Песков не исключил, что ВСУ использовали гуманитарное перемирие в Алёшках для перегруппировки - 02.11.2026 Украина.ру
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Песков не исключил, что ВСУ использовали гуманитарное перемирие в Алёшках для перегруппировки
Песков не исключил, что ВСУ использовали гуманитарное перемирие в Алёшках для перегруппировки - 02.11.2026 Украина.ру
Песков не исключил, что ВСУ использовали гуманитарное перемирие в Алёшках для перегруппировки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что украинские военные могли воспользоваться гуманитарным перемирием в Алёшках для перегруппировки сил. Об этом 2 ноября он заявил журналистам
2026-11-02T13:05
2026-11-02T13:05
новости
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
мелания трамп
виктория титова
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При этом Песков подчеркнул: гуманитарная миссия в Алёшках "прошла успешно". По его словам, Россия будет ставить во главу угла безопасность людей, принимая решения о новых подобных операциях."Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив", — сообщил он.Напомним, режим тишины в Алёшках действовал с 04:00 мск 27 октября по 1 ноября. За это время, как сообщала омбудсмен Яна Лантратова, не было зафиксировано ни одного нарушения. Гуманитарную операцию координировала первая леди США Мелания Трамп, а на месте работали омбудсмены России и Украины — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения, часть получила жильё по сертификатам.Подробнее – в материале Виктории Титовой Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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новости, алешки, россия, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мелания трамп, виктория титова
Новости, Алешки, Россия, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мелания Трамп, Виктория Титова

Песков не исключил, что ВСУ использовали гуманитарное перемирие в Алёшках для перегруппировки

13:05 02.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что украинские военные могли воспользоваться гуманитарным перемирием в Алёшках для перегруппировки сил. Об этом 2 ноября он заявил журналистам
При этом Песков подчеркнул: гуманитарная миссия в Алёшках "прошла успешно". По его словам, Россия будет ставить во главу угла безопасность людей, принимая решения о новых подобных операциях.
"Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив", — сообщил он.
Напомним, режим тишины в Алёшках действовал с 04:00 мск 27 октября по 1 ноября. За это время, как сообщала омбудсмен Яна Лантратова, не было зафиксировано ни одного нарушения. Гуманитарную операцию координировала первая леди США Мелания Трамп, а на месте работали омбудсмены России и Украины — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения, часть получила жильё по сертификатам.
Подробнее – в материале Виктории Титовой Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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