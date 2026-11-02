Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки - 02.11.2026 Украина.ру
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Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки
Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки - 02.11.2026 Украина.ру
Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки
Российские волонтёры и благотворительные фонды едва не стали жертвами схемы украинских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, противник замаскировал взрывные устройства под FPV-очки — те самые, что используют операторы дронов. Посылки с "начинкой" отправляли в гуманитарные организации, чтобы те переправили их в зону СВО
2026-11-02T11:31
2026-11-02T11:31
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Сотрудники украинских спецслужб под видом патриотов создали анонимные аккаунты в Телеграм и вышли на представителей российских фондов. В переписке они вели себя скрытно: не называли имён, телефонов, мест работы, отказывались переходить в "Макс" для голосовой связи. Зато настойчиво требовали видео с благодарностями от бойцов — чтобы потом использовать эти кадры в своих целях.Расчёт был простым: волонтёры отправят FPV-очки с взрывчаткой операторам БПЛА, которые воюют против ВСУ. А когда те включат устройство, произойдёт детонация. По замыслу противника, это должно было привести к гибели российских военнослужащих.ФСБ вовремя выявила канал и пресекла серию терактов. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Ведомство не раскрывает, сколько именно посылок успели перехватить, но подчёркивает: угроза была реальной.Это не первый случай, когда украинские спецслужбы используют гуманитарные каналы для диверсий. Ранее сообщалось о попытках вербовки российских подростков через колл-центры и о минировании дорог в прифронтовых районах. Подробнее – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дагестан, фсб, telegram, вооруженные силы украины
Новости, Дагестан, ФСБ, Telegram, Вооруженные силы Украины

Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки

11:31 02.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Российские волонтёры и благотворительные фонды едва не стали жертвами схемы украинских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, противник замаскировал взрывные устройства под FPV-очки — те самые, что используют операторы дронов. Посылки с "начинкой" отправляли в гуманитарные организации, чтобы те переправили их в зону СВО
Сотрудники украинских спецслужб под видом патриотов создали анонимные аккаунты в Телеграм и вышли на представителей российских фондов. В переписке они вели себя скрытно: не называли имён, телефонов, мест работы, отказывались переходить в "Макс" для голосовой связи. Зато настойчиво требовали видео с благодарностями от бойцов — чтобы потом использовать эти кадры в своих целях.
Расчёт был простым: волонтёры отправят FPV-очки с взрывчаткой операторам БПЛА, которые воюют против ВСУ. А когда те включат устройство, произойдёт детонация. По замыслу противника, это должно было привести к гибели российских военнослужащих.
ФСБ вовремя выявила канал и пресекла серию терактов. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Ведомство не раскрывает, сколько именно посылок успели перехватить, но подчёркивает: угроза была реальной.
Это не первый случай, когда украинские спецслужбы используют гуманитарные каналы для диверсий. Ранее сообщалось о попытках вербовки российских подростков через колл-центры и о минировании дорог в прифронтовых районах. Подробнее – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
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