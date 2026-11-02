"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева - 02.11.2026 Украина.ру
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"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева
"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева - 02.11.2026 Украина.ру
"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева
Российский телеведущий Леонид Якубович с иронией отреагировал на внесение его личных данных в базу антироссийского ресурса War and sanctions, который курирует Главное управление разведки Минобороны Украины, передает 2 ноября РИА Новости
2026-11-02T10:58
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Шоумен подчеркнул, что совершенно не придает значения действиям киевских спецслужб.Официальным поводом для внесения телеведущего в списки ГУР в понедельник стала его поддержка Вооруженных сил РФ. Представители украинской разведки отдельно упомянули, что на шоу "Поле чудес" регулярно приглашают жителей Донбасса и участников спецоперации.Подробнее о попавших в черные списки Киева - в материале ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, якубович, александр овечкин, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Якубович, Александр Овечкин, Украина.ру

"Радость-то какая!": Якубович высмеял черные списки Киева

10:58 02.11.2026 (обновлено: 11:16 02.11.2026)
 
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Российский телеведущий Леонид Якубович с иронией отреагировал на внесение его личных данных в базу антироссийского ресурса War and sanctions, который курирует Главное управление разведки Минобороны Украины, передает 2 ноября РИА Новости
Шоумен подчеркнул, что совершенно не придает значения действиям киевских спецслужб.
"Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю", — признался Якубович.
Официальным поводом для внесения телеведущего в списки ГУР в понедельник стала его поддержка Вооруженных сил РФ. Представители украинской разведки отдельно упомянули, что на шоу "Поле чудес" регулярно приглашают жителей Донбасса и участников спецоперации.
Подробнее о попавших в черные списки Киева - в материале ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" на сайте Украина.ру.
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