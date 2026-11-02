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США предлагают вернуть транзит газа из РФ, но в ЕС упираются — WSJ
США предлагают вернуть транзит газа из РФ, но в ЕС упираются — WSJ - 02.11.2026 Украина.ру
США предлагают вернуть транзит газа из РФ, но в ЕС упираются — WSJ
Вашингтон выступил с инициативой восстановить прокачку российского газа в европейские страны по украинской транспортной системе ради заключения энергетического перемирия, передает газета The Wall Street Journal
2026-11-02T10:10
2026-11-02T10:10
2026-11-02T10:46
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стив уиткофф
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Этот план еще в сентябре обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Проект строится на участии коммерческого посредника из Соединенных Штатов, что обеспечит инвесторам из США коммерческую выгоду, а Украине позволит сохранить доходы от транзита.Американские авторы проекта также предлагают направлять выручку от продажи российского газа на специальный изолированный счет. Это нужно для того, чтобы Москва не имела к деньгам прямого доступа и не могла использовать их для финансирования войны.Однако европейские правительства выступили против этой инициативы, готовые действовать даже в ущерб собственным экономическим интересам. В Европе по-прежнему намерены полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году, несмотря на возможные финансовые потери.В то же время в октябре глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что Европа продолжает закупать российский газ и другие энергоносители. Подробнее - в материале Игнорируя ценники: Дмитриев заявил, что Европа продолжает скупать российский газ на сайте Украина.ру.
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новости, европа, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру
Новости, Европа, Вашингтон, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру
США предлагают вернуть транзит газа из РФ, но в ЕС упираются — WSJ
10:10 02.11.2026 (обновлено: 10:46 02.11.2026)
Вашингтон выступил с инициативой восстановить прокачку российского газа в европейские страны по украинской транспортной системе ради заключения энергетического перемирия, передает газета The Wall Street Journal
Этот план еще в сентябре обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Проект строится на участии коммерческого посредника из Соединенных Штатов, что обеспечит инвесторам из США коммерческую выгоду, а Украине позволит сохранить доходы от транзита.
Американские авторы проекта также предлагают направлять выручку от продажи российского газа на специальный изолированный счет. Это нужно для того, чтобы Москва не имела к деньгам прямого доступа и не могла использовать их для финансирования войны.
Однако европейские правительства выступили против этой инициативы, готовые действовать даже в ущерб собственным экономическим интересам. В Европе по-прежнему намерены полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году, несмотря на возможные финансовые потери.
В то же время в октябре глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что Европа продолжает закупать российский газ и другие энергоносители.