их создать. Само собой ничего не делается.
 
ИнтервьюРоссияСШАЕвросоюзГерманияУкраинаРумынияПольшаПрибалтикаРоберт ФицоЭммануэль МакронИгорь ШишкинЕСНАТОЕвропарламент
 
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