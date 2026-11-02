https://ukraina.ru/20261102/kak-ukrainskie-spetssluzhby-maskirovali-vzryvchatku-pod-fpv-ochki-1084222629.html

Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки

Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки - 02.11.2026 Украина.ру

Как украинские спецслужбы маскировали взрывчатку под FPV-очки

Российские волонтёры и благотворительные фонды едва не стали жертвами схемы украинских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, противник замаскировал взрывные устройства под FPV-очки — те самые, что используют операторы дронов. Посылки с "начинкой" отправляли в гуманитарные организации, чтобы те переправили их в зону СВО

2026-11-02T11:31

2026-11-02T11:31

2026-11-02T11:31

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Сотрудники украинских спецслужб под видом патриотов создали анонимные аккаунты в Телеграм и вышли на представителей российских фондов. В переписке они вели себя скрытно: не называли имён, телефонов, мест работы, отказывались переходить в "Макс" для голосовой связи. Зато настойчиво требовали видео с благодарностями от бойцов — чтобы потом использовать эти кадры в своих целях.Расчёт был простым: волонтёры отправят FPV-очки с взрывчаткой операторам БПЛА, которые воюют против ВСУ. А когда те включат устройство, произойдёт детонация. По замыслу противника, это должно было привести к гибели российских военнослужащих.ФСБ вовремя выявила канал и пресекла серию терактов. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Ведомство не раскрывает, сколько именно посылок успели перехватить, но подчёркивает: угроза была реальной.Это не первый случай, когда украинские спецслужбы используют гуманитарные каналы для диверсий. Ранее сообщалось о попытках вербовки российских подростков через колл-центры и о минировании дорог в прифронтовых районах. Подробнее – в материале В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах

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новости, дагестан, фсб, telegram, вооруженные силы украины