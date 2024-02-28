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НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантам

НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантам - 28.02.2024 Украина.ру

НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантам

После слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО обсуждает возможность введения своих войск на Украину на ее стороне против России, редко кто не отметил, что он, мягко говоря, неадекватен мозгом

2024-02-28T09:30

2024-02-28T09:30

2024-02-28T13:13

владимир скачко

нато

эммануэль макрон

джо байден

мнения

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И лучше всего сделали это сами французы. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) так и написал: "Отправка французских солдат на Украину: Макрон сошел с ума... Совершенно безумен! Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Давайте заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!"Был, как всегда, точен и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев: "У действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эмманюэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи. …Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой".О нежелании и неготовности НАТО всей и отдельных ее членов воевать с Россией заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и политики из Италии, Испании, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Швеции, Финляндии и др.Однако нужно все же отметить, что своей цели Макрон достиг: в мировую общественно-политическую и военную повестку был вброшен пробный шар на предмет зондирования отношения мирового общественного мнения к подобной идее. То есть к более горячей войне коллективного запада против России на Украине. Силами войск НАТО.И как показывает практика последних лет, такие пробные шары и как бы невольные утечки самых бредовых идей предшествуют тому, что потом и происходит на самом деле. Например, все виды вооружения – от танков до ракет малой и средней дальности, от РСЗО до самолетов Ф16 – сначала обкатывались в виде утечек информации, предположений отдельных полуэкстремистов, прогнозов на будущее... А потом все это оружие оказывалось на Украине и сегодня бьет по России.Следовательно, вполне можно сделать вывод о том, что на коллективном Западе идет-таки поиск нового пушечного мяса для войны с Россией на тот случай, если закончатся украинцы. И кто это будет – Польша, "Трибалтийские вымираты" (Латвия, Литва и Эстония), которые аж пищат от желания "нанести России стратегическое поражение", или Румыния с Болгарией – не так и важно. Второй эшелон с будущими "двухсотыми" и "трехсотыми" европейцами обкатывается на уровне разговоров.И Макрон просто сдуру то ли поторопился высказать желаемое, пытаясь таким образом застолбить именно за собой роль лидера Европы, единственного там обладающего ядерным оружием. К тому же ему нужны подобные громкие и идиотские заявления, чтобы поднять свою роль и сбить весь негатив, который несут его власти протесты тех же фермеров, как раньше буйство "желтых жилетов".Возможно, Макрон, как ручная говорящая обезьянка, озвучил пожелания старшего товарища из-за Атлантического океана. Наверное, оно приятно, когда ты прилетаешь в Вашингтон, а перхоть с твоего парадного пиджачишки сбивает "самый могущественный человек мира". Неизвестно, зачем это нужно президенту США Джо Байдену, может, у него просто вследствие деменции непроизвольная моторика рук развивается.Но как бы то ни было, а Байден сразу на официальной встрече в Белом доме почистил костюмчик Макрона, чем немало удивил всех – от чиновников, политобозревателей до психиатров. И только вечно элегантная супруга французского президента Брижит была явно посрамлена – не уследила за своим юным дурашечкой.Но не суть. Важно то, что США действительно выгодно, чтобы с Россией за американские интересы после Украины повоевала и Европа. И Байден или кто-то из его кукловодов из "дип стейт" и натравили Макрона выступить с дурацкой идеей и выдать тайно обсуждаемое. Как говорится, что у серьезных дядек (хотя где они сейчас на Западе?) на уме, то у Макрона на языке. Но теперь никто не скажет, что не предупреждали о новом витке геополитического безумия.Генсек НАТО Столтенберг, как известно, заявил в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс": "Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет". Однако, по общему мнению, будущее Альянса теперь зависит от двух факторов, определяющих линии его поведения.Первый фактор – пресловутая статья 5 договора о НАТО, которая предусматривает коллективную оборону всех членов и гласит: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности". Все, конец цитаты.Содержание этой статьи принято рассматривать как некую готовность всех членов НАТО коллективно воевать за каждого из них, если его кто-то обидит. Статья 5 всегда подавалась как символ могущества единого НАТО, на которую никто не рискнет нападать или иметь с нею дело в военном отношении.Именно поэтому в НАТО и не принимали страны, имеющие любые острые и чреватые войной споры с соседями, чтобы потом с ними, с соседями, за неофита не воевать.Но фишка-то в том, что статья 5 нигде не говорит об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (выделено мною. – Авт.) войне всей НАТО за своего члена. Сказано лишь, во-первых, о том, что каждая страна НАТО может предпринять "действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы". Но может и не предпринять, если сочтет это ненужным.Во-вторых, все отдается на откуп Совбеза ООН, который должен благословить "меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности". Но кто сказал, что Совбез обязательно разрешит или одобрит войну?Следовательно, после этой воинственной вспышки имени Макрона нужно просто следить за мудрагелями, которые могут приступить к новому толкованию статьи 5. Если начнут толковать ее так, как изложено выше, – о необязательности войны всех за одного, то это значит, что США разрешили европейским членам НАТО самим решать, воевать ли им с Россией за кого-либо или не воевать. И Макрон просто первым озвучит такой подход. Чтобы, значит, всех подготовить. Чтобы все привыкли, что НАТО по частям готова повоевать.Второй момент – НАТО по-любому обязан Штатам помогать Украине всем чем может. И можно не сомневаться, что Альянс будет это делать, выгодно это или невыгодно – привычка многолетнего холуя за короткие месяцы не изживается.Значит, Альянс будет искать способы, как помогать Украине, но не нарываться на ответку России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ведь заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.Это ведет к тому, что более трусливые, пардон, осторожные члены НАТО будут всячески вуалировать и маскировать свою помощь. И ничто в этом плане, увы, не ново и не вечно под луной. Такой способ уже давно есть и даже апробирован. Это помощь на так называемой двухсторонней основе между Украиной и отдельными членами НАТО.Впервые о нем громко заговорили на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре еще 2014 года. Тогда там было решено создать несколько трастов, чтобы помогать Украине по направлениям, и было решено, что любую другую помощь натовские страны могут предоставлять по двухсторонним договорам. Чтобы, значит, статья 5 не работала и не была задействована. Дешево и сердито, умно и предусмотрительно."Было заявлено, что союзники приняли во внимание запрос Украины на оказание военно-технической помощи, и многие союзники предоставляют дополнительную поддержку Украине на двусторонней основе, что Украина присутствует", — сообщил тогда, в 2024-м, представитель НАТО в разговоре с корреспондентом РИА "Новости". И что с тех пор изменилось? В принципе, ничего.Но означает вся эта канитель вокруг Макрона и НАТО лишь то, что Альянс затачивают и готовят к войне с Россией. Хоть чучелом, хоть тушкой, хоть скопом, хоть по отдельности. И час от часу не легче. Но радует лишь то, что западные стратеги только думают, что они умнее одесского раввина и могут обмануть Россию и все мировое сообщество. На самом же деле все и все прекрасно понимают. И не только предупреждают, но и готовятся. И убеждают Запада, что если он рыпнется, то мало не покажется.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240228/1053573668.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, нато, эммануэль макрон, джо байден, мнения