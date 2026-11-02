https://ukraina.ru/20261102/zemlya---kapitalistam-rynok-selkhozugodiy-rukhnul-po-obemu-no-vzletel-v-tsene-1084224572.html

Земля - капиталистам!: рынок сельхозугодий рухнул по объему, но взлетел в цене

Земля - капиталистам!: рынок сельхозугодий рухнул по объему, но взлетел в цене - 02.11.2026 Украина.ру

Земля - капиталистам!: рынок сельхозугодий рухнул по объему, но взлетел в цене

На украинском рынке сельскохозяйственной земли количество сделок и проданных гектаров стремительно падает, однако стоимость каждого участка бьет рекорды

2026-11-02T13:26

2026-11-02T13:26

2026-11-02T13:26

новости

украина

львовская область

польша

иван лизан

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102581/54/1025815430_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_e97446ea184cc8e3fbec70dbf8dc0e47.jpg

Согласно отчету KSE Агроцентра, в третьем квартале 2026 года было заключено всего 22,4 тысячи договоров на продажу земли общей площадью 43,7 тысячи гектаров. По сравнению с предыдущим кварталом это на 18% меньше по площади и на 14% меньше по числу сделок. Основным фактором проседания ликвидности аналитики называют логистические сложности с агроэкспортом из-за ситуации вокруг портов.Несмотря на дефицит покупателей, цены существенно выросли. В сентябре 2026 года средняя стоимость гектара в сделках купли-продажи взлетела до 2 850 долларов. При этом юридические лица покупают землю почти вдвое дороже физических.Рынок становится фрагментированным. Самая дорогая земля продается в Ивано-Франковской и Львовской областях, тогда как в прифронтовых регионах цены значительно ниже из-за военных рисков.Еще одна тенденция — нарастающий разрыв между реальной рыночной стоимостью и нормативной денежной оценкой. В третьем квартале гектар в среднем продавался в 1,74 раза дороже официального номинала.Если проблемы с экспортной логистикой сохранятся, рынок рискует остаться малоликвидным — владельцы будут просить за участки все больше, но число покупателей продолжит сокращаться. С начала 2026 года новые владельцы оформили права на 233 тысячи гектаров, а общий массив земли, проданный с момента отмены моратория в 2021 году, приблизился к 1,2 миллиона гектаров.При этом украинский экономист Олег Пендзин утверждает, что страну не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Почему, по его мнению, именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС – в материале Ивана Лизана С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей на сайте Украина.ру.

украина

львовская область

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львовская область, польша, иван лизан, ес, украина.ру