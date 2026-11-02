Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября - 02.11.2026 Украина.ру
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Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября - 02.11.2026 Украина.ру
Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
Ночь на понедельник оказалась небогата на значимые новости — все ожидают начала рабочей недели с её новыми событиями, историями и парадоксами. Однако кое-что заслуживает внимания и упоминания
2026-11-02T09:01
2026-11-02T09:20
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Прежде всего это поведение наших ближайших соседей по обе стороны финского залива.Финляндия и ПрибалтикаТак, Финляндия вновь отметилась в откровенно недружественном жесте, вознамерившись добиться от ЕС запрета российским спортсменам въезда на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году. Министр иностранных дел этого бывшего хорошего соседа России Элина Валтонен заявила, что обратилась с таким предложением к коллегам из стран Евросоюза. По её словам, Еврокомиссия уже работает над этим вопросом. Но в любом случае, утверждает глава финского МИД, российских спортсменов "не будет в Финляндии в следующем году".Напомним, что Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026-2027 годов. А в 2027 году Финляндия должна принять у себя чемпионат мира по фигурному катанию. Также надо учитывать позицию спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) обеспечить участие в соревнованиях наших сборных.Своим чередом развивается история с недавним призывом Пентагона к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. По информации Reuters, вестником весьма дискомфортной для европейских лидеров "коррекции" выступил глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби.Ранее сообщалось, что реакция на окрик из Вашингтона ряда политиков оказалась болезненной. Например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас просто сослался на то, что не знает о самом факте такого обращения.По мнению научного сотрудника института стран СНГ, политолога Руслана Панкратова, подобное поведение прибалтийских политиков является вполне объяснимым. Если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной — любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением, что, как минимум, политически "неудобно".На этом фоне заявление советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидаса Матулениса, прозвучавшее в опубликованном в ночь на понедельник интервью агентству ELTA, выглядит некоторым диссонансом. Он заявил, что Литва "определённо не будет намеренно провоцировать или раздражать Россию". Возможно, в этом случае страх перед последствиями наращивания эскалации оказался сильнее политического "неудобства".Что касается киевского "политикума", характерным является очередной шаг, которым бандеровцы пытаются устрашить российских деятелей спорта и культуры, и который лишь очередной раз показывает их полную невменяемость.На этот раз в число врагов (в базу целей) главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины включило российского телеведущего Леонида Якубовича. Помимо привычного повода для этого — публичной поддержки ВС РФ, популярному 81-летнему ведущему вменяется в вину приглашение для участия в выпусках программы "Поле Чудес" жителей ДНР и ЛНР, а также участников СВО.Территория бывшей УССРЖителям незалежной незадолго до полуночи изрядно пощекотал нервы взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах. На нём вдруг появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также об уличных боях и ударе "Орешником". Кроме того, иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте воздушных целей ресурса.Позже пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса на некоторое время была приостановлена, а push-оповещения отключены.Однако ВС РФ и в реальности продолжали ночью работать по целям на территориях, подконтрольных киевскому режима. Вражеские каналы сообщали, что взрывы гремели в Киеве и Киевской области, в Одессе и Одесской области, в Умани, Виннице, в Висищево под Харьковом.По официальной информации Минобороны, ВС РФ в течение ночи атаковали беспилотниками портовые объекты Украины и морские суда, перевозившие военные грузы.В частности, российские дроны нанесли удар по укрытию возле села Тузлы в Одесской области, где хранились пусковые установки украинских противокорабельных комплексов "Нептун". Кроме того, на переходе морем в 58 километрах южнее Одессы было поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.Отражение налёта украинских БПЛА на РоссиюВ течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) перехватили и уничтожили 212 украинских БПЛА самолётного типа, которые пытались прорваться вглубь России.По данным Минобороны РФ, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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эксклюзив, хроники, россия, финляндия, литва, ес, пентагон, еврокомиссия, русофобия, спорт, украина, киев, хакер, информационная война, латвия, эстония, антироссийские санкции, минобороны рф, удары, удары по киеву сегодня, обстрелы украины сегодня, сво, обстрелы, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня
Эксклюзив, Хроники, Россия, Финляндия, Литва, ЕС, Пентагон, Еврокомиссия, Русофобия, спорт, Украина, Киев, хакер, информационная война, Латвия, Эстония, антироссийские санкции, Минобороны РФ, удары, удары по Киеву сегодня, обстрелы Украины сегодня, СВО, обстрелы, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня

Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября

09:01 02.11.2026 (обновлено: 09:20 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЛеонид Якубович
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Андрей Никитин
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Ночь на понедельник оказалась небогата на значимые новости — все ожидают начала рабочей недели с её новыми событиями, историями и парадоксами. Однако кое-что заслуживает внимания и упоминания
Прежде всего это поведение наших ближайших соседей по обе стороны финского залива.
Финляндия и Прибалтика
Так, Финляндия вновь отметилась в откровенно недружественном жесте, вознамерившись добиться от ЕС запрета российским спортсменам въезда на соревнования в Шенгенскую зону в 2027 году. Министр иностранных дел этого бывшего хорошего соседа России Элина Валтонен заявила, что обратилась с таким предложением к коллегам из стран Евросоюза. По её словам, Еврокомиссия уже работает над этим вопросом. Но в любом случае, утверждает глава финского МИД, российских спортсменов "не будет в Финляндии в следующем году".
Напомним, что Международный союз конькобежцев в конце июня сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026-2027 годов. А в 2027 году Финляндия должна принять у себя чемпионат мира по фигурному катанию. Также надо учитывать позицию спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) обеспечить участие в соревнованиях наших сборных.
Своим чередом развивается история с недавним призывом Пентагона к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. По информации Reuters, вестником весьма дискомфортной для европейских лидеров "коррекции" выступил глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби.
Ранее сообщалось, что реакция на окрик из Вашингтона ряда политиков оказалась болезненной. Например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас просто сослался на то, что не знает о самом факте такого обращения.
По мнению научного сотрудника института стран СНГ, политолога Руслана Панкратова, подобное поведение прибалтийских политиков является вполне объяснимым. Если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной — любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением, что, как минимум, политически "неудобно".
На этом фоне заявление советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидаса Матулениса, прозвучавшее в опубликованном в ночь на понедельник интервью агентству ELTA, выглядит некоторым диссонансом. Он заявил, что Литва "определённо не будет намеренно провоцировать или раздражать Россию". Возможно, в этом случае страх перед последствиями наращивания эскалации оказался сильнее политического "неудобства".
Что касается киевского "политикума", характерным является очередной шаг, которым бандеровцы пытаются устрашить российских деятелей спорта и культуры, и который лишь очередной раз показывает их полную невменяемость.
На этот раз в число врагов (в базу целей) главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины включило российского телеведущего Леонида Якубовича. Помимо привычного повода для этого — публичной поддержки ВС РФ, популярному 81-летнему ведущему вменяется в вину приглашение для участия в выпусках программы "Поле Чудес" жителей ДНР и ЛНР, а также участников СВО.
Территория бывшей УССР
Жителям незалежной незадолго до полуночи изрядно пощекотал нервы взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах. На нём вдруг появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также об уличных боях и ударе "Орешником". Кроме того, иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте воздушных целей ресурса.
Позже пресс-служба приложения подтвердила инцидент со взломом, заявив о "несанкционированном вмешательстве в работу приложения" со стороны третьих лиц, в связи с чем работа ресурса на некоторое время была приостановлена, а push-оповещения отключены.
Однако ВС РФ и в реальности продолжали ночью работать по целям на территориях, подконтрольных киевскому режима. Вражеские каналы сообщали, что взрывы гремели в Киеве и Киевской области, в Одессе и Одесской области, в Умани, Виннице, в Висищево под Харьковом.
По официальной информации Минобороны, ВС РФ в течение ночи атаковали беспилотниками портовые объекты Украины и морские суда, перевозившие военные грузы.
В частности, российские дроны нанесли удар по укрытию возле села Тузлы в Одесской области, где хранились пусковые установки украинских противокорабельных комплексов "Нептун". Кроме того, на переходе морем в 58 километрах южнее Одессы было поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.
Отражение налёта украинских БПЛА на Россию
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) перехватили и уничтожили 212 украинских БПЛА самолётного типа, которые пытались прорваться вглубь России.
По данным Минобороны РФ, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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Заголовок открываемого материала
09:01Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
08:29Разгром под Одессой: уничтожены сухогруз ВСУ и база "Нептунов"
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