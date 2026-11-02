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Кулеба заявил о зарождении "партии немедленного мира" на Украине

Кулеба заявил о зарождении "партии немедленного мира" на Украине - 02.11.2026 Украина.ру

Кулеба заявил о зарождении "партии немедленного мира" на Украине

На Украине начинается зарождаться так называемая партия немедленного мира. С ней приходится считаться, как выяснилось, даже бывшим министрам. В этом во время интервью украинским СМИ признался экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

2026-11-02T12:43

2026-11-02T12:43

2026-11-02T12:43

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По его словам, значительная часть украинцев теперь готова отдать требуемое Россией ради прекращения боевых действий. Кулеба заявил, что Киев мог попробовать договориться еще осенью 2022 года, однако тогда киевскую власть и общество охватила эйфория.Все рассчитывали вернуть границы 1991 года, отметил бывший украинский министр. Он напомнил, чем эти мечты закончились: провалом контрнаступления 2023-го и нынешней "партией немедленного мира".Сам Кулеба в интервью перечислил и другие "предположения" этого самого мира: США давят на Киев через поставки оружия. Задержка разрешений на передачу уже купленных Patriot и NASAMS, по его мнению, должна сделать украинскую сторону сговорчивее.А главным рычагом Европы он назвал деньги, ведь продолжение боевых действий зависит прежде всего от европейского финансирования. Однако тут же оговорился, что после провала контрнаступления партнеры заговорили о переговорах. Выходит, по словам Кулебы, Запад поддержал украинскую ставку на "решающую битву" в 2023-м, а после неудачи начал спрашивать о прекращении войны.Ну и, наконец, отставка самого министра, по версии Кулебы, стала результатом концентрации управления вопросами внешней политики у экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Экс-глава украинского МИД заявил, что Владимир Зеленский устал балансировать между центрами влияния и передал преимущество главе своего офиса.Буквально месяц назад о мире с Россией заговорили и в Верховной Раде — правда, реакция на это оказалась показательной. Депутат Алексей Гончаренко* выступил за остановку боевых действий и мирные переговоры с Москвой — и тут же попал в базу скандального сайта "Миротворец"**.Администраторы экстремистского ресурса повесили на парламентария ярлык "профессионального провокатора и политического популиста". По их мнению, публичные призывы Гончаренко* к поиску компромиссов нацелены на подавление воли украинского общества к сопротивлению и якобы ведут к прямому срыву мобилизационных мероприятий.Ранее за эти же предложения Гончаренко* исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность" — руководство партии указало, что из-за глубоких идеологических разногласий продолжать общий политический путь с депутатом больше невозможно.Подробнее о том, что предлагал депутат в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.Впрочем, как отмечают украинские эксперты, все разговоры о мирных инициативах на Украине направлены исключительно на внутреннюю аудиторию и никакого отношения к реальным намерениям властей вести с Россией предметный диалог не имеют. "Мирный план" Гончаренко* и мэра Харькова Игоря Терехова — это не серьезная дипломатическая инициатива, а тест-драйв внутриполитической кампании.Его главная функция — не остановить войну, а заранее расколоть электорат перед послевоенным избирательным циклом и создать базу для условной "партии мира", торгующей "усталостью от войны" и "компромиссом ради мира".Оба заявления появились почти синхронно: Гончаренко* выступил 2 октября, следом подхватил Терехов. Политологи отмечают: приближается зима, социальная усталость растет, а американский политический цикл создает внешнее давление — некоторые политики спешат "собрать урожай" на будущих выборах.Помимо слов о “партии немедленного мира” Кулеба обмолвился о том, что киевский режим не пошел на компромиссы еще в 2022 году, когда конфликту на Украине мог быть положен конец. Впрочем, о том, что Зеленский не хочет мира, говорят давно.Еще в феврале 2022 года экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский, по его собственным словам, лично согласовывал с Зеленским каждый пункт возможного соглашения — и тогда глава киевского режим был готов почти на всё. И это не единственное признание. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — та самая, против которой он ввел санкции, — еще в сентябре открыто называла своего бывшего начальника "угрозой украинскому суверенитету" и "инструментом самоубийства украинской нации". По ее словам, именно Зеленский несколько раз настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Сайт признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

https://ukraina.ru/20261009/goncharenko-i-drugie-mirotvortsy-kak-na-ukraine-ispolzuyut-lozungi-o-mire-v-gryaznoy-politicheskoy-igre-1083713316.html

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