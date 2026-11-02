https://ukraina.ru/20261102/tramp-mozhet-urezat-finansirovanie-nato-posle-vyborov-evropa-gotova-k-khudshemu-1084222738.html

Трамп может урезать финансирование НАТО после выборов: Европа готова к худшему

Трамп может урезать финансирование НАТО после выборов: Европа готова к худшему - 02.11.2026 Украина.ру

Трамп может урезать финансирование НАТО после выборов: Европа готова к худшему

После промежуточных выборов в США 3 ноября страны НАТО ждут нового витка давления со стороны Дональда Трампа. Если республиканцы выступят неудачно, американский президент может сосредоточиться на внешней политике — и тогда Альянсу придётся несладко. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники

2026-11-02T11:35

2026-11-02T11:35

2026-11-02T11:35

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"Обычно с президентами, ставшими "хромыми утками", происходит следующее: они начинают выражать своё недовольство и идти на авантюры в вопросах внешней политики", — заявил изданию высокопоставленный европейский военный чиновник. При этом он подчеркнул: нападки на НАТО — "постоянная часть мировоззрения Трампа".Несколько собеседников Politico обеспокоены: если демократы получат большинство в Конгрессе, они ограничат Трампа во внутренней политике. Тогда он может переключиться на международную арену, чтобы "увековечить своё наследие". В частности, три дипломата предположили, что Трамп способен снизить американское военное присутствие в Европе, сократить взносы США в НАТО, ограничить механизм PURL (закупки союзниками оружия у США для Украины) и укрепить отношения с Россией.Помощник представителя Белого дома Оливия Уэльс заявила, что "президент Трамп сделал для НАТО больше, чем кто бы то ни было". Однако признала: американский лидер недоволен недостаточной помощью альянса в иранском конфликте.Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. На кону все места в Палате представителей и часть мест в Сенате. Опросы показывают: у Демократической партии хорошие шансы вернуть большинство в Палате, а при удачном раскладе — и в Сенате. И тогда Трамп, лишённый возможности действовать внутри страны, может развернуться на внешнем фронте. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября

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