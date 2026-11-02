https://ukraina.ru/20261102/ukraintsev-predupredili-ob-oreshnike-khimicheskoy-opasnosti-i-ulichnykh-boyakh-chto-proizoshlo-1084222069.html

Украинцев предупредили об "Орешнике", химической опасности и уличных боях: что произошло

Украинцев предупредили об "Орешнике", химической опасности и уличных боях: что произошло - 02.11.2026 Украина.ру

Украинцев предупредили об "Орешнике", химической опасности и уличных боях: что произошло

Украинцы, похоже, так обиделись на взлом своего приложения "Воздушная тревога", что бросили все силы на "ответку", которая, надо признать, не превзошла сообщений российских хакеров

2026-11-02T11:25

2026-11-02T11:25

2026-11-02T11:25

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В ночь на понедельник, 2 ноября, в приложении "Тривога!" за короткое время появились сообщения о радиационной опасности, химической угрозе, уличных боях и атаке "Орешника". Пользователям пришло уведомление следующего содержания: "Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" После этого приложение и вовсе стало недоступно.В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что, вероятно, имела место хакерская атака. "Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному влиянию. Никакой радиационной угрозы нет!", — написали там, призвав сохранять спокойствие. Бывший глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко между тем предположил, что произошел "несанкционированный доступ". Позже разработчики сообщили, что частично возобновили работу: пуш-уведомления приходят, на карте доступна информация о желтом и красном уровнях опасности, но отображение целей пока приостановлено. Они же подтвердили, что в работу вмешались "посторонние лица", и пообещали усилить защиту. Кроме того, разработчики заверили пользователей, что приложение не сохраняет персональные данные — так что никакой угрозы для них нет. По данным телеграм-канала Mash, российские хакеры из группировки Hitcore взяли на себя ответственность за взлом. По их словам, они подсунули администратору приложения вирусный файл под названием ZAL-upa, который тот скачал на рабочий компьютер. Администратор общался с 17-летней девушкой и скачал файл, рассчитывая увидеть откровенные фотографии. Вместо этого получил доступ к системе оповещения. Благодаря этому хакеры через его компьютер разослали фейковые предупреждения о ядерной атаке и "Орешнике". Hitcore заявили, что хотели показать уязвимость украинских сервисов и предупредили: это далеко не последний взлом.После этого украинцы, судя по всему, решили бросить все силы на быструю "ответку". По сообщению украинского телеграм-канала "Инсайдер", по всей России объявили "угрозу движухи": пользователям пришло сообщение о том, что "ядерные боеголовки запущены по всем регионам России".Mash подтвердил, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке — злоумышленники разослали населению фейковые сообщения. В ведомстве заявили, что специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают нормальную работу приложения.

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новости, россия, украина, киев, мчс, вооруженные силы украины, всу