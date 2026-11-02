Земля - капиталистам!: рынок сельхозугодий рухнул по объему, но взлетел в цене
На украинском рынке сельскохозяйственной земли количество сделок и проданных гектаров стремительно падает, однако стоимость каждого участка бьет рекорды
Согласно отчету KSE Агроцентра, в третьем квартале 2026 года было заключено всего 22,4 тысячи договоров на продажу земли общей площадью 43,7 тысячи гектаров. По сравнению с предыдущим кварталом это на 18% меньше по площади и на 14% меньше по числу сделок. Основным фактором проседания ликвидности аналитики называют логистические сложности с агроэкспортом из-за ситуации вокруг портов.
Несмотря на дефицит покупателей, цены существенно выросли. В сентябре 2026 года средняя стоимость гектара в сделках купли-продажи взлетела до 2 850 долларов. При этом юридические лица покупают землю почти вдвое дороже физических.
Рынок становится фрагментированным. Самая дорогая земля продается в Ивано-Франковской и Львовской областях, тогда как в прифронтовых регионах цены значительно ниже из-за военных рисков.
Еще одна тенденция — нарастающий разрыв между реальной рыночной стоимостью и нормативной денежной оценкой. В третьем квартале гектар в среднем продавался в 1,74 раза дороже официального номинала.
Если проблемы с экспортной логистикой сохранятся, рынок рискует остаться малоликвидным — владельцы будут просить за участки все больше, но число покупателей продолжит сокращаться. С начала 2026 года новые владельцы оформили права на 233 тысячи гектаров, а общий массив земли, проданный с момента отмены моратория в 2021 году, приблизился к 1,2 миллиона гектаров.
При этом украинский экономист Олег Пендзин утверждает, что страну не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Почему, по его мнению, именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС – в материале Ивана Лизана С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей на сайте Украина.ру.
Если проблемы с экспортной логистикой сохранятся, рынок рискует остаться малоликвидным — владельцы будут просить за участки все больше, но число покупателей продолжит сокращаться. С начала 2026 года новые владельцы оформили права на 233 тысячи гектаров, а общий массив земли, проданный с момента отмены моратория в 2021 году, приблизился к 1,2 миллиона гектаров.
При этом украинский экономист Олег Пендзин утверждает, что страну не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Почему, по его мнению, именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС – в материале Ивана Лизана С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей на сайте Украина.ру.
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