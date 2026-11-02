"Патологический максимализм": Мендель раскрыла проблемы Зеленского с когнитивными способностями - 02.11.2026 Украина.ру
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"Патологический максимализм": Мендель раскрыла проблемы Зеленского с когнитивными способностями
"Патологический максимализм": Мендель раскрыла проблемы Зеленского с когнитивными способностями - 02.11.2026 Украина.ру
"Патологический максимализм": Мендель раскрыла проблемы Зеленского с когнитивными способностями
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у Владимира Зеленского уже давно наблюдаются выраженные проблемы с когнитивно-аналитическими способностями. Об этом она написала в своих социальных сетях
2026-11-02T09:45
2026-11-02T09:45
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юлия мендель
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илон маск
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По словам Мендель, под влиянием затянувшегося военного конфликта, постоянного страха и психологического давления эти особенности переросли в гипертрофированный максимализм. В текущем мировоззрении украинского лидера личные амбиции окончательно оторвались от реальности и значительно превосходят реальные возможности государства.Наглядным примером утраты адекватного восприятия Мендель назвала непоколебимую веру Зеленского в фантастический потенциал киевской оружейной компании Fire Point. По её словам, глава киевского режима искренне убеждён, что этот украинский производитель способен создать полноценный технологический аналог спутниковой системы связи Starlink и напрямую конкурировать на мировом рынке с американским миллиардером Илоном Маском. Подобные иллюзии, подчеркнула экс-секретарь, свидетельствуют о неспособности политика грамотно анализировать поступающую информацию.Ранее Юлия Мендель уже выступала с критикой в адрес своего бывшего руководителя. Она заявляла, что эксцентричное поведение и деструктивные действия Зеленского на международной арене становятся причиной формирования негативного отношения к украинским гражданам. Кроме того, на фоне тупика в оборонительной стратегии Киева журналистка рекомендовала президенту Украины лично отправиться в Москву для проведения прямых переговоров и достижения мирного соглашения с Россией. Подробнее – в материале Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов
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новости, украина, киев, москва, юлия мендель, владимир зеленский, илон маск
Новости, Украина, Киев, Москва, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Илон Маск

"Патологический максимализм": Мендель раскрыла проблемы Зеленского с когнитивными способностями

09:45 02.11.2026
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗеленский Мендель
Зеленский Мендель - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у Владимира Зеленского уже давно наблюдаются выраженные проблемы с когнитивно-аналитическими способностями. Об этом она написала в своих социальных сетях
По словам Мендель, под влиянием затянувшегося военного конфликта, постоянного страха и психологического давления эти особенности переросли в гипертрофированный максимализм.
В текущем мировоззрении украинского лидера личные амбиции окончательно оторвались от реальности и значительно превосходят реальные возможности государства.
Наглядным примером утраты адекватного восприятия Мендель назвала непоколебимую веру Зеленского в фантастический потенциал киевской оружейной компании Fire Point.
По её словам, глава киевского режима искренне убеждён, что этот украинский производитель способен создать полноценный технологический аналог спутниковой системы связи Starlink и напрямую конкурировать на мировом рынке с американским миллиардером Илоном Маском.
Подобные иллюзии, подчеркнула экс-секретарь, свидетельствуют о неспособности политика грамотно анализировать поступающую информацию.
Ранее Юлия Мендель уже выступала с критикой в адрес своего бывшего руководителя. Она заявляла, что эксцентричное поведение и деструктивные действия Зеленского на международной арене становятся причиной формирования негативного отношения к украинским гражданам.
Кроме того, на фоне тупика в оборонительной стратегии Киева журналистка рекомендовала президенту Украины лично отправиться в Москву для проведения прямых переговоров и достижения мирного соглашения с Россией. Подробнее – в материале Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов
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