https://ukraina.ru/20261102/radost-to-kakaya-yakubovich-vysmeyal-chernye-spiski-kieva-1084221973.html

"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева

"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева - 02.11.2026 Украина.ру

"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева

Российский телеведущий Леонид Якубович с иронией отреагировал на внесение его личных данных в базу антироссийского ресурса War and sanctions, который курирует Главное управление разведки Минобороны Украины, передает 2 ноября РИА Новости

2026-11-02T10:58

2026-11-02T10:58

2026-11-02T11:16

новости

украина

россия

донбасс

якубович

александр овечкин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084222335_0:0:3162:1778_1920x0_80_0_0_ce3d8fa87be031a061a441a32e63c8c2.jpg

Шоумен подчеркнул, что совершенно не придает значения действиям киевских спецслужб.Официальным поводом для внесения телеведущего в списки ГУР в понедельник стала его поддержка Вооруженных сил РФ. Представители украинской разведки отдельно упомянули, что на шоу "Поле чудес" регулярно приглашают жителей Донбасса и участников спецоперации.Подробнее о попавших в черные списки Киева - в материале ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" на сайте Украина.ру.

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, якубович, александр овечкин, украина.ру