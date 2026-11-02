Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ - 02.11.2026 Украина.ру
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Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ
Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ - 02.11.2026 Украина.ру
Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ
Депутат Верховной рады Максим Бужанский выразил в YouTube недовольство действиями властей Италии, которые уже десять месяцев задерживают отправку утвержденного пакета военной помощи для украинской армии
2026-11-02T09:35
2026-11-02T09:52
новости
италия
киев
максим бужанский
украина
верховная рада
джорджи мелони
нато
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Украинский парламентарий предположил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони просто пытается занять максимально удобную для себя политическую позицию, которая расходится с запросами Киева.При этом в Москве регулярно заявляют, что именно непрекращающаяся передача западных вооружений Киеву ведет к затягиванию вооруженного противостояния. Российская сторона не раз подчеркивала, что подобные поставки препятствуют дипломатическому урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и создают опасные риски.Подробнее о затягивании конфликта - в материале На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине на сайте Украина.ру.
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новости, италия, киев, максим бужанский, украина, верховная рада, джорджи мелони, нато, ес
Новости, Италия, Киев, Максим Бужанский, Украина, Верховная Рада, Джорджи Мелони, НАТО, ЕС

Позиция Мелони не совпала с ожиданиями Киева: Италия почти год удерживает оружие для ВСУ

09:35 02.11.2026 (обновлено: 09:52 02.11.2026)
 
© Фото : Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : Павел Бедняков
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Депутат Верховной рады Максим Бужанский выразил в YouTube недовольство действиями властей Италии, которые уже десять месяцев задерживают отправку утвержденного пакета военной помощи для украинской армии
Украинский парламентарий предположил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони просто пытается занять максимально удобную для себя политическую позицию, которая расходится с запросами Киева.
При этом в Москве регулярно заявляют, что именно непрекращающаяся передача западных вооружений Киеву ведет к затягиванию вооруженного противостояния. Российская сторона не раз подчеркивала, что подобные поставки препятствуют дипломатическому урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и создают опасные риски.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине на сайте Украина.ру.
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НовостиИталияКиевМаксим БужанскийУкраинаВерховная РадаДжорджи МелониНАТОЕС
 
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