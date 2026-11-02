https://ukraina.ru/20261102/kabmin-vvl-vremennyy-zapret-na-vyvoz-neftekhimicheskoy-produktsii-chto-popadt-pod-ogranicheniya-1084220763.html
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения - 02.11.2026 Украина.ру
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения
Правительство России ввело временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Кабмина
2026-11-02T10:21
2026-11-02T10:21
2026-11-02T10:21
новости
россия
шпицберген
киев
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084220644_1:0:1160:652_1920x0_80_0_0_69d98726b36ef6bcda4de0d7548ec7aa.png
Ограничение введено на три месяца. Под запрет попал вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.Эти вещества используются в производстве лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.Как пояснили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий. Иными словами, власти хотят, чтобы отечественные заводы не остались без необходимых компонентов из-за того, что сырьё уходит на экспорт.Запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
россия
шпицберген
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084220644_146:0:1015:652_1920x0_80_0_0_def8dd7db2c3208329a17b2d31b12e99.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, шпицберген, киев, кабмин
Кабмин ввёл временный запрет на вывоз нефтехимической продукции: что попадёт под ограничения
Правительство России ввело временный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Кабмина
Ограничение введено на три месяца. Под запрет попал вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.
Эти вещества используются в производстве лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.
Как пояснили в кабмине, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий. Иными словами, власти хотят, чтобы отечественные заводы не остались без необходимых компонентов из-за того, что сырьё уходит на экспорт.
Запрет не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.