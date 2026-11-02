Тест на гибкость: Кулеба заявил, что США выкинули Британию и Францию из переговоров - 02.11.2026 Украина.ру
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Тест на гибкость: Кулеба заявил, что США выкинули Британию и Францию из переговоров
Тест на гибкость: Кулеба заявил, что США выкинули Британию и Францию из переговоров - 02.11.2026 Украина.ру
Тест на гибкость: Кулеба заявил, что США выкинули Британию и Францию из переговоров
США пытаются отстранить Великобританию, Германию и Францию от процесса мирного урегулирования на Украине, заменив их на Норвегию и Финляндию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из украинских изданий.
2026-11-02T12:44
2026-11-02T12:44
новости
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По словам экс-главы украинского МИДа, Вашингтон тестирует новых переговорщиков, от которых ожидает "большей уступчивости". Кулеба обратил внимание на то, что премьер-министр Норвегии недавно провел прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что делает Осло ключевым игроком в глазах Киева. "Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии поговорили с Путиным. То есть тестируют других людей, от которых ожидают большей уступчивости. Финляндия здесь интересует нас меньше, а вот Норвегия для Украины — ключевой игрок, один из крупнейших доноров. А тот, кто дает деньги, имеет и рычаги влияния. Посмотрим, чем это закончится", — заявил Кулеба.На днях британское издание Telegraph констатировало серьезный кризис единства среди европейских государств, поддерживающих киевский режим. Поводом для внутренних распрей послужили прямые телефонные контакты российского президента Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Какие тезисы содержали заявления, переданные Кремлю во время беседы – в материале Сергея Зуева Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко* на сайте Украина.ру.*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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Новости
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Украина.ру
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новости, норвегия, финляндия, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, александр стубб, мид, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Норвегия, Финляндия, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Александр Стубб, МИД, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Тест на гибкость: Кулеба заявил, что США выкинули Британию и Францию из переговоров

12:44 02.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Кулеба
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Кулеба
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США пытаются отстранить Великобританию, Германию и Францию от процесса мирного урегулирования на Украине, заменив их на Норвегию и Финляндию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из украинских изданий.
По словам экс-главы украинского МИДа, Вашингтон тестирует новых переговорщиков, от которых ожидает "большей уступчивости". Кулеба обратил внимание на то, что премьер-министр Норвегии недавно провел прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что делает Осло ключевым игроком в глазах Киева.

"Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии поговорили с Путиным. То есть тестируют других людей, от которых ожидают большей уступчивости. Финляндия здесь интересует нас меньше, а вот Норвегия для Украины — ключевой игрок, один из крупнейших доноров. А тот, кто дает деньги, имеет и рычаги влияния. Посмотрим, чем это закончится", — заявил Кулеба.

На днях британское издание Telegraph констатировало серьезный кризис единства среди европейских государств, поддерживающих киевский режим. Поводом для внутренних распрей послужили прямые телефонные контакты российского президента Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Какие тезисы содержали заявления, переданные Кремлю во время беседы – в материале Сергея Зуева Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко* на сайте Украина.ру.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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