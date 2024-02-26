https://ukraina.ru/20240226/1053502136.html

Украина за неделю. Антивоенная социология и принуждение к миру

Украина за неделю. Антивоенная социология и принуждение к миру - 26.02.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Антивоенная социология и принуждение к миру

Украинское и европейское общества устали от войны и все больше склоняются к компромиссным переговорам. О том же задумываются и власти на Западе, за декларативными заявлениями которых в поддержку Украины перестает стоять реальная помощь. В то же время отказывающийся от переговоров Зеленский скоро перестанет быть легитимным президентом

2024-02-26T05:30

2024-02-26T05:30

2024-02-26T08:41

украина

запад

россия

владимир зеленский

мобилизация

переговоры

сво

эксклюзив

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Общество против войныПрошедшая неделя стала в полном смысле неделей антивоенной социологии.Жители Украины перестали доверять ультрамилитаристскому телемарафону. По данным КМИС, впервые зафиксирован негативный баланс доверия-недоверия к проекту общего вещания основных украинских телеканалов. Доля доверяющих снизилась до 36% и такой показатель наблюдается почти во всех регионах. С 6% до 19% выросла доля тех, кто готов к потере территорий ради мира, а желающих поиска дипломатического пути завершения войны вообще 72%. С этим связано и изменение мнений касательно политического будущего Зеленского. Зеленский транслирует идею о невозможности компромиссных переговоров, и как результат — с 84% до 69% снизилось число граждан, которые считают, что президент должен остаться в своем кресле до окончания военного положения, а с 34% до 43% выросло число тех, кто против даже выдвижения Зеленского в президенты на следующих выборах."Рейтинг" утверждает, что впервые с начала войны число тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении (46%), превысило число тех, кто одобряет политику властей (36%). В последний раз такое фиксировалось еще до начала СВО (67% не одобряющих против 25% одобряющих). Всего 42% жителей Украины уверены в победе над Россией. Цифра все еще большая, но не так давно она доходила до 80%. А если сделать скидку на страх публично заявить о своих сомнениях, то неуверенных может быть еще больше. Мало того, аж 79% респондентов считают, что без иностранной военной помощи Украине точно не победить.А в Европе тем временем только 10% населения считает, что Украина в принципе способна победить. Эти данные приводятся в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В таких странах, как Венгрия, Италия, Греция и Австрия половина или больше половины опрошенных думают, что на Украину стоит оказать давление, чтобы она пошла на компромиссы для мирного урегулирования.Особенно сильны протестные настроения, естественно, у молодежи. Как пример, в "ТикТок" стал крайне популярным пародийный мем "ОляUA", высмеивающий воинственно настроенных граждан, убежавших за границу. Собирательный персонаж "ОляUA" задает издевательские вопросы: "Почему не на государственном?" (имеется в виду русская речь самых воинственных патриотов Украины), "Почему не на фронте?" и т.п.Мы за вас всей душой, но воевать вы будете самиИзменения общественного мнения не могут не влиять на внешнюю политику. Несмотря на то, что нынешние европейские власти в основном готовы помогать киевскому режиму даже в ущерб интересам собственных государств, в этом году безусловная поддержка остается только в риторике. А вот в предметно-практической сфере все уже не так однозначно.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала решение о передаче Украина доходов за 2024 год от замороженных российских активов. Но доходы появятся только в конце года и это единственное, о чем договорились в Европе. Конфисковывать российские активы и тем более передавать их Украине никто не готов.Проблемы есть и с реализацией обещанной индивидуальной помощи от разных стран. Так Болгария, несмотря на письменное соглашение, задерживает поставку Украине 100 бронетранспортеров. Болгарское правительство хочет получить от НАТО деньги на расходы по их транспортировке. Франция, хоть и обещала дать денег, по факту не может найти на это средства в бюджете. В Париже заявили о необходимости сэкономить 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита и найти средства для помощи своим фермерам.В Немецком институте экономических исследований сообщили, что Германия истратила 200 млрд евро на войну на Украине, из-за чего темпы роста экономики ФРГ уже упали на 2,5 процентных пункта. И это только цветочки. Если дело дойдет до более значительной эскалации конфликта с Россией, а может и с Китаем, удар по немецкому экспорту окажется катастрофическим. Таким образом не удивительно, что представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт обещает поддержку Украины только на таком уровне, чтобы Германия сама не стала воюющей стороной, а парламент в неопределенности относительно передачи Украине дальнобойного оружия.Подписанные ранее с Великобританией, Францией и Германией соглашения о безопасности, как оказалось, лишь декларативные и не предполагают вмешательства европейских стран в войны, ведомые Украиной — только консультации. Также выглядит и свежеподписанное соглашение с Данией — декларация и обещание дать Украине 1,8 млрд евро в этом году и еще 8,5 млрд до 2028 года. В соглашениях с Италией и Канадой также нет никаких гарантий — только гуманитарная поддержка и "поддержка реформ".Чуть больше, возможно, предложила лишь Япония, которая обещала предоставить 12,1 млрд долларов, но опять не на войну, а на развитие инфраструктуры и аграрной сферы, т.е. на продолжение вывоза зерна и других сельскохозяйственных продуктов.Поэтому прозвучавшее в Пентагоне заявление о том, что Украине без возобновления помощи США придется решать, какие города она в состоянии удержать, не выглядит исключительно как агитка, направленная на стимулирование голосования в Конгрессе по пакету помощи для Украины.Сочувствуем вам и поговорим через месяцНо особо циничную позицию по отношению к Украине продолжает занимать Польша. Как известно, польские фермеры блокируют транзит украинского зерна через Польшу в другие страны ЕС на том основании, что дешевое фуражное зерно из Украины проходит в ЕС без проверок, а затем по более высокой цене продается польским потребителям как пищевое.Польские фермеры вскрывают украинские фуры и железнодорожные вагоны и высыпают из них зерно. Один даже отметился плакатом: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Его, правда, задержали, а глава МИД Польши Павел Вроньский призвал протестующих дистанцироваться от таких "безответственных элементов или пропутинских агентов", но на сами акции протеста это никак не повлияло.Из-за блокады грузовики с зерном попытались пустить в объезд — через Венгрию, но это вызвало только двукратный рост цен на перевозки и новые пробки, теперь на границе с Венгрией.Украинское начальство негодует. Министр инфраструктуры Кубраков назвал действия поляков "очередной политической провокацией", которая направлена "на раскол между нашими народами". Представитель ГУР Украины Андрей Юсов обвинил протестующих польских фермеров в ксенофобии и "оправдании геноцида против украинцев" (с намеком на уничтожение зерна как на Голодомор). Но такие обвинения на грани с хамством не решают проблемы. Фермеры издевательски отвечают, что это проверка качества, а власти в Варшаве пожимают плечами — войдите в положение, людей можно понять."Блокировка границы – это не решение польского правительства, это не решение ни одной польской власти… Трудно не понять, что они [фермеры] боятся за свои средства к существованию", – сказал президент Польши Анджей Дуда.Дополнительная проблема оказалась в том, что вместе с фурами с зерном на границе стали и фуры с военной техникой и боеприпасами для Украины. Поэтому польский премьер Туск пообещал разблокировать пропуск военных и гуманитарных грузов, но не зерна, а на предложение Зеленского встретиться, чтобы что-то решить, ответили — через месяц. Несмотря на это украинский премьер Денис Шмыгаль с целой министерской делегацией прибыл на границу с планом деблокирования, который предполагает усиление мониторинга качества украинского зерна одновременно с остановкой российского аграрного экспорта в ЕС.Со стороны Польши никто не приехал. Сказали же — через месяц. А тем временем Латвия запретила импорт сельхозпродуктов из России и Белоруссии для внутреннего рынка, но не транзит в ЕС.Или деньги, или людиНа фоне проблем с западной помощью, Давид Арахамия утверждает, что если денег от США не будет или будет меньше обещанного, то мобилизовать придется больше народа. А с увеличением числа мобилизованных потребуется больше денег для их подготовки и экипировки, т.е. снова повысят налоги.Существующие сегодня расчеты (по ИНН) говорят о наличии на Украине 11,1 млн мужчин призывного возраста. Более миллиона уже служат. Из оставшихся нужно вычесть больше половины, потому что около 3 млн мужчин остались на контролируемой РФ территории, 1 млн за границей и 1,5 млн — инвалиды разных групп. Остается около 4,5 млн человек, из которых почти 1 млн формально есть, но по факту не числиться на официальных работах и не платит налогов, т.е. их проблематично найти. Итого — где-то 3,5 млн тех, кого потенциально можно мобилизовать. Но на самом деле нельзя, потому что, по данным правительства Украины, для обеспечения одного солдата требуется работа в тылу 4-5 налогоплательщиков. Таким образом, для мобилизации озвученных Зеленским 500 тысяч человек потребуется 2 млн налогоплательщиков, средства которых пойдут исключительно на войну, а не на социалку и другие внутренние потребности. А бизнес тем временем уже жалуется на огромный дефицит рабочей силы, так что призыв еще нескольких сотен тысяч работающих может остановить остатки украинской экономики.Похоже, исходя из подобных калькуляций, Зеленский и внес законопроект о демобилизации срочников, в котором не указаны сроки демобилизации и производится она будет только по указу президента. И именно поэтому новый главком Сырский проводит аудит уже мобилизованных на предмет участия в военных действиях — многие военнослужащие стараются остаться в тылу, а многие просто обязаны там находиться, чтобы обеспечивать непосредственно воюющих.То, что налоги могут повысить, говорит и Минфин. Это придется сделать как минимум в рамках требований МВФ, чтобы получить в бюджет дополнительные 40 млрд гривен. Армии же в 2024 году не хватает от 400 до 700 млрд гривен, в зависимости от поставленных задач.Одной из форм повышения налогов является девальвация национальной валюты. Гривна в этом плане бьет рекорды. По новому межбанковскому валютному курсу доллар теперь стоит 38,5 гривны и это максимальное значение с начала СВО. В кассах многих банков курс, как и полагается, превысил 39 гривен за 1 доллар. И конечно без вливаний извне тают золотовалютные резервы Украины — за январь они уменьшились почти на 5% до 38,5 млрд долларов и, по всей видимости, будут продолжать уменьшаться.Неразрешимое противоречиеМожет показаться, что в условиях недостатка денег Украина активизировала антикоррупционные процессы. Так, в последнее время был задержан целый ряд деятелей, связанный с поставками для ВСУ. Правда все они по итогу первых судебных заседаний оказались на свободе — кто вышел под залог, а кто и под личное обязательство.Самым резонансным, пожалуй, является дело бывшего боевика майдана и главы АП при Порошенко Сергея Пашинского, который, по версии следствия, сразу после Майдана с группой вооруженных лиц отжал "на нужды революции" огромную партию топлива и продал ее, после чего деньги оказались в неизвестном месте. Казалось бы, Пашинский — из бывших, с Порошенко у Зеленского вроде как конфликт, но, о чудо, суд и в этом случае никак не может отправить подозреваемого за решетку. Сначала заседание по избранию меры пресечения перенесли с 21 февраля на 23 февраля, а потом и на 26-е.Удивительная снисходительность к тем, кто, как считается, обворовывает армию (к людям, которые делают оппозиционные посты в интернете никакой снисходительности нет), скорее всего объясняется плотной связью этих обворовывающих со структурами Министерства обороны. Причем связь оригинального характера — МО позволяет подрядчикам воровать на госзаказах и за это требует от них делиться награбленным. Спрыгнуть с системы становится невозможным, поскольку все это незаконно и подрядчика сдадут сразу же после того, как он откажется платить чиновникам из МО. Выходит, типичная круговая порука, а война превращается в источник доходов для чиновников Зеленского. Естественно, они хотят ее продолжать, и, естественно, на Западе готовы давать деньги на войну с Россией, но не в карманы друзей украинского президента. А для этих "друзей" при невозможности грабить теряется весь смысл нахождения у власти и войны с Россией. Такие вот неразрешимые противоречия."Нелегитимный" — ждет ли Зеленского такое прозвище?Эти противоречия вкупе с антивоенной социологией, желанием Запада получить от Украины расплату по долгам в т.ч. в виде природных ресурсов (а для этого Украина должна быть) и опасениями, что затягивание войны может иметь непредсказуемые последствия вплоть до никому не нужного ядерного конфликта, ставят вопрос о легитимности Зеленского на посту президента после 21 мая.Да, выборы до снятия военного положения власти Украины запретили, но запретили они это сами себе, не международным партнерам. А Конституция не запрещает проводить выборы президента во время военного положения. Мало того, в нестандартной ситуации (как сейчас) после окончания президентского срока Зеленского он не остается на месте до вступления в должность нового президента (так может быть, если выборы состоялись, и этот новый президент избран), но передает полномочия спикеру парламента. Если Зеленский этого не сделает, его можно обвинить в узурпации власти и насильственно снять его с заведением уголовного дела. Естественно, если Запад даст добро. А он может и дать.Politico, например, считает, что Запад может начать подталкивать Украину к переговорам с Россией о заморозке конфликта на условиях фиксации нынешней территориальной конфигурации с реальными гарантиями безопасности. И именно этим объясняется как нежелание конфисковывать замороженные российские активы, так и снижение помощи Украине.Зеленский, как известно, от территориальных уступок отказывается принципиально. Об этом он снова сказал в интервью Fox News. Что же, подписать мирный договор вполне может и кто-то другой, например, спикер Верховной Рады. На это намекает и Дмитрий Медведев, который заявил, что переговоры с Украиной "станут возможны, когда сменится киевский режим".Так что, если в ближайшем будущем мы увидим смену спикера ВР, не исключено, что стоит ждать переговоров.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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https://ukraina.ru/20240223/1053481924.html

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украина, запад, россия, владимир зеленский, мобилизация, переговоры, сво, эксклюзив