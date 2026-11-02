https://ukraina.ru/20261102/ne-budet-ukrainy-neytralnoy--ne-budet-nikakoy-1084212474.html

Не будет Украины нейтральной – не будет никакой

Не будет Украины нейтральной – не будет никакой - 02.11.2026 Украина.ру

Не будет Украины нейтральной – не будет никакой

Эксперты и политики гадают, чего ожидать от намечаемых трехсторонних переговоров, можно ли надеяться на достижение каких-то компромиссов, ведущих к прекращению огня и заморозке конфликта

2026-11-02T06:40

2026-11-02T06:40

2026-11-02T06:40

эксклюзив

украина

россия

василий волга

владимир зеленский

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Ранее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News отметил, что "переговоры не означают прекращения огня", Москва стремится к другому – "мы хотим мира". Он подчеркнул, что "это не может быть просто сделкой, обычной сделкой".Мир на Украине неизбежно наступит, вопрос лишь во времени, считает покинувший страну украинский политик и общественный деятель Василий Волга. По его мнению, поддержка Киева Западом будет ослабевать, вообще между США и Европой сейчас начинается "соревнование за Россию".Почему за Россию? Потому что все понимают, что Украина – "это экономический труп", отметил политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он напомнил, что в 2021 году только экспорт продукции украинской металлургии составлял почти 15 млрд долларов, а общий экспорт Украины составлял 70 млрд долларов, тогда как "сегодня он едва ли превышает 30 миллиардов". Что касается украинской металлургии, то тут экспорт уменьшился в 15-17 раз.Конечно, в силу известных причин внутри страны далеко не все могут видеть происходящее в истинном свете. Общественное мнение Украины, если судить по публикуемым результатам соцопросов – "возбужденное и больное". Но мирное урегулирование теперь "зависит не от украинцев, зависит от общественно-политической и экономической ситуации в Европе, которая стремительно ухудшается", подчеркнул Волга.Он добавил, что мира следует ожидать, возможно, не сейчас, не как итог этих переговоров, но все же в ближайшей перспективе, поскольку в Европе свое слово скажет экономика и скажут те силы, которые хотят установления отношений с РФ и прекращении помощи Киеву. В частности, в Германии местные парламенты уже начинают выдвигать такие требования.Итак, внешняя поддержка Киева будет ослабевать, "и вопрос будет решаться миром, соответственно, увы, но – капитуляцией Украины", заявил политик.По его словам, это надо будет признавать, а после этого надо будет искать виновных. Впрочем, искать их долго не придется, в капитуляции виновны будут Зеленский и его команда, которые просто не понимали и не понимают, как работает экономика, какую роль играет международное разделение труда, которые не понимали, к чему приведет продолжения курса на вступление в НАТО.Шелест* на это заметил, что Зеленский и сейчас отвергает нейтральный статус Украины. Волга в ответ заявил, что если не будет Украины нейтральной, то – "Украины никакой не будет". По его мнению, произойдет фрагментация страны – "и это не фантазии".Добавим, что эта фрагментация уже давно происходит, стоит просто посмотреть на карту (и не только Украины, посмотрите на карту СССР…).Но пока на остающейся под контролем киевского режима части Украины виновными (в "госизмене" и во всех прочих мыслимых грехах) объявляют как раз сторонников мира с Россией или просто критиков "европейского курса".Активисты и ультранационалисты до сих говорят только о вечной войне. Так, украинская волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что война может растянуться на десятилетия. В связи с этим своим предположением она призвала всех украинцев добровольно вступать в ряды ВСУ.Комментируя это заявление активистки, киевский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что "все пытаются работать с эмоциями, но никто не смотрит на рациональную сторону" проблемы.Он в эфире интернет-канала "PolitБюро" напомнил, что ситуация с бюджетом Украины на будущий год плачевна, из обещанных западными партнерами миллиардов пока дали только малую часть, где брать деньги сейчас – неизвестно.А что с мобилизационным ресурсом? Те, кто призывают всех украинцев воевать, сами находятся далеко от фронта. А те, кого они призывают, добровольно идти умирать не торопятся. Власти пытаются спасать ситуацию облавами ТЦК."Дошло до того, что покойника приходится перегружать на другую машину, поскольку водителя катафалка мобилизовали. Это как-то запредельно", - рассказал эксперт. По его словам, ясно, что с мобилизационным ресурсом на Украине проблемы, а инициативы правительства по снятию брони с работников закончатся тем, что "те, кого уже обилетили в части бронирования, ну… собственно, обилетят по второму кругу".Золотарев подчеркнул, что в нынешних реалиях такие инициативы оборачиваются лишь "очередным этапом стрижки овец – вот постригут и в этот раз".Он также отметил, что голосование Верховной Рады за решение уже в 21-й раз продлить мобилизацию и военное положение говорит о том, что депутаты пока не готовы на "праздник непослушания", понимая, чем это им грозит. По-прежнему в украинском парламенте есть пропрезидентское большинство – и "пока какая-то другая сила не передавит, Верховная Рада будет управляема".Между тем, по данным украинского Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины к концу сентября достиг 212,6 млрд долларов (или 9,54 трлн гривен). При этом в следующем году Киев намерен потратить на финансирование ВСУ 108,3 млрд долларов.Киев, тем не менее, дает сигнал, что готов воевать и дальше. Но западные партнеры понимают, что Украина на грани, что ресурсов хватит не на десятилетия войны, как считают некоторые ультрапатриотичные активисты, а хватит, возможно, только на год, сказал в эфире одного из каналов украинский политолог Андрей Ермолаев.По его словам, в этом и в ряде других случаев Украина сегодня выглядит странно и иррационально, вообще "создается впечатление… что она играет не в своих интересах, а в чьих-то чужих".Это, конечно, не просто впечатление, но очевидный факт. Ведь Украина – это не только "элиты" и их представители на улице Банковой, это, прежде всего, народ. И самоуничтожение в огне войны просто не может быть в его интересах.*Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20261101/1084191487.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, василий волга, владимир зеленский