Зеленский пытается шантажировать Трампа атаками на российские НПЗ - 02.11.2026 Украина.ру
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Зеленский пытается шантажировать Трампа атаками на российские НПЗ
Зеленский пытается шантажировать Трампа атаками на российские НПЗ - 02.11.2026 Украина.ру
Зеленский пытается шантажировать Трампа атаками на российские НПЗ
Владимир Зеленский попытался выставить условия американскому лидеру Дональду Трампу для прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, передал телеканал Fox News
2026-11-02T13:33
2026-11-02T13:34
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Главным требованием украинской стороны является зеркальное обязательство прекратить удары по объектам энергетики Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев не может оставлять без ответа уничтожение своей инфраструктуры. В качестве альтернативного варианта он предложил США передать зенитные ракетные комплексы Patriot сроком на один месяц, пообещав на этот же период прекратить атаки на российскую нефтепереработку.Ранее Трамп призывал Украину остановить эти удары в одностороннем порядке. Он выражал недовольство неготовностью Зеленского обсуждать мирные договоренности и отмечал, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Москвой. Несмотря на позицию США, Зеленский объявил, что с запретом на удары покончено, продолжая при этом отказываться от проведения выборов, хотя срок его полномочий истек в мае 2024 года.На прошлой неделе атаки на российские объекты возобновились, что подтвердил вице-премьер Александр Новак. По его словам, целями очередных ударов стали три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. Российская система ПВО в целом сработала штатно, защитив предприятия, однако один из заводов получил небольшие повреждения.Подробнее - в материале Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр новак, нпз, украина.ру
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Новак, НПЗ, Украина.ру

Зеленский пытается шантажировать Трампа атаками на российские НПЗ

13:33 02.11.2026 (обновлено: 13:34 02.11.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский попытался выставить условия американскому лидеру Дональду Трампу для прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, передал телеканал Fox News
Главным требованием украинской стороны является зеркальное обязательство прекратить удары по объектам энергетики Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев не может оставлять без ответа уничтожение своей инфраструктуры.
В качестве альтернативного варианта он предложил США передать зенитные ракетные комплексы Patriot сроком на один месяц, пообещав на этот же период прекратить атаки на российскую нефтепереработку.
Ранее Трамп призывал Украину остановить эти удары в одностороннем порядке. Он выражал недовольство неготовностью Зеленского обсуждать мирные договоренности и отмечал, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Москвой. Несмотря на позицию США, Зеленский объявил, что с запретом на удары покончено, продолжая при этом отказываться от проведения выборов, хотя срок его полномочий истек в мае 2024 года.
На прошлой неделе атаки на российские объекты возобновились, что подтвердил вице-премьер Александр Новак. По его словам, целями очередных ударов стали три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. Российская система ПВО в целом сработала штатно, защитив предприятия, однако один из заводов получил небольшие повреждения.
Подробнее - в материале Украина возобновила атаки на российские НПЗ: Новак подтвердил удары по трём заводам на сайте Украина.ру.
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