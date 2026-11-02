Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения - 02.11.2026 Украина.ру
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Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения - 02.11.2026 Украина.ру
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения
Правительство России ввело временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Кабмина
2026-11-02T10:21
2026-11-02T10:21
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Ограничение введено на три месяца. Под запрет попал вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.Эти вещества используются в производстве лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.Как пояснили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий. Иными словами, власти хотят, чтобы отечественные заводы не остались без необходимых компонентов из-за того, что сырьё уходит на экспорт.Запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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Новости, Россия, Шпицберген, Киев, Кабмин

Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения

10:21 02.11.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Кабмина
Ограничение введено на три месяца. Под запрет попал вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.
Эти вещества используются в производстве лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.
Как пояснили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий. Иными словами, власти хотят, чтобы отечественные заводы не остались без необходимых компонентов из-за того, что сырьё уходит на экспорт.
Запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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